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 В прошлом году за границей прошли обучение 219 представителей ВСУ, - Генштаб

В 2019 году за границей прошли обучение 219 представителей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Главном управления персонала Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Ежегодно, при условии подтверждения учебных мест принимающими сторонами, в других странах учатся от 150 до 220 человек.

В 2019 году в учебных заведениях иностранных государств со сроком обучения более 2 месяцев учились 219 человек. Из них - 148 офицеров, 40 сержантов и солдат, 25 курсантов и 6 работников ВСУ. 

Из этого перечня на изучение иностранных языков были направлены 66 человек, для прохождения стажировки - 37, а для обучения на профессиональных курсах - 95.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178370
 
 
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