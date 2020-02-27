 Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Анадолу, об этом иранскому информагентству IRNA сообщила советник вице-президента Фериба Ибтихадж.
По ее словам, тесты на коронавирус COVID-19 у Эбтекар дали позитивный результат. Ибтихадж отметила, что Эбтекар находится под карантином у себя дома.
Все окружение вице-президента сдало тесты на наличие коронавируса нового типа, результаты будут известны в субботу, 29 февраля.
Также сообщается, что бывший посол Ирана в Ватикане 81-летний Хади Хосровшахи скончался от коронавирусной инфекции.
Согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim, 81-летний священнослужитель скончался в больнице в Иране.
Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 27 февраля, число погибших от коронавируса в стране составило 26 человек, у 245 иранцев подтвердили наличие COVID-19.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.
Прмо аж така різниця.
И тогда Планета Земля, что-бы защититься от человеческого вируса во всём мире заразила людей "гриппом Испанкой".
В 1918 году прошлого солетия "Испанским гриппом" было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты.. Умерло 100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли.Так шо не бздите, може лично нас и пронесет.