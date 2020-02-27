 В прошлом году за границей прошли обучение 219 представителей ВСУ, - Генштаб

Об этом сообщили в Главном управления персонала Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Ежегодно, при условии подтверждения учебных мест принимающими сторонами, в других странах учатся от 150 до 220 человек.

В 2019 году в учебных заведениях иностранных государств со сроком обучения более 2 месяцев учились 219 человек. Из них - 148 офицеров, 40 сержантов и солдат, 25 курсантов и 6 работников ВСУ.

Из этого перечня на изучение иностранных языков были направлены 66 человек, для прохождения стажировки - 37, а для обучения на профессиональных курсах - 95.

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