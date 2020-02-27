 Глава Генштаба Хомчак не подавал рапорт об отставке и нет конфликтных ситуаций, которые могут ее спровоцировать, - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Однако в 2020-м году будет проведено разделение должностей - должности начальника ГШ и Главнокомандующего будут разделены. В управлении войсками ключевой будет должность Главнокомандующего, и ожидается, что эту должность получит Хомчак. Начальник Генштаба будет держать в руках функции планирования, науки, администрирования, а Главнокомандующий ВСУ будет руководить Объединенным оперативным командованием, которое уже создано, и осуществлять оперативное управление войсками.
Вбросы информации об отставке - это фейки, которые охотно тиражируются российскими СМИ и их филиалами в Украине, противник в своей типичной манере раздувает какие-то проблемы и конфликты в Украине, играя на внутриполитическую дестабилизацию".
59 mins ·
Все на редут! 😁
Похоже на то, что бабушка очень недоволен Вавой, раз решил выпустить из загона побегать своего ядерного трехзубого хунвейбина.
И будет качать улицу ліваруціями.
Я буду очень сильно смеяться, если в этот сценарий впишется гордый сын Грузии батоно Сулугуни.
Но это уже так, мечты, просто люблю, чтобы сюр был завершенным.
Тогда ****** станет полным, как жопа Бейонсе.
Держись, потерпевший, ты же этого хотел.
Шо, не этого?
Ну извини.
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Сохраните и показывайте всем...кто стрелял на Майдане , в Крыму и стреляет на Донбассе. Полное разоблачение.
Ну так себе постирал бутусов на троечку..