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Все про:Сирия (2847) Турция (2213)

 Турецкая авиация уничтожила САУ, "Град" и бронетехнику российского производства в Сирии. ВИДЕО

В ходе операций, проведенных в сирийском Идлибе за последние 17 дней, ВС Турции нейтрализовали 1709 солдат армии режима Башара Асада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

Согласно полученным данным, в течение упомянутого периода уничтожены 21 военное транспортное средство, 4 пулемета ДШК, 6 складов боеприпасов и 7 минометов войск дамасского режима.

Кроме того, выведены из строя 55 танков, 3 вертолета, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника.

Источник: https://censor.net.ua/n3178386
 
   
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Хорошо мочат козломордих. Надеюсь скоро опять в Турции можно будет спокойно отдохнуть
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это пока не начались активные действия. Что-то подсказывает, что они начнуться сегодня, а Черноморский флот РФ превратится в Черносморскую флотилию.
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Хочу,чтоб уже в мацкве,а не в Сирии продолжались активные действия.
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ РФ ОСТАТОЧНО ПЕРЕТВОРИТЬСЯ В МЕТАЛОБРУХТ .
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Турки оголосили воєнний стан. Думаю, недаремно. Кацапи поспішили вивести з Севастополя у Середземне море два кораблі з ракетами "Калібр", один з яких відносно новий "Адмірал Григорович". Тільки до Сирії ці фрегати напевне не дійдуть.
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Хорошо если бы Турция перекрыла пролив для всех кацапских кораблей
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Анатолий Штирлиц



Їхтамнєт в Сирії жаліється що його танчик підбили. А про те що він робить в Сирії не каже нічого так як і скільки дітей та мирних мешканців вбили росіянє.

https://twitter.com/i/status/1233087386856366080
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***** , злобно и яростно, оттягивает свой "конец"..

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Протестующие обвиняют Россию в поддержке режима Асада
В Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта. В четверг, 27 февраля, в результате авиаудара армии Асада по Идлибу погибли, по разным данным, от 29 до 33 турецких военных.
Протестующие скандують следующие лозунги: "Сирия станет могилой для России", "Россия - убийца, Путин - убийца".
"Мы стоим здесь против преступлений, которые вы совершаете. Вы дождетесь непреодолимого гнева турецкого народа", заявил один из протестующих.
В настоящее время генеральное консульство России окружили силовики.
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Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семейству Эрдогана, заявил, что Россия будет расчленена изнутри, что в России 25 миллионов мусульман, и что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова
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Хорошо, но Рафик Эрдогану было заигрывать с Путиным и покупать С400?! Их же Америка предупреждала!.. Ну пусть теперь этими системами и валят самолёты рашистов.
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Эх бы сейчас помочь турецким братушкам и ударить на Донбассе но у нашего говнокомандуещего кишка тонка!
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Так для начала порви свою справку о энурезе и плоскостопии, которой ты, как броней, защищен от призыва в армию.😂
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Молодцы турки, давите русню в Сирии, давно пора утилизировать ихтамнетов. Ждем от европы: "вай вай вай, мирные переговоры, ко ко ко, надо просто перестать стрелять"
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ай вей як цікаво... пукін-ашкєназі... всі!!! головнокамандуючі у пукіна анатольівічі-ліонідовічі... БІЛЬШІСТЬ з еаближеного кагала - ашкєназі.. Турецька авіація знищила САУ, "Град" і бронетехніку російського виробництва в Сирії - Цензор.НЕТ 1495 а "вінаватиі-русцкіі"? Турецька авіація знищила САУ, "Град" і бронетехніку російського виробництва в Сирії - Цензор.НЕТ 4594
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Красавцы!! Вот так нужно валить кацапов
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ElMurid

Технически у потенциального столкновения России и Турции есть нюанс. До тех пор, пока стороны будут (гипотетически) воевать на территории Сирии, 5 статья Устава НАТО не может быть введена в действие, так как она рассматривает только случай нападения на территорию страны-участницы. А потому конфликт будет двусторонним (точнее, трехсторонним, если считать Сирию, но она здесь будет, скорее, в качестве мебели)
Однако это ограничение фактически создает невозможность для российских военных атаковать с помощью серьезного ракетного вооружения турецких военных на территории Сирии, так как для этого им придется каким-то образом преодолевать турецкое же воздушное пространство. Что будет автоматически приравнено к нападению на Турцию.
Возможны, конечно, какие-то сложные маневры и использование акватории Средиземного моря, но крайне слабая флотская группировка вряд ли представляет для Турции угрозу, а в случае попытки нанесения удара турки ее попросту сомнут. Поэтому вся короткая война будет вестись силами экспедиционного корпуса, у которого ко всему прочему будет однозначно обрезано снабжение.
Гениальный полководец своими руками загнал своих военных в ловушку, так что вопросы не к грозным врагам, а к собственному скудному уму. Впрочем, все это еще в 60 годы предсказывал маршал Огарков, у которого в одной пуговице мундира мозгов было больше, чем у всего сегодняшнего кремлевского руководства в головах.
Единственное вменяемое решение в случае объявления войны Сирии - это эвакуировать весь военный персонал в Хмеймим и дать сигнал, что все в домике. И не высовываться. Это будет позор, но по крайней мере не военное поражение. В любом ином случае к позору будет добавлен еще и разгром. Увы, но стратегическое положение российской группировки в локальной войне с Турцией абсолютно незащитимо, а в полномасштабной к войне будет вынуждено присоединяться НАТО.
Турецька авіація знищила САУ, "Град" і бронетехніку російського виробництва в Сирії - Цензор.НЕТ 377
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