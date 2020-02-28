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 Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон в четверг выразила надежду на то, что власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", Хатчисон заявила об этом, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать гибель десятков турецких солдат в Сирии от удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия.

Отвечая на вопрос, Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если "это произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган... увидит, кто является... надежным партнером, и кто не является".

Дипломат добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

"Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе, что посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны...", - заявила Хатчисон.

Она выразила надежду, что "президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России - Ред.) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией", добавила посол Хатчисон.

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Дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких солдат в Сирии Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.

"Конечно, ничего не исключено. Это новое событие. Это большое событие. И мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств..., я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - уточнила Хатчисон.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила в связи с событиями в Сирии заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении" конфликта, говорится в заявлении.

Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе. 

Источник: https://censor.net.ua/n3178392
 
   
 Топ комментарии
 
Вот бы Зебилу еще кто нибудь это обьяснил !!!!
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Америка многоходовочнику Северный поток в башню засунула, а Турция похоже, Южный поток засунет в задницу
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не говном удобряют, а навозом, а навоз это говно переработанное бактериями, так что про росию я написал в точку Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 8762
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Ты отстал от жизни. Фекалии в развитых странах перерабатываются на удобрения специальными заводами и продаются за хорошие деньги.
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Америка многоходовочнику Северный поток в башню засунула, а Турция похоже, Южный поток засунет в задницу
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Питання лише кому? Кацапам, чи собі? Логіка підказує, що кацапам.
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Они это уже понимают очень давно,ещё США не было
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Вот бы Зебилу еще кто нибудь это обьяснил !!!!
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Дуже доречне зауваження. Можливо, чоловік на прикладі Ердогана побачить, як діють справжні не лохи.
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Зеленський завжди казав, що підтримує вступ України в НАТО, так що не треба брехати!
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Да, да.
Юля тоже поддерживала, только объездила всех участников альянса с просьбой не включать Украину.
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Он много чего говорил, но не сделал НИЧЕГО.
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Ненадо про Юлю . До Зели тоже не делали НИЧЕГО. Зеля продолжил политику ,,мыролюбства" предшественника
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Так не ездила и не просила не включать или как?
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Когда рюзьге танки будут стоять в Берлине.
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Ага, вы все такие красавцы все понимаете и ничего с этой фашистской рашкой не делаете
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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Ну что,послы заморские , проснулись, в попку пятух мордорский клюнул? Надо просто перестать стрелять углеводороды у мордвы и пускать их на биржи, и сделать вы это должны были как минимум в 2014 году, а как максимум - в день атаки на Грузию, а в идеале - в день начала Нагорно-Карабахского конфликта!
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раньше...когда большевики разогнали законодательное собрание.когда "караул устал"
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Успехов и удачи Турции! Пусть кацапы дохнут.
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Адам Смит

Думаю, до ограниченной ядерной войны между Россией и НАТО у нас еще полно времени. Дней пять точно есть!
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ай да Эрдоган.. ай да хитрый лис..
выдурил у путина С-400 и другую новую технику для того, что б передать америкосам..
а потом начал мочить кацапню Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 2817
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А весь срач турків та янкі почався через якогось сектанта Гюлена, османи вперті а янкі сильніші. Османи покупкою С 400 думали що насруть США, але скоріше всього про Гюлена забудуть а С400 поміняють на Петріоти чи щось мобільне середньої дальності.
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москва уже дань Чечне платит... будет и Турции платить
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Да все всё и так понимают. Только ссориться с ними не хотят. И так 500 лет.
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Самое интересное что Турция с-400 взяла за российский же кредит.И денег пока похоже не платила.
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