 Глава Генштаба Хомчак не подавал рапорт об отставке и нет конфликтных ситуаций, которые могут ее спровоцировать, - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Однако в 2020-м году будет проведено разделение должностей - должности начальника ГШ и Главнокомандующего будут разделены. В управлении войсками ключевой будет должность Главнокомандующего, и ожидается, что эту должность получит Хомчак. Начальник Генштаба будет держать в руках функции планирования, науки, администрирования, а Главнокомандующий ВСУ будет руководить Объединенным оперативным командованием, которое уже создано, и осуществлять оперативное управление войсками.

Вбросы информации об отставке - это фейки, которые охотно тиражируются российскими СМИ и их филиалами в Украине, противник в своей типичной манере раздувает какие-то проблемы и конфликты в Украине, играя на внутриполитическую дестабилизацию".

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