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 В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны. ФОТО

Государственным оборонным заказом в 2020 году предусмотрена закупка для армии мобильных комплексов банно-прачечного обслуживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны 01

"Для улучшения бытовых условий личного состава ВС Украины, в текущем году ожидается поставка еще 21 единицы мобильных банно-прачечных комплексов. Кроме того, планируется завершить испытания нового образца мобильного банно-прачечного модуля", - сообщил начальник управления обеспечения техническими средствами и имуществом Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Виталий Вознюк.

В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны 02

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В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны 03

По его словам, банно-прачечные комплексы отвечают современным гигиеническим и санитарным нормам и позволяют военным на передовой постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Они размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом, и имеют два отделения: банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажки нательного белья и одежды.

Также смотрите: В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178368
 
   
 Топ комментарии
 
конечно закупить например 21 ракетный комплекс "Нептун" было бы круче . но с другой стороны и стираться бойцам тоже где то надо В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1529
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Очень важная информация. Сообщите ещё сколько туалетной бумаги будет закуплено.., дебилы.
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Льогкім двіженієм рукі баня прєвращаєтся в душегубку для іхтамнєтов і сочуствующім ім граждан.
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Это хорошо. А сколько ракетных комплексов для сдерживания агрессора?
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Льогкім двіженієм рукі баня прєвращаєтся в душегубку для іхтамнєтов і сочуствующім ім граждан.
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теперь распятые ихтамнэты будут в постиранных трусиках ..... каратэлі мі ілі нєт ? ответ для лучшей жизни іхтамнєт!
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Очень важная информация. Сообщите ещё сколько туалетной бумаги будет закуплено.., дебилы.
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https://interfax.com.ua/news/general/426639.html

прошло три года. Количество бригад уменьшилось или некоторые недостойны?
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Їх просто далі в 2 рази більше стало. Бригади нові сформували, но мобільних комплексів більше не стало. Ось тепер докуповують.
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Судя по фото, лепили на скорую руку, мозги в процессе не участвовали.
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А шо там ліпити? Морський контейнер заповнили начинкою і всьо.
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Вроде перемога, но по комментам = чуть ли не сдались целой бригадой, Порох/Зеля, шоштытворишьто???777
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конечно закупить например 21 ракетный комплекс "Нептун" было бы круче . но с другой стороны и стираться бойцам тоже где то надо
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это не бойцам, это монике. Чтоб куда бы она не приехала, то везде можно было свои портки потерпевшего постирать.
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Эти банно-прачечные комплексы были предложены Кразом еще в 2016 году - но МО отказалось.
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