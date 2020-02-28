 В Украине нет российских тест-систем для выявления коронавируса, - секретарь СНБО Данилов

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ранее депутат фракции "Голос" Александра Устинова распространила такую информацию, сославшись на решение СНБО.

По его словам, никакого решения СНБО по этому поводу "не было и быть не может".

"У нас не могут быть российские тест-системы. Их не может быть априори, ибо их надо зарегистрировать в Украине. Это невозможно. Российских тест-систем в Украине нет и быть не может", - подчеркнул Данилов.

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В Украине сейчас есть две отечественные зарегистрированные тест-системы для диагностики коронавируса. Их изготовил институт молекулярной биологии, а также частная компания. Этими тест-системами разрешено пользоваться в нашей стране. Незарегистрированными в стране реагентами пользоваться запрещено.

Их используют для тестирования людей, которые находятся в Санжарах. 89 тестов - отрицательные. Также отрицательные тесты 32 человек обслуживающего персонала санатория.

Как сообщалось ранее у 5 украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины.