 Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", Хатчисон заявила об этом, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать гибель десятков турецких солдат в Сирии от удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия.
Отвечая на вопрос, Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если "это произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган... увидит, кто является... надежным партнером, и кто не является".
Дипломат добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.
"Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе, что посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны...", - заявила Хатчисон.
Она выразила надежду, что "президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России - Ред.) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией", добавила посол Хатчисон.
Дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких солдат в Сирии Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.
"Конечно, ничего не исключено. Это новое событие. Это большое событие. И мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств..., я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - уточнила Хатчисон.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила в связи с событиями в Сирии заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении" конфликта, говорится в заявлении.
Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.
Юля тоже поддерживала, только объездила всех участников альянса с просьбой не включать Украину.
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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Адам Смит
Думаю, до ограниченной ядерной войны между Россией и НАТО у нас еще полно времени. Дней пять точно есть!
выдурил у путина С-400 и другую новую технику для того, что б передать америкосам..
а потом начал мочить кацапню