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Все про:Гебрейесус (10) COVID-19 (360)

 Мы находимся в критической точке. Настал решающий момент в борьбе с коронавирусом, - глава ВОЗ Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус считает, что наступил момент, когда решается, удастся ли удержать распространение коронавируса под контролем.

Об этом сообщает сайт ВОЗ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы находимся в критической точке. За последние два дня количество новых случаев заражения за пределами Китая превысило число новых случаев в этой стране. Коронавирус добрался до Бразилии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Пакистана и Румынии. Эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен этот вирус", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что COVID-19 может выйти из-под контроля, если страны, где зафиксированы вспышки, не будут ставить эффективных препятствий его распространению.

Гебреесус добавил: ВОЗ, по-прежнему считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.

Ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178378
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы находимся на краю пропасти. И нам необходимо сделать решительный шаг"(с)
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Источники в #Сирии передают, что в эти минуты турецкие F16 бомбят #Латакию, #Хама , а также позиции асадитов в Захра

Походу началось.
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Народный депутат из партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что коронавирус - это величайшая афера человечества. Своими мыслями нардеп поделилась на Facebook-странице. А все ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО считает Лизу БОГУЦКУЮ обычной ИДИОТКОЙ , как и всю ее шоблу из "Слуг народа ", найденную на помойке!
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Источники в #Сирии передают, что в эти минуты турецкие F16 бомбят #Латакию, #Хама , а также позиции асадитов в Захра

Походу началось.
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да, я тоже слышал, что погибло 9 турецких солдат от арты асадитов и завтра Парламент Турции объявит официальную войну Сирийскому режиму Асада
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более 20 турецких военнослужащих погибло в результате авиудара Асада (России) по турецкому конвою в Хатае, Искендерун, это территория Турции
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Ну дай Бог. Значит скоро двухсотые ихтамнеты опять пачками поедут Наросию
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"Мы находимся на краю пропасти. И нам необходимо сделать решительный шаг"(с)
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Только успокоился перед сном и вот опять... Заберите на х...й этого паникёра!
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А как иначе доказывать свою значительность? Как убедить в необходимости выделения все новых и новых средств на "исследования"?
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Рано с утра, пока темно,
Мир ещё в постели.
Чтобы понять куда идти,
Чтобы понять, зачем идти,
Без колебаний прими сто грамм
И ты достигнешь цели. (С)


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Ур-ра, товарищи! Человечество спасено! Небольшая неприятность - убеждённым трезвенникам придётся погибнуть.
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))) раша воспрянет с колена. перегар боярышника будет месяцами стоять над территорией.
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Pls, не говорите вслух! Заводы не выдержат нагрузки!
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Турция вводит военное положение и объявляет войну Сирии.
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А зачем военное положение вводить? У нас кусок страны оттяпали, а военное положение за 6 лет никто и не думал вводить
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Вот Фурманов умер от ангины. А тут какой какой-то медленнотекущий ухастый грипп.
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Все, кому стрёмно, подтягивайтесь в Украину. Здесь у этой погани нет шансов. Вот уже у всех есть, а нас десятой дорогой обходит.
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ДА ПОГОДИ СО СВОИМ ВИРУСОМ ДЯДЬКА! ТАМ ЗАВОРУХА В СИРИИ!
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ну и фамилие у чувака, можно прочитать как Hebrew Jesus))
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Он из тех и есть. Просто загорелый.
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эфиопы семиты, не негроиды, пришли из Йемена
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Козацькі прізвища: Неїжборщ, Заплюйсвічка, Непийвода, Недайкаша, Підкуймуха, Крутихвіст, Печиборщ, Трахенберг, Єврейєзус.
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зильберман
и -ий -льд -эйн и т.д
одни козаки
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Похоже сам ВОЗ токо штаны зря протирает на своих стульях.
Палец об палец не ударили в борьбе с коронавирусом
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моя бабуля, шо то знала по вирусу исчо в конце 70-х. по соседству жила семейка тогдашних олканов. люська рожала кажный год )). так от второй по счёту, отличался оттопыренными, как у козодоева после пьянки ушами )). с именами выплодка была путаница и вот по этой особенности он шёл в её обозначении, "вухань". и хто бы мог тоді подумать? )))
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Ошибка словообразования. Ухань это У-хань. Два слова, а не одно.
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Неужели в минск на переговоры с коронавирусом поедет етот красный бабуин
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Народный депутат из партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что коронавирус - это величайшая афера человечества. Своими мыслями нардеп поделилась на Facebook-странице. А все ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО считает Лизу БОГУЦКУЮ обычной ИДИОТКОЙ , как и всю ее шоблу из "Слуг народа ", найденную на помойке!
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ВОЗ с ней борется? Вот это новость. А, ну да. Регулярно выражает озабоченность
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Очередной тормоз. Вирус уже пачками находят в Германии, США и Скандинавии.
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