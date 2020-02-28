 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 6 выстрелов;
- неподалеку от Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил три обстрела позиций ВСУ, а именно:
- дважды неподалеку от Новотошковского - из 120-мм минометов противник выпустил по украинским защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.
"Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности "Восток", потерь нет.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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