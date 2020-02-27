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 Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии

Германия призывает власти Башара Асада и российских военных как стороны конфликта прекратить бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры в Сирии, что является военным преступлением.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, выступая 27 февраля на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Германия призывает сирийский режим и Россию прекратить игнорировать факты. Как стороны конфликта, они обязаны защищать гражданское население, вместо этого они бомбардируют гражданскую инфраструктуру, такую ​​как больницы и школы", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что меры по борьбе с терроризмом "никого не освобождают от соблюдения международного гуманитарного права".

"Нападения на мирное население - это военные преступления. И ответственные должны нести ответственность", - подчеркнул немецкий министр.

Он также раскритиковал блокаду Совета Безопасности в вопросе Сирии.

"Пока мы сидим здесь, 3 миллиона гражданских в Идлибе боятся за свою жизнь, 80% из них - женщины и дети", - сказал политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3178367
 
   
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Да ***** плевать на это....они у себя в паРаше Грозный с землей сравняли...и пох им было на женщин и детей...
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Их там чечены сначала самих на кизяк раскатали... Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии - Цензор.НЕТ 3327
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Дома в Мацкве само ***** и подорвало. Это и послужило формальным поводом для второй чеченской войны. ***** любит убивать мирных жителей, как бы борясь с террористами. Ничего нового.
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Не відволікайтеся панове, закінчуйте будівництво Норд Стріма..
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Це ще взволнованность, чи вже озабоченность?
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Во как о Сирии беспокоятся, а в Украине так и не видят росиянских войск и их военных преступлений.
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Забыл упомянуть, что это делается за немецкие деньги вырученные от продажи газа.
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По возмущались , озаботились , ну да и Ладно . россияне заблокируют любую резолюцию и по любому вопросу .Они будут тупо блокировать и целый год будите сидеть в ООН и не решите ни одного вопроса.
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Ахах, к гуманности кремлевского упыря призывает, ой умора
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Один Эрдоган борется как надо и озабоченность его Сильна . К стати у него сегодня день рождения . Удачи в его Благородном Деле.
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В основном потому, что такой же подорванный, как *****. Но пока это ожиревшим европейцам на пользу.
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Xotiabi PVO dali turkam a to samolioti ruskije razbusovalis a u nix netu s kem ix sbyt daze Buk im ocen progodilsia v dani moment
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Nado Germaniji vesti sankciji rosiji.Eto oni mozet zdelat i ne dlia fona a realno serioznyje.Vse bezency s Siriji toze pervuju ocered v Germaniju prijedet takze
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