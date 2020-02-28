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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2366) Трамп (2795) День памяти и примирения (26)

 Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Россию посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

Издание пишет, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

"Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром", - сказал украинский чиновник. "Пять лет назад по случаю 70-летия окончания второй мировой войны Украина отказалась от советского (теперь российского) стиля чествования сталинской победы над нацизмом.

"Именно поэтому Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве", - добавил чиновник. "Сейчас мы работаем над всеми деталями; Логистика и повестка дня будут доступны через некоторое время. Учитывая вышесказанное, мы надеемся, что официальные лица США примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве".

Однако, The Guardian пишет, что Трамп и Джонсон еще не приняли решение.

Также читайте: Трамп продлил на год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации с Украиной

Источник: https://censor.net.ua/n3178381
 
   
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Рудий додік зібрався на свято побєдобєсія на расєю?
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а нашо нам трампампам 8-го, якшо воно 9-го попреця в москву
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Друга Світова кінчилась на в маю, а в сєнтябру
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І крапку в ній, поставив Генерал Дерев'янко.
Кузьма́ Микола́йович Дерев'я́нко (14 листопада 1904 - 30 грудня 1954) - український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант. 2 вересня 1945 року приймав капітуляцію Японської імперії.
7 травня 2007 року Президент України Віктор Ющенко підписав Указ[2] про присвоєння Кузьмі Дерев'янку посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за мужність і самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни 1939-1945 років.
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Нє. Зібрались в кацапію, так єхайтє не завертайте. У нас тут і так крма країни нездорова.
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О, Трамп приїде до Києва, а Вован візьме і припреться в Нєрєзіновую до *****...
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Эта встреча позволит убедится бубе оманскому в том, что у Трампа таки лучше самолёт!
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