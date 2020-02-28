EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  628  38
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2976) вертолет (602) COVID-19 (360)

 Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

В случае необходимости, вероятных инфекционных коронавирусом больных будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.

"В ГСЧС Украины заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных", – заявил Аваков.

Министр рассказал, что вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4 - 6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны",- отметил министр МВД.

Вместе с тем он подчеркнул, то вертолет пока эксплуатируется ГСЧС Украины по специальному контракту авиакомпанией "Украинские вертолеты". Специалисты готовы работать на нем в самых сложных условиях.

Также министр рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Также читайте: Инфекционные боксы готовы, проводим температурный скрининг и отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах, - Виктор Ляшко о принимаемых мерах на случай появления COVID-19 в Украине

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорые для проведения скрининга находятся в семи крупнейших пунктах пропуска на границе, - главный санитарный врач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3178382
 
 
 Топ комментарии
 
Ви Богдана перевірили на коронавірус? Він на Новий рік був у Китаї. Може його тому бубочка і звільнив?
 показать весь комментарий
 
Аваков вже прем'єр-міністр? Чому він говорить про проблеми, які його не стосуються?
 показать весь комментарий
 
Нормально, а если вертолёт упадёт? С короновирусом ? 😀😀😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ви Богдана перевірили на коронавірус? Він на Новий рік був у Китаї. Може його тому бубочка і звільнив?
 показать весь комментарий
 
 
Гарненький! Даремно Зюзя його покинув, вони були така красива пара.
 показать весь комментарий
 
 
мені воно якесь рахітне та огидне... мо' жінкам таке нравиця
 показать весь комментарий
 
Попався! Ось що буває, коли коментар без смайлика!

Звичайно, що це був підступний сарказм. Як така абізяна взагалі може сподобатись. Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете - Цензор.НЕТ 4450
 показать весь комментарий
 
 
кіт так звеця, бо має рожевий відтінок, особливо на брюшку (не видно)
 показать весь комментарий
 
 
Нє, то не ви, то Ельміра мучителька кицьок. Є такий мультик про дівчинку-садистку, яка дуже любила кішок. Доречі, якщо хочете посміятися то раджу подивитись, Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете - Цензор.НЕТ 4683
 показать весь комментарий
 
Нормально, а если вертолёт упадёт? С короновирусом ? 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
при высоких температурах вирус погибает
 показать весь комментарий
 
 
значит нужно туда еще динамита на всякий пожарный - вдруг не взорвется?
 показать весь комментарий
 
уже при 60 градусах ему достаточно быстро "приходят гайки". Так что и сотни градусов будет достаточно
 показать весь комментарий
 
Аваков вже прем'єр-міністр? Чому він говорить про проблеми, які його не стосуються?
 показать весь комментарий
 
 
а он жешь этот,хозяин вертолетного авиапарка из хфранции за народные бабосики нагнал себе теперь отбивает себе на карман за заботы о народе неблагодарном который на сабакова хрюкзакова бочку катит вместо чтобы на паперти лбы себе разбивать
 показать весь комментарий
 
 
Разумно, но это пока больных штучное количество, а суть вируса в том что им быстро заболевает огромное число людей.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков закупить для усіх хворих достатню кількість гвинтокрилів?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков закупить для усіх померлих достатню кількість лопат.
 показать весь комментарий
 
 
А собі він купить лопату із нержавіючої сталі з гравіровкою: спі спокойно дорогой друг🧐
 показать весь комментарий
 
 
Його лопата буде с титану, а держак з гівна та соломи.
 показать весь комментарий
 
 
цельный министр рассказывает об одном вертолете. может лучше пилоту дать слово? или тому кто все там модифицировал?
 показать весь комментарий
 
 
Арсен Авиков:транспортировать больных коронавирусом будут на специальной бронированной летающей тарелке с анабиозными капсулами.
 показать весь комментарий
 
 
закупили собі віртольотів шоп мона втекти з України без дозаправки як той чаушеску
 показать весь комментарий
 
 
Войнушка на пороге: ВОТ ТЕПЕРЬ ТУРЦИЯ ЗАКРОЕТ ПРОЛИВЫ
Сотни турков собирались у госпиталя куда свезли раненых после авиаудара российско-асадовской группировки по турецкому конвою. Общее количество убитых и раненых более 100 человек. Сейчас идет заседание совета безопасности Турции. После такого видимо начнут без вопросов сбивать российские самолеты.
Началось заседание Совета нацбезопасности Турции после авиаудара российских ВВС по турецкому конвою в Сирии. Общее количество убитых и раненых более 100 человек.
Губернатор Хатая сообщил о 9 погибших в Идлибе.
Эрдоган в Анкаре проводит срочную встречу.
Оппозиция так же собирает экстренное совещание.
Глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТОПС турки отключили у себя все соцсети, включая Твиттер, Фейсбук и прочее.

Вертолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
 показать весь комментарий
 
 
«После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию», - представитель правящей партии Омер Челик.
 показать весь комментарий
 
 
Для НАТО важко підтримати Туреччину в цей час, бо не хочеться їм воювати з росією. Але, якщо НАТО не втрутиться, о у Туреччини з'являються додаткові моральні аргументи для своєї внутрішньої політики.
 показать весь комментарий
 
Вероятных инфицированных на вероятном вертолете в вероятную больницу.
вероятный министр внутренних дел......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх