 Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, выступая 27 февраля на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Германия призывает сирийский режим и Россию прекратить игнорировать факты. Как стороны конфликта, они обязаны защищать гражданское население, вместо этого они бомбардируют гражданскую инфраструктуру, такую ​​как больницы и школы", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что меры по борьбе с терроризмом "никого не освобождают от соблюдения международного гуманитарного права".

"Нападения на мирное население - это военные преступления. И ответственные должны нести ответственность", - подчеркнул немецкий министр.

Он также раскритиковал блокаду Совета Безопасности в вопросе Сирии.

"Пока мы сидим здесь, 3 миллиона гражданских в Идлибе боятся за свою жизнь, 80% из них - женщины и дети", - сказал политик.