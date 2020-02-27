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Все про:Черновицкая область (382) ОГА (1595) Черновцы (408) COVID-19 (360)

 У госпитализированных жителей Буковины не обнаружили коронавирус, - глава ОГА Осадчук

У жителей Черновицкой области, госпитализированных с пневмонией, по результатам анализов не подтвердилось подозрение на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", — написал Осачук.

Подробно об этом он обещает рассказать в пятницу, 28 февраля, на брифинге.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией. Вернувшаяся из Италии женщина попала в больницу 25 февраля, а мужчина — 26-го. Их проверили на коронавирус, так как оба могли в Италии контактировать с носителями вируса.

У госпитализированных жителей Буковины не обнаружили коронавирус, - глава ОГА Осадчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178372
 
   
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Вам була не така Супруниха? Нате вам кращу. У госпитализированных жителей Буковины не обнаружили коронавирус, - глава ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 8557
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Ще зарано. Вони почекають, коли майже всі пенсіонери повмирають від невідомої хвороби, а вже потім, можливо, закуплять на расєі тест системи на крорнавірус.
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******* вы уже этим "короновирусом". У меня и моей семьи начались сопли из носа текти 5 дней назад. Никудане выходили. Пожрали таблеток "Грип-по", попили разной фуйни летней из лета в морозилке оставленной и сейчасне не соплей не перепуганной срани типа китайского маодзедуна.
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Вам була не така Супруниха? Нате вам кращу. У госпитализированных жителей Буковины не обнаружили коронавирус, - глава ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 8557
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сцупрун должна быть уничтожена
соросовская подстилка
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вопрос поставлен плохо
система будет уничтожена
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завезите тест системы во все города, уроды!
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Ще зарано. Вони почекають, коли майже всі пенсіонери повмирають від невідомої хвороби, а вже потім, можливо, закуплять на расєі тест системи на крорнавірус.
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