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Все про:армия РФ (5828) Сирия (2847) Турция (2213)

 В Сирии погибли более 20 турецких военных

В результате авиаатаки сил режима Асада на северо-западе Сирии погибли 22 военнослужащих вооруженных сил Турции.

Об этом губернатор пограничной провинции Хатай Рахми Доган сообщил агентству Анадолу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Вследствие авиационного удара сил режима (Асада - ред.) по подразделениям ВС Турции погибли 22 военнослужащих", - сообщил Доган.

Он добавил, что в больницах, где спасают тяжелораненых военных, есть все необходимое (в том числе достаточные запасы донорской крови), медперсонал осуществляет усиленное дежурство.

В связи с обострением ситуации министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как  сообщает CNN Turk подробности беседы пока еще неизвестны.

Как сообщалось, в Анкаре состоялись турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибе и деэскалации обострения. Через несколько часов после их завершения поступила информация об атаке режима Асада, которого поддерживает Россия, по турецким военных.

В то же время сирийская оппозиция, которая действует при поддержке Турции, вернула контроль над стратегически важным городом Саракиб в провинции Идлиб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3178380
 
 
 Топ комментарии
 
п.зда кацапам...
докукарекались уёпки...
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Смешные вы, русня лапотная В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 5087
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На улицы Стамбула и Анкары выходят люди в поддержу Эрдогана и с требованием возмездия. Часть людей направляются к посольству РФ.
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ждём 1 30 там скорей всего Эрдоган выступать будет и войне скорей всего быть с сасадом Посла рашки послали на юх из Стамбула
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кирдык туркам
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п.зда кацапам...
докукарекались *****...
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а там и гомэрикЭ кронты
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Так "адмирал Кузя" на ремонте... А без Кузи кронты никак не получаться... В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 8920
Это пендосы специально выбрали время чтобы подло ударить путена в спину...
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4 поколения русни сдохло в ожидании скорого краха США.
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ага помидорам на рашке точно - давить будут ух В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 1034
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А когда С-400 у кацапов покупали, Столтенбергу не звонил?
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Турки уже как с недельку назад просили у амеров Патриоты...
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Банан им. Их предупреждали, или или. Пасаны решили побыковать..... ну нехай теперь быкуют.
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парни так держать
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сейчас козломордых утюжат F-16,держитесь там и да,иди найух
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жопа кацапскому быдлу всё ближе... В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 7026
мразей по всей планете гонять начинают...
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Не могут. Только или войну Педирации объявлять, или закрыть для всех типа "на ремонт". А вот воздушное пространство для пролета в Сирию вроде уже закрыли для винторогих.
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Eto uze poxoze na vojnu do sverzenyje asada i ego druzej.NATO toze dolzna podkliucytsia pervuju ocered samoliotami i raketami nanosia udari ecio i PVO dolzna dat.Jest u NATO varianti kogda PVO otdalzyvajet s drugix stran imeju vidu Patriot sistemi.Vot posmotrim kak F-35 parabotajet В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 6102
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uze bombiat Latakia tam kazetsia ruskij samolioti?U turkov jest rakety novyje tam oni 500km i 900 letiat.Odni tam inetersnyje poxozyje na amerikanskije kotoryje byli sirijcov i vse 19 prosli v cel
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город освободили и что мы видим - сасадиты у русни научились В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 1433В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 7602
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Tam maradiory vydel foto xolodinki vsio sto najdut berut,oni za eto i vojujet.Posmotrim kak prikrojet nebo kak eti soldati budet vojevat.Vydel kak oni drapali vsio ostaviv kogda opolcenci peresli nastuplenije В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 5543
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Не, это не сасадиты, стопудово. У них другие пристрастия в сантехнике, они "напольные" юзают. В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 4441. На фото БЕЗОГОВОРОЧНОЕ доказательство участия винторогих ихтамнетов в конфликте. В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 4441
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все идет к истории по Курчатову
между канадой и мексикой - бедет пролив
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иди с гавна петухов ляпи... лаптеногие ******... В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 8199
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влажно мечтаешь как твой делд политрук в 1941м в Белоруссии
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Скорее черная дыра между Китаем и Украиной.
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Скорее между Украиной и Китаем будет океан спокойствия.
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На улицы Стамбула и Анкары выходят люди в поддержу Эрдогана и с требованием возмездия. Часть людей направляются к посольству РФ.
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#Турция. В #Стамбуле люди собираются перед консульством #России и выкрикивают осуждающие Россию лозунги за гибель турецких солдат в #Сирии
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rosijani mogut nejexat v turciju,tocno budet kak ambasadaru kogda togo pristrelili
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Анкара обвинила режим Асада в бомбежке турецкой военной колонны. Командование турецкой армии признало потери в результате этой атаки.

Первоначально сообщалось о 9 погибших, затем была подтверждена гибель 22 солдат. Эта цифра может возрости, т.к. есть тяжело раненые.

