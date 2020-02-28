 В Сирии погибли более 20 турецких военных

Об этом губернатор пограничной провинции Хатай Рахми Доган сообщил агентству Анадолу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Вследствие авиационного удара сил режима (Асада - ред.) по подразделениям ВС Турции погибли 22 военнослужащих", - сообщил Доган.
Он добавил, что в больницах, где спасают тяжелораненых военных, есть все необходимое (в том числе достаточные запасы донорской крови), медперсонал осуществляет усиленное дежурство.
В связи с обострением ситуации министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщает CNN Turk подробности беседы пока еще неизвестны.
Как сообщалось, в Анкаре состоялись турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибе и деэскалации обострения. Через несколько часов после их завершения поступила информация об атаке режима Асада, которого поддерживает Россия, по турецким военных.
В то же время сирийская оппозиция, которая действует при поддержке Турции, вернула контроль над стратегически важным городом Саракиб в провинции Идлиб.
докукарекались *****...
Это пендосы специально выбрали время чтобы подло ударить путена в спину...
мразей по всей планете гонять начинают...
между канадой и мексикой - бедет пролив
Первоначально сообщалось о 9 погибших, затем была подтверждена гибель 22 солдат. Эта цифра может возрости, т.к. есть тяжело раненые.
Губернатор приграничной с Сирией провинцией Хатай Рахми Доган заявил, что «пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения», - сообщил губернатор.
Пришло время их ******* всем миром
Губернатор турецкой провинции Хатай заявил, что в лечебных учреждениях находятся еще 36 турецких военнослужащих с различными ранениями.....
турки этого никогда не простят!
Анкара обвинила режим Асада в бомбежке турецкой военной колонны. Командование турецкой армии признало потери в результате этой атаки.
Первоначально сообщалось о 9 погибших, затем была подтверждена гибель 22 солдат. Через несколько часов эта цифра выросла до 29 погибших. Всего в госпиталь были доставлены 36 солдат турецкой армии.
Губернатор приграничной с Сирией провинцией Хатай Рахми Доган заявил, что «пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю».
Раша не атакует турков, турки не атакуют Рашу (пока).
Раша нагло плюет Турции в лицо, помогая сирийцам продвигаться на территорию, которая ранее была договорена как зона ответственности Турции. Эрдоган в бешенстве. Пукину предъявлен ультиматум - свернуть поддержку "сирийской армии" в том районе до конца февраля. Если Пукин откажется, Эрдоган обещает начать бомбардировку всего что шевелится включая кацапские блокпосты, склады и пункты ПВО (которые сейчас прикрывают сирийцев от турков).
Асаду невыгодно разведение войск и "замирение", он похоже из-под крыла Раши играет на обострение конфликта. Данный удар - такая же провокация, чтобы сделать конфликт Раши и Турции неизбежным. Свои самолеты сирийцы почти все потеряли, Раша подогнала им новые, и вот Асад "отблагодарил".
Ничего не напоминает, Дебальцево, Иловайск, где были аналогичные переговоры Украины с Рашкой?
Заигрывание с ****** всегда заканчивается кровью. Неужели Ердоган опять все спустит на тормозах
Походу начался замес между турками и кацапами
И это есть гуд