 В Сирии погибли более 20 турецких военных

Об этом губернатор пограничной провинции Хатай Рахми Доган сообщил агентству Анадолу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Вследствие авиационного удара сил режима (Асада - ред.) по подразделениям ВС Турции погибли 22 военнослужащих", - сообщил Доган.

Он добавил, что в больницах, где спасают тяжелораненых военных, есть все необходимое (в том числе достаточные запасы донорской крови), медперсонал осуществляет усиленное дежурство.

В связи с обострением ситуации министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщает CNN Turk подробности беседы пока еще неизвестны.

Как сообщалось, в Анкаре состоялись турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибе и деэскалации обострения. Через несколько часов после их завершения поступила информация об атаке режима Асада, которого поддерживает Россия, по турецким военных.

В то же время сирийская оппозиция, которая действует при поддержке Турции, вернула контроль над стратегически важным городом Саракиб в провинции Идлиб.

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