EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  4375  31
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2969) вирус (399) COVID-19 (360)

 Первый случай коронавируса COVID-19 зарегистрирован в Беларуси

В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19, медики выявили наличие вируса у одного из студентов, приехавших из Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.

"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса", - сообщили в Минздраве.

Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - сообщили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии министерство здравоохранения Белоруси приняло решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

В настоящее время в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса, добавили в пресс-службе министерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3178387
 
 
 Топ комментарии
 
А сколько в Укране невыявленных?
Зелнеский Ермаку
-Ты коронавирус видишь?
-Нет
-И я не вижу а он есть!
 показать весь комментарий
 
А тут еще сегодня сообщили и в Литве первый заболевший, вообщем хавайся в бульбу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Треба мобілізувати населення і перекривати кордон! Не пропустимо коронавірус!
 показать весь комментарий
 
і готувати каміння на випадок закидання ним автобусів
 показать весь комментарий
 
 
Для цього всіх санжарців потрібно назначити інструкторами мобілізованого антикоронавірусного війська
 показать весь комментарий
 
 
Он уже давно тут, когда не ищут, найти невозможно
 показать весь комментарий
 
А сколько в Укране невыявленных?
Зелнеский Ермаку
-Ты коронавирус видишь?
-Нет
-И я не вижу а он есть!
 показать весь комментарий
 
 
може нашим тест-системам не дано виявлять.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Будем всемерно помогать, лечить и окружим заботой и вниманием. Так, как принято во всех странах.
 показать весь комментарий
 
ага, виплачуючі винагороду за те, щоб люди до лікаря взагалі звертались, а не до знахаря.
 показать весь комментарий
 
 
до останнього часу ньюзмейкером по коронавірусу був Китай, зараз все інакше, значить зупинили більш менш
 показать весь комментарий
 
Как пишут у нас, за 5 дней этот студент и не помнит толком с кем контактировал. В аптеках масок нет -все отправили в Китай. Сам думал респиратор в хозе взять -тоже нету. Песец
 показать весь комментарий
 
 
Білорусь(Бацька) від безвиході вирішив подружитися з Китаєм.

невчасно.
 показать весь комментарий
 
А тут еще сегодня сообщили и в Литве первый заболевший, вообщем хавайся в бульбу.
 показать весь комментарий
 
 
У вас там одні ліса і болота, так що ховатися є де
 показать весь комментарий
 
 
Шото власти Азербайджана молчат про вирусы у себя- НЕТ ТЕСТ СИСТЕМ?

«который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3178387»
Украинский власти на это обратить внимание : БО рейсы ИРАН-БАКУ-КИЕВ навезут жтой дряни . ПОРА ВВОДИТЬ ВИЗЫ С ПОСТ СОВКОМ
 показать весь комментарий
 
Нехай міністр МОЗ заховається в інкубатор(як у нас) і вірус буде переможений.
 показать весь комментарий
 
Litve toze uze jest no s Italiji privezla govorit s konferenciji
 показать весь комментарий
 
Але офіційний Рим розказує,що поза межами карантинних міст вірусу немає ((

зрозуміти можна- в Італії туризм потужна галузь економіки.
зрозуміти можна.Виправдати-ні.
 показать весь комментарий
 
Не сьогодні так завтра коронавірус буде в Україні, без всяких сумнівів.
 показать весь комментарий
 
 
а захоче моз і не буде. захоче моз і діагностує як звичайні соплі. он австріяки учора на 14 годину мали 4ьох тестом підтврерджених хворих, о 17 годині стало 3. куди дівся один? а просто у одного легка форма і він удома чаї ганяє у порівнянні з третім, що лежить вже на вентиляції легень і йому 72 роки.
 показать весь комментарий
 
 
цілком прийнятний варіант 'самоізоляції",до якої закликають,до речі і британці.
Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі - Цензор.НЕТ 7993
 показать весь комментарий
 
питання в іншому...
коли МОЗ наважиться оприлюднити правдиві результати тестів..

Бо в Україні,здається,'Іранський варіант'
 показать весь комментарий
 
Світом правлять бездарі у яких ніякого розуміння що таке карантин, тому як і передбачалось, на коронавірус захворіють шістдесят відсотків жителів планети, мінімум.
 показать весь комментарий
 


David Peterson

до

@DrEricDing
This is a piss poor tweet. Let's see, the "professional" virology community variously: ******* the R0 (wrong!), ******* H2H transmissibility (wrong !), ******* asymptotic transmission (wrong!), ******* 14+ day incubations (most likely wrong!)

@DrEricDing...
Подивимось, "професійне" вірусологічне співтовариство по-різному:
сумнівалося в R0 (неправильно!),
Сумнівалося в трансмісивності H2H (неправильно!),
Сумнівалося в асимптотичній передачі (неправильно!),
Сумнівалося в інкубаціях протягом 14+ днів (швидше за все, неправильно!)
 показать весь комментарий
 
Південнокорейський чиновник, відповідальний за "спалах коронавірусу", покінчив життя самогубствомПерший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі - Цензор.НЕТ 1516

An official from the South Korea Justice Ministry reportedly took his life and jumped off the Han River and died.
In a report on Arirang and Seoul Economic Daily, the man came from the Office of Emergency Safety Planning at the Ministry of Justice. He was in charged of national emergency situations and crisis management.
У доповіді "Аріранг" та "Сеул Економічний щоденник" чоловік повернувся з Управління планування безпеки надзвичайних ситуацій Міністерства юстиції. Він відповідав за національні надзвичайні ситуації та управління кризами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх