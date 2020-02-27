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 Общество
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 Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, у него нет лицензии, - Костинский

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии сайту "Детектор медиа" заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала, созданного на базе UATV, может занять несколько недель.

"В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал, – пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался", – отметил Костинский.

По его словам, сейчас вдоль линии разграничения на Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. С них, в частности, будет вещать и канал для ОРДЛО.

Временно оккупированные территории будут получать сигнал нового телеканала из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область); для жителей подконтрольных территорий и населенных пунктов на линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Широкого Донецкой области, а также из Старобельска Луганской области.

В то же время есть небольшая проблема с вещанием на территорию Крыма, признал Костинский. В Чаплинке и Чонгаре Херсонской области передатчики необходимой мощности еще не установлены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3178376
 
 
 Топ комментарии
 
для этого канала лицензия не нужна. Дебилы зелёные.
Вы еще у оккупанта частоты возьмите и разрешение на трансляцию.
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Ну так нарисуйте лицензию. Сколько времени нужно бумажку распечатать? Саботажники.
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Ну так нарисуйте лицензию. Сколько времени нужно бумажку распечатать? Саботажники.
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Безответственная и антиУкраинская власть !смутные времена наступают
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для этого канала лицензия не нужна. Дебилы зелёные.
Вы еще у оккупанта частоты возьмите и разрешение на трансляцию.
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Да неужели, да что вы говорите? Никогда такого не было и вот опять! Бубочка же пообещал, как не верить бубочке?!
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Плесень обделалась. Никогда такого не было и вот опять...
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при мыролюбном свиненке такого не было?
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как анал будет называться? дамбасский отсос или отсосный дамбас?
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Зато как мост построить или КПП или електроенергию дать окупантам так все решается в одну ночь и без лицензии и без беготни по кабинетам и без всяких голосований
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Пусть покупают тарелки и смотрят экстру тв.ахметище допоможе
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Нафіга він взагалі потрібен. Хто його там дивитиметься?
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А в кого верили зебилы пока Зе не было?
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Не,просто интересно,откуда же их повылазило столько.
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Как там Зе говорил? Я повлияю на антимонопольный комитет и они сделают правильное решение... Так же и тут будет, лицензию выдадут задним числом.
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І що ви там транслювати зібрались? Якщо "Антизомбі" з ICTV і "Вєсті кремля" з 24 цілодобово, то починайте. Тільки назвіть канал: "Дом імбецилів".
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Транслюватимуть Сватів на Г+Г і чувака на лісапеті.
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Та ладно. плюси в порівнянні з мертвейчуковськими сєпарськими каналами, взагалі святі. Там вже до довічного власник добалакався. І при *******, і при зеліках. І ніякої реакції СБУ. Ну і цвинтар традиційно.
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