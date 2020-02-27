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 Политика Украины
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Все про:лес (464) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (14)

 В марте запланирован всеукраинский марафон по высадке 10 млн деревьев в течение недели, - Минэнергетики

Министерство энергетики и защиты окружающей среды анонсировало проведение всеукраинской акции "Восстанавливаем леса вместе", в рамках которой хочет за неделю высадить 10 млн деревьев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

21 марта, в Международный день лесов планируют высадить 5 млн деревьев. С 21 до 29 марта состоится недельный "Марафон высадки леса", в течение которого обещают высадить 10 млн деревьев.

Акция состоится во всех областях Украины, каждый желающий может присоединиться к ней и высадить одно-двухлетние саженцы. Сделать это можно будет после короткого инструктажа от профессиональных лесоводов.

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О местах проведения акции будет дополнительно сообщено в СМИ и на сайтах государственных лесохозяйственных предприятий, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3178375
 
   
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"политика большого скачка". следующая компания "на волю 1млн. воробьёв выпускаем".
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А сколько за эту неделю деревьев попилят...и в Европу отправят???
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А ми висадимо ще більше. Нехай подавляться.
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