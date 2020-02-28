 Первый случай коронавируса COVID-19 зарегистрирован в Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса", - сообщили в Минздраве.
Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.
"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - сообщили в Минздраве.
Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии министерство здравоохранения Белоруси приняло решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.
В настоящее время в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса, добавили в пресс-службе министерства.
Зелнеский Ермаку
-Ты коронавирус видишь?
-Нет
-И я не вижу а он есть!
Дохера
невчасно.
«который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3178387»
Украинский власти на это обратить внимание : БО рейсы ИРАН-БАКУ-КИЕВ навезут жтой дряни . ПОРА ВВОДИТЬ ВИЗЫ С ПОСТ СОВКОМ
зрозуміти можна- в Італії туризм потужна галузь економіки.
зрозуміти можна.Виправдати-ні.
коли МОЗ наважиться оприлюднити правдиві результати тестів..
Бо в Україні,здається,'Іранський варіант'
David Peterson
до
@DrEricDing
This is a piss poor tweet. Let's see, the "professional" virology community variously: ******* the R0 (wrong!), ******* H2H transmissibility (wrong !), ******* asymptotic transmission (wrong!), ******* 14+ day incubations (most likely wrong!)
@DrEricDing...
Подивимось, "професійне" вірусологічне співтовариство по-різному:
сумнівалося в R0 (неправильно!),
Сумнівалося в трансмісивності H2H (неправильно!),
Сумнівалося в асимптотичній передачі (неправильно!),
Сумнівалося в інкубаціях протягом 14+ днів (швидше за все, неправильно!)
An official from the South Korea Justice Ministry reportedly took his life and jumped off the Han River and died.
In a report on Arirang and Seoul Economic Daily, the man came from the Office of Emergency Safety Planning at the Ministry of Justice. He was in charged of national emergency situations and crisis management.
У доповіді "Аріранг" та "Сеул Економічний щоденник" чоловік повернувся з Управління планування безпеки надзвичайних ситуацій Міністерства юстиції. Він відповідав за національні надзвичайні ситуації та управління кризами.