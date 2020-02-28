 Турецкая авиация уничтожила САУ, "Град" и бронетехнику российского производства в Сирии. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.
Согласно полученным данным, в течение упомянутого периода уничтожены 21 военное транспортное средство, 4 пулемета ДШК, 6 складов боеприпасов и 7 минометов войск дамасского режима.
Кроме того, выведены из строя 55 танков, 3 вертолета, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника.
Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020
Анатолий Штирлиц
Їхтамнєт в Сирії жаліється що його танчик підбили. А про те що він робить в Сирії не каже нічого так як і скільки дітей та мирних мешканців вбили росіянє.
https://twitter.com/i/status/1233087386856366080
В Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта. В четверг, 27 февраля, в результате авиаудара армии Асада по Идлибу погибли, по разным данным, от 29 до 33 турецких военных.
Протестующие скандують следующие лозунги: "Сирия станет могилой для России", "Россия - убийца, Путин - убийца".
"Мы стоим здесь против преступлений, которые вы совершаете. Вы дождетесь непреодолимого гнева турецкого народа", заявил один из протестующих.
В настоящее время генеральное консульство России окружили силовики.
Технически у потенциального столкновения России и Турции есть нюанс. До тех пор, пока стороны будут (гипотетически) воевать на территории Сирии, 5 статья Устава НАТО не может быть введена в действие, так как она рассматривает только случай нападения на территорию страны-участницы. А потому конфликт будет двусторонним (точнее, трехсторонним, если считать Сирию, но она здесь будет, скорее, в качестве мебели)
Однако это ограничение фактически создает невозможность для российских военных атаковать с помощью серьезного ракетного вооружения турецких военных на территории Сирии, так как для этого им придется каким-то образом преодолевать турецкое же воздушное пространство. Что будет автоматически приравнено к нападению на Турцию.
Возможны, конечно, какие-то сложные маневры и использование акватории Средиземного моря, но крайне слабая флотская группировка вряд ли представляет для Турции угрозу, а в случае попытки нанесения удара турки ее попросту сомнут. Поэтому вся короткая война будет вестись силами экспедиционного корпуса, у которого ко всему прочему будет однозначно обрезано снабжение.
Гениальный полководец своими руками загнал своих военных в ловушку, так что вопросы не к грозным врагам, а к собственному скудному уму. Впрочем, все это еще в 60 годы предсказывал маршал Огарков, у которого в одной пуговице мундира мозгов было больше, чем у всего сегодняшнего кремлевского руководства в головах.
Единственное вменяемое решение в случае объявления войны Сирии - это эвакуировать весь военный персонал в Хмеймим и дать сигнал, что все в домике. И не высовываться. Это будет позор, но по крайней мере не военное поражение. В любом ином случае к позору будет добавлен еще и разгром. Увы, но стратегическое положение российской группировки в локальной войне с Турцией абсолютно незащитимо, а в полномасштабной к войне будет вынуждено присоединяться НАТО.