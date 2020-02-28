 33 турецких солдата убиты в результате авиаудара союзника Путина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил ранее губернатор.
По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате нападения военных нет.
Ранее Доган сообщал, что жертвами воздушной атаки войск режима стали 29 турецких военных.
Пострадавшие были доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю.
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск посетил государственную больницу города Хатай, куда были доставлены военнослужащие, раненные накануне в результате авиаударов в Идлибе.
Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.
Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.
За Родезию молчу.
В Турции отключены соцсети - фейсбук, инстаграм, твиттер, ЮТуб.
Судя по всему, сегодня ночью будет решаться вопрос войны Турции с Россией и Сирией на сирийском театре военных действий. В принципе, дело шло к этому всё последнее время, так что единственный вопрос был - когда. Вряд ли удар был нанесен осознанно, тем более, что разведка как была, так и остается практически на нулевом уровне. Случайность, но теперь никого это уже интересовать не будет.
Джерело = Ель Мюрід. Російський фашист по суті, але профі і ненавидить пукіна. Тому можна довіряти.
Точно так же абсолютно шкурные интересы олигархов и правящей верхушки, которые вообще никак не соответствовали национальным интересам страны, и тогда, и сейчас привели к резкому обострению отношений с соседней страной. Тогда родственники царя Николая и их карманный олигарх Безобразов занимались махинациями в Корее, сейчас дружки Путина из питерских подворотен точно так же выкраивают свои гешефты на Ближнем Востоке. Российская армия и тогда, и сейчас выполняла роль наемников, обслуживающих интересы воров и преступников. С известным результатом.
В случае военного столкновения с Турцией шансы Кремля в этой локальной (а она, вне всякого сомнения, будет именно локальной) войне практически нулевые. По многим причинам. А вот что именно последует за военным поражением в Сирии - вопрос, безусловно, важный. Возможно, критически важный.
ПС. Объявлено о скором обращении Эрдогана к нации. Наш, понятно, прыснет в кусты и будет оттуда грозно сопеть. По привычке.
Тільки б Едорган не засцав.
Мені здається не все так однозначно, навіщо було будувати Турецький потік, а Ердогану купувати с400, може там є яка домовленість, злити туркам Сирію.
Варіантів море, так що час покаже.
Как перед Минском - русские хотят максимально застолбить позиции, чтобы потом было о чём торговаться.
Эрдоган перед переговорами сдерживается, не посылает в бой авиацию и средства ПВО, чтобы встреча не сорвалась. Эта пауза стоит жизни десяткам турецких солдат. Правда и ответка приходит, но то такое . . .
Уроки русско-украинской войны не выучены.
Эрдогану надо закрывать небо над Сирией и сейчас вводить в бой авиацию. Повод есть : "Авиация Асада убила наших солдат" (хотя ежу понятно, что русские). Сказать, что будет сбиваться всё, что там летит. Русские обделаются и не рискнут.
И второе, Эрдогану надо провозгласить официально, что Турция будет проводить боевые действия до тех пор, пока режим Асада не будет уничтожен. Этим он воодушевит сирийскую оппозицию, потерявшую надежду.
Вот с таких позиций и надо будет идти на встречу 5 марта. А если путяра в ярости её отменит, ну ок, тогда работаем, пока он сам не захочет поговорить.