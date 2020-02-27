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Все про:Лига Европы (160) футбол (3169) Шахтер (557)

 Лига Европы: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с португальской "Бенфикой" и прошел в 1/8

В Португалии в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью 3:3 с "Бенфикой" (Лиссабон). По результатам двух матчей в следующий этап ЛЕ проходит"Шахтер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 2:1, причем все голы забили лиссабонцы - на 9 минуте Пицци, автогол на 12 минуте и гол на 36 на счету Р. Диаша.

В начале второго тайма, на 47 минуте, "Бенфика" забила еще раз. Однако "Шахтер" смог отыграться. Сначала на 49 минуте отличился Степаненко, а на 71 минуте Алан Патрик сравнял счет в матче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Первый матч этих команд закончился со счетом 2-1 в пользу горняков, поэтому в 1/8 Лиги Европы по сумме двух игр прошел украинский клуб.

Источник: https://censor.net.ua/n3178377
 
   
 Топ комментарии
 
Алан Патрик и Тарас сегодня просто супер!!!
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А самальот відправили за собачкою?
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Фаворитами не были, 1-3 горели. Но прошли! Круто!
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Алан Патрик и Тарас сегодня просто супер!!!
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Молодцы Я проход Шахты играл в букмекерке по инету Ну это те букмекерки которые наш зачарованный зепрезе запретил
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Я ещё перед первой игрой , ради хохмы поставил две сотни на проход Шахты , Хетафе и Айнтрахта , в экпрессе . Вот теперь жду .Немцы будут играть ответку почему то завтра . Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді зіграв унічию з португальською "Бенфікою" і пройшов в 1/8 - Цензор.НЕТ 8946 .
А все все конторы как работали так и работают , не знаю что он там запретил ,, или суд запретил .
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Молодцы))) теперь ждём что в фб их поздравит Зе)))
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Шо корчиш рожі? Нахвалялись привезти собачку з Китаю.
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Ржу , не могу .

Российские ученые пожалуются в ООН Илона Маска

https://charter97.org/ru/news/2020/2/27/367518/
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На костёр его надо, как святотатца. Какие еще спутники могут быть у плоской Земли?
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Фаворитами не были, 1-3 горели. Но прошли! Круто!
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Каштру всех в Португалии --- нагнул и посмеялся)
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Бразильці грають добре. Мої їм поздоровлення
😄
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