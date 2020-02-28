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 Общество, За рубежом, Здоровье
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 Число жертв коронавируса в мире за исключением Китая выросло до 70 человек, число заразившихся достигло 4 184, - СМИ

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4 тыс. 184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек: 26 человек скончались в Иране, 17 - в Италии, 13 - в Южной Корее, восемь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1 тыс.766 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

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В Италии насчитывается 650 больных, Иране - 245, Сингапуре - 96, в Гонконге - 93, США - 60, Кувейте - 43, Таиланде - 40, во Франции - 38, в Бахрейне - 33, на Тайване - 32, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии - 21, Вьетнаме - 16, Великобритании - 16, ОАЭ - 13, Канаде и Испании - по 12, Макао - 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Ираке, Швейцарии, на Филиппинах, в Хорватии, Греции, Индии, Израиле, Австрии, Финляндии, Омане, Пакистане, России, Швеции, Афганистане, Алжире, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Эстонии, Грузии, Ливане, Непале, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Шри-Ланке.

Источник: https://censor.net.ua/n3178385
 
 
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Кстати, власти Китая заставили Apple удалить с китайского сегмента AppleStore, игру Plague Inc.
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капец. три новости подряд - погиб, убиты, стали жертвами. куда катится мир?
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Может поменять сайт?
Не везде все так плохо, как здесь. Кількість жертв коронавірусу у світі, за винятком Китаю, зросла до 70 осіб, кількість людей, які заразилися, сягнула 4184, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6195
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обратите внимание, шо в Гонконге вирус начался гораздо раньше, а смертей только две.Это
хорошая медицина , дисциплина, сокрытие фактов?
«По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек: 26 человек скончались в Иране, 17 - в Италии, 13 - в Южной Корее, восемь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.Источник: https://censor.net.ua/n3178385
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