Губернатор приграничной с Сирией провинцией Хатай Рахми Доган заявил, что «пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения», - сообщил губернатор.
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Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун: "По всем обнаруженным целям режима Асада продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств". Турция нанесла ракетный удар по сирийскому городу Хама
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Думаю украинци не будут стоять в стороне когда начнется замес с участием кпцапов
Пришло время их ******* всем миром
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Ох що твориться в твітері. Турки пишуть, рознести нах. Сирію. Збивати Рус. кацальоти. Багато хто пише, що дійсно козломордого посла гонять. Вбийте в твітері #idlib там пи.дець.
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Не скажу що б це було для нас погано. Хай тепер між собою цюцюрками міряються, хто з них більший їбанько, а не дружать з ножами у хребті. ***** літак не вибачило. Тільки там таке ж сидить.
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НЕ все а оч малая часть. турки и сами клепают ПТУРы + американские ... и даже китайские....много всяких
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******* надо кацапов вместе с турками а не стоять в стороне
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Турецкие Ф-16 бомбят Латакию, родину Асада.
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Там же вроде кацалеты базируются, нет?
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может быть на Кавказ центре видос с байкатара пуск рокеты и накрытие колёсной цели В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 2529
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турция вводит военное положение. утром объявят войну сирии.
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rosijani ocen xoroso a sebe dumajet,no realnost na segodnia jest to sto ix armija otstavsaja ot ameriki na 30 let.Vot ruskix teper tot uroven kak amerikancev bylo Irake.Rezultat budet adekvatni kak Deir zor
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Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 29.....
Губернатор турецкой провинции Хатай заявил, что в лечебных учреждениях находятся еще 36 турецких военнослужащих с различными ранениями.....
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кацапо-фашисты понимают только силу!
турки этого никогда не простят!
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Пишуть що турки відключили Фейсбук, Інсту, Твітер. Блокують соц мережі.
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Там начали разгонять волну про огромные потери турков в Сирии. Ясен пень, кто это делает...
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Последние данные:

Анкара обвинила режим Асада в бомбежке турецкой военной колонны. Командование турецкой армии признало потери в результате этой атаки.

Первоначально сообщалось о 9 погибших, затем была подтверждена гибель 22 солдат. Через несколько часов эта цифра выросла до 29 погибших. Всего в госпиталь были доставлены 36 солдат турецкой армии.

Губернатор приграничной с Сирией провинцией Хатай Рахми Доган заявил, что «пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю».
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Ну чтож прокси война с одной стороны Турция и НАТО с друго рузге и их братушке из Иран В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 1987 локоть снабжения через Босфор усё остался 1 через Каспий и Иран В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 1987
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НАТО уже говорило по этому поводу что Турция о..ела и они ввязываться не будут.
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ну сами нет а вот поставлять оружие и зип- лёгко В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 5835
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НАТО ничего не решает. Решает всё Вашингтон. А там всегда семь пятниц на неделе.
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ком что кому что а ВВС Цахала уклепали по сасадитам опять
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Как раз Трамп и решил бортануть Турцию. Войска вывели еще в 2019.
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Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова.
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uze odin samoliot podbyli turki,strano stingerom kazetsia Su=27
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пока ждём фотко с места падения борта В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 394 если сухарь из семейства 27х то значит русня решила прикрыть сасадитов с воздуха
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Опять же, ситуация не такая как представляется (как хотелось бы).
Раша не атакует турков, турки не атакуют Рашу (пока).
Раша нагло плюет Турции в лицо, помогая сирийцам продвигаться на территорию, которая ранее была договорена как зона ответственности Турции. Эрдоган в бешенстве. Пукину предъявлен ультиматум - свернуть поддержку "сирийской армии" в том районе до конца февраля. Если Пукин откажется, Эрдоган обещает начать бомбардировку всего что шевелится включая кацапские блокпосты, склады и пункты ПВО (которые сейчас прикрывают сирийцев от турков).
Асаду невыгодно разведение войск и "замирение", он похоже из-под крыла Раши играет на обострение конфликта. Данный удар - такая же провокация, чтобы сделать конфликт Раши и Турции неизбежным. Свои самолеты сирийцы почти все потеряли, Раша подогнала им новые, и вот Асад "отблагодарил".
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потери пилотов у Сасада слишком большие там они на су 17х летают
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Су-17 давно закончились. Раша подогнала им Су-24.
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Да сильно сомневаюсь что Асад перднет без разрешения *****. Там точно такая же ситуация как у нас в ОРДЛО. ***** просто видя импотентность Запада и Трампа повышает ставки пугая обострением конфликта. Сейчас Запад будет просить ***** приехать на переговоры и опять обосцаный Макрон с старушкой Меркель будут искать с *****м компромиссы, чтобы как они сами говорят, ***** вышел из ситуации достойно, тоесть победителем. Все ето уже проходили с Гитлером, к сожалению дураков ничего не учит
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Похоже, что россиян уже сегодня начнут пи.дить в Сирии и поделом: больше там утилизируется, меньше на Донбасс приедет. Россия забудет об ЛДНР да и о Крыме, учитывая отношение Раджепа к его оккупации.
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В Анкаре состоялись турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибе и деэскалации обострения. Через несколько часов после их завершения поступила информация об атаке режима Асада, которого поддерживает Россия, по турецким военных
Ничего не напоминает, Дебальцево, Иловайск, где были аналогичные переговоры Украины с Рашкой?
Заигрывание с ****** всегда заканчивается кровью. Неужели Ердоган опять все спустит на тормозах
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Что то мне подсказывает, что этим летом на турецких курортах не будет русских свиней
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***** может етого только и надо. Оно давно хотело своих туристов из Турции загнать в засраный крым. Не зря же в Египте тоже взорвало самолет с росийскими туристами
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В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 9961Теперь туриста с Тагила долго не будет в Турции
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Иранское информационное агентство Press TV сообщает, что средства ПВО российской авиабазы Хмеймим перехватили две ракеты, которые были выпущены с турецкой территории
Походу начался замес между турками и кацапами
И это есть гуд
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