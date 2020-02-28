EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  9199  59
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2847) Турция (2213) Асад (257)

 33 турецких солдата убиты в результате авиаудара союзника Путина

Число военнослужащих ВС Турции, погибших при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, возросло до 33.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил ранее губернатор.

По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате нападения военных нет.

Ранее Доган сообщал, что жертвами воздушной атаки войск режима стали 29 турецких военных.

Пострадавшие были доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе. ВИДЕО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск посетил государственную больницу города Хатай, куда были доставлены военнослужащие, раненные накануне в результате авиаударов в Идлибе.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.

Источник: https://censor.net.ua/n3178384
 
 
 Топ комментарии
 
Почему стыдливо и упорно пишуться *силы режима Асада*????? Без главного мирового террориста Рашки Асад это просто вождь племени Занзибара. Почему бы прямо не говорит про русню ну и вскользь упомянуть Асада на подхвате.
 показать весь комментарий
 
Для России запахло новой войной...Только вот по зубам ли России Турция? Зубы об турок ломаются на раз и два.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для России запахло новой войной...Только вот по зубам ли России Турция? Зубы об турок ломаются на раз и два.
 показать весь комментарий
 
 
Ердоган вже відповів. Наніс масштабний удар. Готують я перекрити Босфор.
 показать весь комментарий
 
 
До речі, турки оголосили у себе воєнний стан.
 показать весь комментарий
 
Чекаємо новин. В тому числі про масову переробку на фарш собакосвинів запорєбрікових!
 показать весь комментарий
 
Є повідомлення, що два кацапські кораблі з ракетами "Калібр" терміново вийшли з Севастополя у Середземне море для посилення угруповання у Сирії. Цікаво, чи дійдуть туди?
 показать весь комментарий
 
Почему стыдливо и упорно пишуться *силы режима Асада*????? Без главного мирового террориста Рашки Асад это просто вождь племени Занзибара. Почему бы прямо не говорит про русню ну и вскользь упомянуть Асада на подхвате.
 показать весь комментарий
 
 
В Ираке уже скинули диктатора и России там особо не было, а толку ноль, если не минус около миллиона убитых. Чета там на том Востоке слишком тонко.
 показать весь комментарий
 
 
Толк - это человеческая жизнь, а не хз что и хз ради чего.
 показать весь комментарий
 
Там до сих пор диктатор казнит невинных и сбивает гражданские самолёты?Ты это хотел сказать?
 показать весь комментарий
 
А в Никарагуа Сомосу. И как?
За Родезию молчу.
 показать весь комментарий
 
ПОтому что сирийцы защищают свою страну, а что в Сирии делают войска Турции?
 показать весь комментарий
 
 
А как же те Сирийцы что воюют против Асада? Они чью страну защищают? Или они не какие такие сирийцы? А что в Сирии делают войска Рашки? Ведут войну чтоб нефть не падала и беженцы в Европу валили толпами?
 показать весь комментарий
 
 
Поддерживают сирийцев, которые защищают свою страну от кровавого тирана Асада.
 показать весь комментарий
 
Российские самолеты атаковали турецкий конвой с военнослужащими. Убиты по меньшей мере девять турецких военных. Губернатор провинции Хатай заявил о 22 убитых военных и об очень большом количестве раненых - в общей сложности потери могут достигать сотни человек. В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.

В Турции отключены соцсети - фейсбук, инстаграм, твиттер, ЮТуб.

Судя по всему, сегодня ночью будет решаться вопрос войны Турции с Россией и Сирией на сирийском театре военных действий. В принципе, дело шло к этому всё последнее время, так что единственный вопрос был - когда. Вряд ли удар был нанесен осознанно, тем более, что разведка как была, так и остается практически на нулевом уровне. Случайность, но теперь никого это уже интересовать не будет.

Джерело = Ель Мюрід. Російський фашист по суті, але профі і ненавидить пукіна. Тому можна довіряти.
 показать весь комментарий
 
 
Чем бы ни закончился сегодняшний кризис между Турцией, Сирией и Россией, уже очевидно, что режим Путина один-в-один повторяет действия царского режима, которые привели к русско-японской войне 1904 года.

