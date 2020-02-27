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Все про:фейк (250) Зоряна Скалецкая (98) COVID-19 (360)

 Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом"

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергает распространяемую телеграм-каналами информацию о якобы случаях заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом министр написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", — написала Скалецкая.

"По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирус. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", — добавила она.

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Глава Минздрава напомнила, что информационная гигиена не менее важна, чем санитарная.

"Поэтому сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки.

Будьте здоровы!", — подытожила министр.

Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178366
 
   
 Топ комментарии
 
Чтобы небыло зарегистрированных случаев, надо просто перестать их регистрировать
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Якщо не робити аналізи то ніхто ніколи не дізнається чи є в нас хворі на коронавірус! Потрібно було ввести практику обов'язкової перевірки всіх померлих від грипу на наявність коронавірусу! Всіх хто контактував з померлими від грипу потрібно обов'язково перевірити на наявність коронавірусу, таких випадків в Україні - десятки, отже 900 тестів розійдеться за тиждень!
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Артём Дерягин



В одном из испанских борделей ввели 14-дневный карантин из-за подозрения на коронавирус. Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из них 86 клиентов. По окончанию карантина многих будет ждать сюрприз, потому что к борделю уже начали подтягиваться жены и подружки клиентов.
Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 7127
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А вам є чим фіксувати? Чи депутати всі пробники з Кабміном розібрали по карманах?
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Чтобы небыло зарегистрированных случаев, надо просто перестать их регистрировать
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Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
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Самое главное отличие развивающейся в Европе эпидемии COVID-19, на который указывают большинство источников - отсутствие отслеживаемых эпидемических цепочек к предыдущим центрам заражения. Две трети европейских случаев не имеют связи с азиатскими центрами заболевания.
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Так нельзя узнать. Это же грипп. Мало того это вирус, а вирусы мутируют скоты такие.
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Якщо не робити аналізи то ніхто ніколи не дізнається чи є в нас хворі на коронавірус! Потрібно було ввести практику обов'язкової перевірки всіх померлих від грипу на наявність коронавірусу! Всіх хто контактував з померлими від грипу потрібно обов'язково перевірити на наявність коронавірусу, таких випадків в Україні - десятки, отже 900 тестів розійдеться за тиждень!
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Что у вас с логикой не того. Если умерли от гриппа то при чём тут короновирус?
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Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом"

...После мирного дня трудового спи спокойно, родная страна.
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Артём Дерягин



В одном из испанских борделей ввели 14-дневный карантин из-за подозрения на коронавирус. Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из них 86 клиентов. По окончанию карантина многих будет ждать сюрприз, потому что к борделю уже начали подтягиваться жены и подружки клиентов.
Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 7127
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Цей вiрус до нас i в дверi не постука. Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 9407
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Уточните пожалуйста:
нет "ни одного зафиксированного факта"

или нет "заболевания коронавирусом"?
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надо просто перестать регистрировать
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергает распространяемую телеграм-каналами информацию о якобы случаях заболевания коронавирусом в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3178366

Заперечення це головний радянський принцип Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 6315
Нащо вирішувати проблеми як що їх немає, а люди як що і будуть помирати, то буде звичайний грип, все просто і безкоштовно.
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ТУПАЯ ЭВГЛЕНА ЗЕЛЕНАЯ ИЗ СТАИ ПРОСТЕЙШИХ КЛОУНОВ - АМЁБ !
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Теперь давление на ЦОЗ еще больше возрастет. А руки таки мойте.
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Иранцы советуют засовывать шарик из овечий шерсти в анус. Может помощи не много, но приятно.
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ну так они же братья кацапам, а чте еще и куда могли бы посоветовать то?
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В нашій країні любий пересічний громадянин знає, що хворіти не можна. Тому і живуть.
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Хоть одному больному провели тест на короновирус????
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"Основная проблема современной украинской власти - это то, что Зеленский уже понял, куда попал, перегрузился информацией и обязанностями, устал и делегировал управление страной окружению. А у них ни опыта, ни компетенций, ни совести"
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Выходит Скалецкая через десять дней из санатория, а вокруг дымятся машины, разрушенные дома и ни одной живой души.
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А Скалезкая вообще может отличить термометр от кружки ЭСМАРХА ?
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Вопрос времени, медицина бесполезная. Все равно, какая то БЛ......... завезет, не взирая, какая у нас власть.
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