 Лига Европы: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с португальской "Бенфикой" и прошел в 1/8

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 2:1, причем все голы забили лиссабонцы - на 9 минуте Пицци, автогол на 12 минуте и гол на 36 на счету Р. Диаша.

В начале второго тайма, на 47 минуте, "Бенфика" забила еще раз. Однако "Шахтер" смог отыграться. Сначала на 49 минуте отличился Степаненко, а на 71 минуте Алан Патрик сравнял счет в матче.

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Первый матч этих команд закончился со счетом 2-1 в пользу горняков, поэтому в 1/8 Лиги Европы по сумме двух игр прошел украинский клуб.