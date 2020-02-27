 Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом"

Об этом министр написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", — написала Скалецкая.
"По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирус. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", — добавила она.
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Глава Минздрава напомнила, что информационная гигиена не менее важна, чем санитарная.
"Поэтому сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки.
Будьте здоровы!", — подытожила министр.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
...После мирного дня трудового спи спокойно, родная страна.
Артём Дерягин
В одном из испанских борделей ввели 14-дневный карантин из-за подозрения на коронавирус. Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из них 86 клиентов. По окончанию карантина многих будет ждать сюрприз, потому что к борделю уже начали подтягиваться жены и подружки клиентов.
нет "ни одного зафиксированного факта"
или нет "заболевания коронавирусом"?
Заперечення це головний радянський принцип
Нащо вирішувати проблеми як що їх немає, а люди як що і будуть помирати, то буде звичайний грип, все просто і безкоштовно.