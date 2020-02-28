 Мы находимся в критической точке. Настал решающий момент в борьбе с коронавирусом, - глава ВОЗ Гебрейесус

Об этом сообщает сайт ВОЗ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы находимся в критической точке. За последние два дня количество новых случаев заражения за пределами Китая превысило число новых случаев в этой стране. Коронавирус добрался до Бразилии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Пакистана и Румынии. Эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен этот вирус", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что COVID-19 может выйти из-под контроля, если страны, где зафиксированы вспышки, не будут ставить эффективных препятствий его распространению.
Гебреесус добавил: ВОЗ, по-прежнему считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.
Ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.
Походу началось.
Мир ещё в постели.
Чтобы понять куда идти,
Чтобы понять, зачем идти,
Без колебаний прими сто грамм
И ты достигнешь цели. (С)
и -ий -льд -эйн и т.д
одни козаки
Палец об палец не ударили в борьбе с коронавирусом