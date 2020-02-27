 Россия должна повлиять на донецких террористов для соблюдения перемирия, - Евросоюз

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 27 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы решительно осуждаем такую ​​вооруженную эскалацию и попытки наступления, поскольку они демонстрируют отсутствие приверженности к выполнению Минских договоренностей и мероприятий, согласованных на "нормандском саммите" в декабре. Мы призываем стороны полностью соблюдать свои подтвержденные обязательства. В частности, мы призываем Россию применить свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить полное выполнение режима прекращения огня", — заявили в ЕС по поводу вооруженной эскалации в районе Золотого 18 февраля.

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В Евросоюзе также подчеркнули необходимость добросовестного выполнения обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Соблюдение предварительных договоренностей является необходимым условием для формирования доверия и дальнейших шагов. В этом контексте ЕС высоко ценит конструктивный подход Украины и призывает Россию действовать так же", - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что конфликт на востоке Украины и незаконная аннексия Крымского полуострова "остаются кровоточащей раной на европейском континенте с большим количеством человеческих жертв, которая растет каждую неделю".

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"Насущная необходимость положить конец этому конфликту очевидна. В этом контексте мы подчеркиваем важность того, чтобы этот конфликт сохранялся в центре внимания международного сообщества, в частности, ООН, как это было на прошлой неделе в Нью-Йорке. Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку международных дипломатических усилий в рамках Нормандского процесса и Трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении.