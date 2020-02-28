 В Украине нет российских тест-систем для выявления коронавируса, - секретарь СНБО Данилов

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ранее депутат фракции "Голос" Александра Устинова распространила такую информацию, сославшись на решение СНБО.
По его словам, никакого решения СНБО по этому поводу "не было и быть не может".
"У нас не могут быть российские тест-системы. Их не может быть априори, ибо их надо зарегистрировать в Украине. Это невозможно. Российских тест-систем в Украине нет и быть не может", - подчеркнул Данилов.
В Украине сейчас есть две отечественные зарегистрированные тест-системы для диагностики коронавируса. Их изготовил институт молекулярной биологии, а также частная компания. Этими тест-системами разрешено пользоваться в нашей стране. Незарегистрированными в стране реагентами пользоваться запрещено.
Их используют для тестирования людей, которые находятся в Санжарах. 89 тестов - отрицательные. Также отрицательные тесты 32 человек обслуживающего персонала санатория.
Как сообщалось ранее у 5 украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины.
Ми бачили документ. Росіска компанія зареєструвала в нас свою дочірню і тепер постачає тест системи.
Скажете, що вони їх тут виготовляють ?
ДЕ ?
Вот так и тесты завезли...
Вообще-то избранная власть должна отчитываться перед украинцами ЕЖЕЧАСНО, бо украинская медицина в глубокой жопе,
И ещё- в Китае есть електронный реестр заболевших . Что готовится в Украине в этом плане?
у орков таких не бывает
у китайцев покупают
если кто то в мордоре чем то заболел
ему дают стакан нефти