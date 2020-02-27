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 Россия должна повлиять на донецких террористов для соблюдения перемирия, - Евросоюз

Европейский Союз решительно осудил эскалацию насилия на Донбассе и призвал Россию обеспечить режим прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 27 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы решительно осуждаем такую ​​вооруженную эскалацию и попытки наступления, поскольку они демонстрируют отсутствие приверженности к выполнению Минских договоренностей и мероприятий, согласованных на "нормандском саммите" в декабре. Мы призываем стороны полностью соблюдать свои подтвержденные обязательства. В частности, мы призываем Россию применить свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить полное выполнение режима прекращения огня", — заявили в ЕС по поводу вооруженной эскалации в районе Золотого 18 февраля.

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В Евросоюзе также подчеркнули необходимость добросовестного выполнения обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Соблюдение предварительных договоренностей является необходимым условием для формирования доверия и дальнейших шагов. В этом контексте ЕС высоко ценит конструктивный подход Украины и призывает Россию действовать так же", - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что конфликт на востоке Украины и незаконная аннексия Крымского полуострова "остаются кровоточащей раной на европейском континенте с большим количеством человеческих жертв, которая растет каждую неделю".

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"Насущная необходимость положить конец этому конфликту очевидна. В этом контексте мы подчеркиваем важность того, чтобы этот конфликт сохранялся в центре внимания международного сообщества, в частности, ООН, как это было на прошлой неделе в Нью-Йорке. Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку международных дипломатических усилий в рамках Нормандского процесса и Трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3178369
 
 
 Топ комментарии
 
Я не пойму, это дипломатический язык такой, или не они понимают, что там только 2 стороны рф и Украина, а боевики это фактически военнослужащие армии рф, выполняющие приказы командования.
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Россию должна... Евросоюзу ещё не надоело повторять то же самое в жопу дракона?
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Росія должна только Путену , більше вона нікому нічого нидалжна
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так масковия нистарана канфликта! Они это как мантру постоянно гудносят. Россия должна повлиять на боевиков для соблюдения перемирия, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6491
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Я не пойму, это дипломатический язык такой, или не они понимают, что там только 2 стороны рф и Украина, а боевики это фактически военнослужащие армии рф, выполняющие приказы командования.
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они знают это столько времени сколько и Беня(не наш но ваш)
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Россию должна... Евросоюзу ещё не надоело повторять то же самое в жопу дракона?
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Параша должна повлиять на парашу. В голове деятелей ЕС полная параша. Россию должна повлиять на боевиков для соблюдения перемирия, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6149
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Нада шото узбогаивающее над ними распылять...
От крыс, шоли...
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как повлиять? ведут войну не боевики, а расея.
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Лежу читаю...и слышу как в райне Красногоровки( ориентировочно) паРаша влияет...за последние пять минут три взрыва....тяжелые...
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Да. прошло всего шесть лет. Ждите, лет через 10, когда подохнет Пуйло - тогда и повлияет.
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б*же, да Бундесвер сам один бы раскрошил эту заразу за 2 недели.
"призывают" они, хорошо хоть уже Рашка признана страной-террористом, или нет еще? Ну да, отбой.
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Зачем влиять? Они непосредственно Кремлю подчиняются. Там достаточно приказа.
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***** сам на себе повинен "повлиять" - ще глибоке "занепокоєння" не забудьте висловити дебіли!!!
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а якщо не вплине, то що?росія так буде довго гнити бо європа бальзамує її.
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Эскадра самолетов F16, в воздушном пространстве Идлиба. Сразу вслед за этим мощные взрывы сотрясают город #Латакию

Также турки показали видео как уничтожили технику и личный состав режима и России, передают вести о сотни убитых, и это не все по всей линии от Идлиба, Алеппо, Латакии как авиация так и артиллерия работает и уничтожает все, не удивляйтесь если к утру от Асада и его помощников и пепла не останется
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