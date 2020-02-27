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 Посольство Польши опровергает информацию о коронавирусе в Лодзи

На территории Республики Польша не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19.

Об этом посольство Польши в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопреки информации, представленной некоторыми украинскими изданиями, Посольство Польши в Киеве выразительно подчеркивает, что до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирус в Польше", — сказано в сообщении.

При этом дипломаты ссылаются на данные министерства здравоохранения Польши.

Ранее СМИ сообщили, что в польском городе Лодзь якобы зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая. Тогда журналисты писали, что вирус обнаружен у 25-летней девушки, вернувшейся на родину после месяца в Таиланде.

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Посольство Польши опровергает информацию о коронавирусе в Лодзи 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178371
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле, поведение руководства Польши заслуживает глубокого уважения. Поляки не создают истерики, не запугивают население ( в отличие от гарвардских профессоров, которые уже заявили что каждый (!) заболеет этим вирусом).
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А, ок(бежит за маской от Илона Маска, всего то 19 евро или фунтов Шведингов)
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А я про що говорив на протязі дня - українські так звані "ЗМІ" вичитали на якійсь сторінці польської "жовтої" преси цю дурню і поширили на всю Україну!
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За то в России во всех СМИ только и трындычан о Польском "короновирусе" сначало в Лодзи, а через сутки вся кацапская сми-пропагондония нападет на польский Краков и Варшаву со своим кацапским "короновирусос".
Кацапские гибриды, ***. В Украине твари стреляют снарядамиа а в Польше ПОКА "коронавирусом" пугают. Но это ПОКА.
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Шок. Китаю шизда, потери для бизнеса будут исчисляца трилионнами...Не удивлюсь если китаёзы начнут голодать. У меня в Киеве на фирме отказались от некоторых китайских товаров..чисто из за перестраховки. Знакомые покупали что то там на Алиэксперсах...сейчас ничего не берут, и так весь мир ничег не хочет брать на алиэксперсах...Сами понимаете какие убытки для бизнеса..
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а кому выгодны эти убытки США или ПАраше вот в чём вопрос
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ниврителяхи раз врассиисказали сказали чёвыкороновирусные значитотмывайтей недруги вяликай рассии.
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На самом деле, поведение руководства Польши заслуживает глубокого уважения. Поляки не создают истерики, не запугивают население ( в отличие от гарвардских профессоров, которые уже заявили что каждый (!) заболеет этим вирусом).
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Кожен день десятки польских траків ідуть на Італію та назад , і ніхто з польських водіів не привезе ( якщо вже не привіз) до Польщі цю холеру ?
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Весь інформпростір засраний цим вірусом. Щось тут не так.
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