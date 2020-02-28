 Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.
"В ГСЧС Украины заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных", – заявил Аваков.
Министр рассказал, что вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из медиков, прошедших специальную подготовку.
"Эти люди работали во время эпидемии Эбола - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4 - 6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны",- отметил министр МВД.
Вместе с тем он подчеркнул, то вертолет пока эксплуатируется ГСЧС Украины по специальному контракту авиакомпанией "Украинские вертолеты". Специалисты готовы работать на нем в самых сложных условиях.
Также министр рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
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