Точно так же абсолютно шкурные интересы олигархов и правящей верхушки, которые вообще никак не соответствовали национальным интересам страны, и тогда, и сейчас привели к резкому обострению отношений с соседней страной. Тогда родственники царя Николая и их карманный олигарх Безобразов занимались махинациями в Корее, сейчас дружки Путина из питерских подворотен точно так же выкраивают свои гешефты на Ближнем Востоке. Российская армия и тогда, и сейчас выполняла роль наемников, обслуживающих интересы воров и преступников. С известным результатом.

В случае военного столкновения с Турцией шансы Кремля в этой локальной (а она, вне всякого сомнения, будет именно локальной) войне практически нулевые. По многим причинам. А вот что именно последует за военным поражением в Сирии - вопрос, безусловно, важный. Возможно, критически важный.

ПС. Объявлено о скором обращении Эрдогана к нации. Наш, понятно, прыснет в кусты и будет оттуда грозно сопеть. По привычке.
 показать весь комментарий
 
 
Это - Хорошо если "сопеть"! Или и в глаза заглядывать? А если еще и на колени грохнется!?
 показать весь комментарий
 
 
Конфлікт, а ще краще війна Турції та РФ- дуже добре для України.
 показать весь комментарий
 
 
В РФ 30 000 0000 мусульман. Можете писати на мене скарги модератору- але ця новина заслуговує лайку. Мені шкода загиблих турків, але війна РФ з Турцією - хороша нагода для України зачистити Донбас.
Тільки б Едорган не засцав.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты записался добровольцем?! 33 турецких солдата убиты в результате авиаудара союзника Путина - Цензор.НЕТ 7157
 показать весь комментарий
 
 
Я не росіянин і не мусульманин. А добровольцем- так. Я в теробороні.
 показать весь комментарий
 
 
какая оборона? ты говорил про наступление
 показать весь комментарий
 
 
зачистка - какое сильное слово......сразу вспоминается Иловайск
 показать весь комментарий
 
Ну, вас, пацаков, ...издим, не переставая, уже 6 лет
 показать весь комментарий
 
 
Минск-1 и Минск-2 - апофеоз ****издюлей 33 турецьких солдатів убито внаслідок авіаудару союзника Путіна - Цензор.НЕТ 2992
 показать весь комментарий
 
Ти готуйся, скоро в Сирію пошлють. Там і здохнеш.
 показать весь комментарий
 
 
С нашим мирным упоротым сцыкуном капитулянтом не может быть никогда хорошей нагоди зачистити Момбас.
 показать весь комментарий
 
 
Так, не здивуюся якщо Зеленський запропонує допомогу *****.
 показать весь комментарий
 
 
Не забудь додати що самі сірйці об'єдналися перед загрозою турецької агресії!
 показать весь комментарий
 
У Турок есть президент, есть верховнокомандующий, есть настоящие офицеры. Все у них получится.
 показать весь комментарий
 
 
И что немаловажно есть история великих побед.
 показать весь комментарий
 
пусть Эрдоган росийскими ракетами С300 попробует сбивать русские же самолеты) зачем-то же от покупал эти комплексы....
 показать весь комментарий
 
 
Byli u nix Patrioty no kak pasorilis s amerikoj tak uvezli s nix.Tam amerikansi obsluzyvali ix.Kak raz Patrioty byli u granicy sirijej
 показать весь комментарий
 
Чтобы обменять у американцев на Патриоты.
 показать весь комментарий
 
Kak to ocen neumno turki postupili bez prikrytija vyslali soldat.Stingera oni tolko vertaliot mozet sbyt.Imeli oni sto imejet Izrael dali bi kak polozeno ruskim.Posmotryte kak izrael bombit Damask ili drugoje ne kakoje PVO nepomogajet vse raketi v cel idut.U nix i PVO jest i PRO takze kak polozeno.
 показать весь комментарий
 
