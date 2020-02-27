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Все про:Генштаб ВС (1036) отставка (2516) Бутусов Юрий (2031) Хомчак (97)

 Глава Генштаба Хомчак не подавал рапорт об отставке и нет конфликтных ситуаций, которые могут ее спровоцировать, - Бутусов

Начальник Генерального штаба-Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак не подавал рапорта об отставке, и на данный момент нет каких-либо конфликтных ситуаций, которые могли бы эту отставку вызвать.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Однако в 2020-м году будет проведено разделение должностей - должности начальника ГШ и Главнокомандующего будут разделены. В управлении войсками ключевой будет должность Главнокомандующего, и ожидается, что эту должность получит Хомчак. Начальник Генштаба будет держать в руках функции планирования, науки, администрирования, а Главнокомандующий ВСУ будет руководить Объединенным оперативным командованием, которое уже создано, и осуществлять оперативное управление войсками.

Вбросы информации об отставке - это фейки, которые охотно тиражируются российскими СМИ и их филиалами в Украине, противник в своей типичной манере раздувает какие-то проблемы и конфликты в Украине, играя на внутриполитическую дестабилизацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3178373
 
 
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Зря. Гнать його сраною мітлою потрібно цього сексота росіянського.
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Приведи пример за что, давай факты, цифры, твои фантазии оставь при себе.
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Запомни, що гострим соусом ти не поріжешся. Давай факти що це не так.
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У меня нет никаких фактов, ты написал, надо гнать, вот и приведи факты, цифры за что. Или ты считаешь, что звездонул ты, а я доказывай. Совсем не доумок? Обоснуй свою мысль или это не твоя мысль?
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Олена Монова
59 mins ·

Все на редут! 😁
Похоже на то, что бабушка очень недоволен Вавой, раз решил выпустить из загона побегать своего ядерного трехзубого хунвейбина.
И будет качать улицу ліваруціями.
Я буду очень сильно смеяться, если в этот сценарий впишется гордый сын Грузии батоно Сулугуни.
Но это уже так, мечты, просто люблю, чтобы сюр был завершенным.
Тогда ****** станет полным, как жопа Бейонсе.
Держись, потерпевший, ты же этого хотел.
Шо, не этого?
Ну извини.
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К чему еще этот бред? Вроде ветка дурдома в другом месте.
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Армии , так долго не уделяли внимания , а розоряли , но только не учли министры обороны с российскими паспортами , что на технике воюют солдаты с украинскими паспортами , а вся Срань сразу же переметнулась за поребрик. Сейчас опять возвращается и истерит с незакрытых каналов подпитывая Вату. Та и в инете дряни хватает, без фильтра ни как.
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"Новый российский спецназ для заграницы" - репортаж военкорра Александра Сладкова для "Вестей недели" от 28.04.2013

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Сохраните и показывайте всем...кто стрелял на Майдане , в Крыму и стреляет на Донбассе. Полное разоблачение.
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бгггг как оперативненько.... новость про рапорт всплила дней 8 назад а замяли "конфлмкткоторогонебилоинетибитьнеможет" тока сегодня..... и как то странно после замятия конфликту наши ПТУРами пользоваться НА УПРЕЖДЕНИЕ опять начали.....
Ну так себе постирал бутусов на троечку..
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Хомчак в очках и в форме нового образца издалека очень похож на западноевропейского генерала.
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