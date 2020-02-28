 Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", Хатчисон заявила об этом, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать гибель десятков турецких солдат в Сирии от удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия.

Отвечая на вопрос, Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если "это произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган... увидит, кто является... надежным партнером, и кто не является".

Дипломат добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

"Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе, что посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны...", - заявила Хатчисон.

Она выразила надежду, что "президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России - Ред.) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией", добавила посол Хатчисон.

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Дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких солдат в Сирии Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.

"Конечно, ничего не исключено. Это новое событие. Это большое событие. И мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств..., я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - уточнила Хатчисон.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила в связи с событиями в Сирии заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении" конфликта, говорится в заявлении.

Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.