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 Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии

Минздрав Литвы сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом.

Речь идет о женщине, которая вернулась из Вероны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В настоящее время пациентка изолирована в больнице города Шяуляй.

Как сообщает ведомство, у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы, температуры нет. Женщина проходит лечение.

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В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19, заявили в Нидерландском национальном институте общественного здоровья, пишет УП.

COVID-19 диагностировали у жителя города Тилбург, который недавно вернулся из региона Ломбардия, Италия. В настоящее время он находится на карантине.

Также первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Нигерии, сообщило министерство здравоохранения страны в пятницу, 28 февраля, пишет Корреспондент.

Заболевание было подтверждено у пациента в штате Лагос.

Вместе с тем, в Иране от нового коронавируса умерли 26 человек, количество инфицированных составляет 245. Иран является второй после Китая страной в мире, где зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса, пишет УНИАН.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране сейчас составляет 245 человек, среди которых чиновники.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что за последние 24 часа в Иране были подтверждены 106 новых случаев инфицирования.

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"Количество умерших возросло до 26", - добавил пресс-секретарь. Он призвал соотечественников не путешествовать по стране без крайней необходимости.

Кроме того, из-за вспышки заболевания власти планируют ввести некоторые ограничения на посещение священных для мусульман-шиитов мест и отменить другие религиозные мероприятия. Также иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Иран запретил гражданам Китая посещать страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3178391
 
   
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Приятно, что Украина стоит особняком и не пускает коронавирус к себе!!!! Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии - Цензор.НЕТ 5666 уже почши все соседи заражены Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии - Цензор.НЕТ 829
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Мы делаем все, чтобы просто его не замечать. Спишем на другое. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия.
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ну у нас же есть аж 90 тест систем. Я вот не знаю, правда, если человек помер, то можна єтой тест системой, уже посмертно, определить была ли это корона или пневмония вызванная, например, штамом обычного гриппа....?
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Есть системы и пользуются системами это две большие разницы.У нас и вооружения много, но никто ним не пользуется. Когда врачам дают по 10 тестов, он в первую очередь родных и за деньги проверит. На прохожих тратить их будут только под камерами
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Биологическое оружие.нужно искать кто его изготовил.
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Как видно, в Европе случаи распространения связаны в большей мере с Италией - там, видимо, на время упустили вспышку, сейчас видна только верхушка айсберга. Итальянцы те ещё пофигисты, но надеюсь на их систему здравоохранения. В Ю.Корее обуздают, опыт есть. Вот Иран - это бог знает что. Судя по всему там чиновники из Китая завезли и какое-то время всё бесконтрольно развивалось, а обнародовали когда помирать начали люди. Там же всё тоже замалчивается. Ну Иран изолировать будет легче, и пусть там борются.
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Схоже що ЗЄшобло до останього Українця буде казати що коронавірусу "іхтамнєт".
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