 
U turkov PVO eto staryje raketi 1960 godov s ameriki i stingera kotorimi po samoliotam nepostreliajes
 показать весь комментарий
 
 
А почему колону не прикрывали с воздуха или средства ПВО? Не ужели турки думали что они одним своим видом всех напугают и ни кто не посмеет их атаковать? Не понятно такое легкомысленное поведение турецких военных...
 показать весь комментарий
 
Накануне они в переговорной группе договорились с русскими о проходе колоны, но русские повторили сценарий Иловайска.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда писец кацапам. Будут "можем повторить" 1905 год.
 показать весь комментарий
 
Теперь и турки будут знать, как договариваться с москалями. Только бубочка еще верит в договоры. Да Вакарчук.
 показать весь комментарий
 
 
Вони призабули, що це не відрізати голови курдським бранцям (і бранкам...) і хизуватися тим в ефірі.
 показать весь комментарий
 
Похоже Эрдоган разорвет бумажку с доктриной Монро.
 показать весь комментарий
 
 
расєя може спокійно злити Асада, і переключитися на Україну.
Мені здається не все так однозначно, навіщо було будувати Турецький потік, а Ердогану купувати с400, може там є яка домовленість, злити туркам Сирію.
Варіантів море, так що час покаже.
 показать весь комментарий
 
Турки сейчас в европу пропустят беженцев. Это писец.
 показать весь комментарий
 
 
Nemcam tak da.Vostocnoj Evrope oni dolgo nezaderzyvatsia tut posobyje malo platyt dlia nix.Vot Germanija im kak raz.Budet nemcam SP2 i drugoje 33 турецьких солдатів убито внаслідок авіаудару союзника Путіна - Цензор.НЕТ 868
 показать весь комментарий
 
Европа сама виновата. Можно поставить заслон и всех беженцев в Сомали и Гондурасы с Боливиями направлять, так нет, радостно всех арабов к себе, ну так и нехер потом рыдать что их постоянно насилуют и бошки режут.
 показать весь комментарий
 
якщо витурити кацапів з чорного моря в середземному стане тихіше , взагалі без кацапів краще
 показать весь комментарий
 
Эрдоган такой же больной на голову, как и Х"йло. Пусть теперь это сами выясняют. Крымские татары могут помочь соплеменникам диверсиями в Крыму и Тартарии. Они Московию породили - они ее и похоронят.
 показать весь комментарий
 
 
Эрдоган сделал то что Моника не способна никогда сделать - приветствовал наших военных. А крымские татары могут разве что чебуреков больше напечь и продать и смирно в тюрягу расейскую стадом пойти. Ну разве что какой то герой из испорченного мяса наготовит и русне продаст - это максимальная их диверсия в Крыму будет. 6 лет это показали.
 показать весь комментарий
 
Это плановое обострение перед встречей Эрдоган-Меркель-Макрон-путин 5 марта.
Как перед Минском - русские хотят максимально застолбить позиции, чтобы потом было о чём торговаться.
Эрдоган перед переговорами сдерживается, не посылает в бой авиацию и средства ПВО, чтобы встреча не сорвалась. Эта пауза стоит жизни десяткам турецких солдат. Правда и ответка приходит, но то такое . . .

Уроки русско-украинской войны не выучены.
Эрдогану надо закрывать небо над Сирией и сейчас вводить в бой авиацию. Повод есть : "Авиация Асада убила наших солдат" (хотя ежу понятно, что русские). Сказать, что будет сбиваться всё, что там летит. Русские обделаются и не рискнут.
И второе, Эрдогану надо провозгласить официально, что Турция будет проводить боевые действия до тех пор, пока режим Асада не будет уничтожен. Этим он воодушевит сирийскую оппозицию, потерявшую надежду.
Вот с таких позиций и надо будет идти на встречу 5 марта. А если путяра в ярости её отменит, ну ок, тогда работаем, пока он сам не захочет поговорить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх