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 Общество
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Все про:Данилов (89) СНБО (3382) тест (12) COVID-19 (360)

 В Украине нет российских тест-систем для выявления коронавируса, - секретарь СНБО Данилов

Российских тест-систем для определения китайского коронавируса в Украине нет.

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ранее депутат фракции "Голос" Александра Устинова распространила такую информацию, сославшись на решение СНБО.

По его словам, никакого решения СНБО по этому поводу "не было и быть не может".

"У нас не могут быть российские тест-системы. Их не может быть априори, ибо их надо зарегистрировать в Украине. Это невозможно. Российских тест-систем в Украине нет и быть не может", - подчеркнул Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус COVID-19: в Минздраве рассказали о тест-системах и как они работают

В Украине сейчас есть две отечественные зарегистрированные тест-системы для диагностики коронавируса. Их изготовил институт молекулярной биологии, а также частная компания. Этими тест-системами разрешено пользоваться в нашей стране. Незарегистрированными в стране реагентами пользоваться запрещено.

Их используют для тестирования людей, которые находятся в Санжарах. 89 тестов - отрицательные. Также отрицательные тесты 32 человек обслуживающего персонала санатория. 

Как сообщалось ранее у 5 украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178390
 
 
 Топ комментарии
 
Знову брешуть...
Ми бачили документ. Росіска компанія зареєструвала в нас свою дочірню і тепер постачає тест системи.
Скажете, що вони їх тут виготовляють ?
ДЕ ?
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Это просто через институт их завезли с паРаши , лапшу вешают. Если нет штампов вируса как можно разработать . Вот так брешет РНБО так оно брехало и в Луганске за что его поперли.
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Канал г+г продолжоет промывать мизки простого нариду и нагнетать истерию, а потом говорят что новосанжарцы дыкуны и невигласы))) В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5350
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В Украине сейчас есть две отечественные зарегистрированные тест-системы для диагностики коронавируса. Их изготовил институт молекулярной биологии, а также частная компания. Этими тест-системами разрешено пользоваться в нашей странИсточник: https://censor.net.ua/n3178390А ШО ЗА ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ? ЭТО СЕКРЕТ? Может они привозят раши
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Это просто через институт их завезли с паРаши , лапшу вешают. Если нет штампов вируса как можно разработать . Вот так брешет РНБО так оно брехало и в Луганске за что его поперли.
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Канал г+г продолжоет промывать мизки простого нариду и нагнетать истерию, а потом говорят что новосанжарцы дыкуны и невигласы))) В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5350
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Знову брешуть...
Ми бачили документ. Росіска компанія зареєструвала в нас свою дочірню і тепер постачає тест системи.
Скажете, що вони їх тут виготовляють ?
ДЕ ?
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Неплохо бы это пару раз напечатать - может Данилов сидит в всем кабинете В МАСКЕ и не в курсе?
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Кто сказал, что Райка Богатырёва и Гепуций Кернесовский с неким расейским сенатором Шишкиным утратили хватку? "В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из горловского "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".

Вот так и тесты завезли...
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Вопрос с другой стороны- КАКИЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ ЕСТЬ В УКРАИНЕ И КОЛИЧЕСТВО?

Вообще-то избранная власть должна отчитываться перед украинцами ЕЖЕЧАСНО, бо украинская медицина в глубокой жопе,
И ещё- в Китае есть електронный реестр заболевших . Что готовится в Украине в этом плане?
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В Украине готовить тесты облав Аваков
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Помощника РНБО как раз и впихнул зе из за этих тестов.
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Просто брешут не могут даже картинку сляпать
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это правда
у орков таких не бывает
у китайцев покупают
если кто то в мордоре чем то заболел
ему дают стакан нефти
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У них є хтось, хто вміє читати. Хай моніторить пресу. Бо секретар РНБО виглядеє не тільки нелюд'ю, яка співпрацює з ворогом, а ще й ідіотом
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