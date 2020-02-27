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 Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него

Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом нового типа.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Анадолуоб этом иранскому информагентству IRNA сообщила советник вице-президента Фериба Ибтихадж.

По ее словам, тесты на коронавирус COVID-19 у Эбтекар дали позитивный результат. Ибтихадж отметила, что Эбтекар находится под карантином у себя дома.

Все окружение вице-президента сдало тесты на наличие коронавируса нового типа, результаты будут известны в субботу, 29 февраля.

Также сообщается, что бывший посол Ирана в Ватикане 81-летний Хади Хосровшахи скончался от коронавирусной инфекции.

Согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim, 81-летний священнослужитель скончался в больнице в Иране.

Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 27 февраля, число погибших от коронавируса в стране составило 26 человек, у 245 иранцев подтвердили наличие COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране от коронавируса умерли 15 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3178364
 
   
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Бубочка молодой, а вот Пете надо поостерегаться, опасный возраст, тягают по допросам, а там один бог знает что у них.
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Сам сказал, молодой, кокаинист, риск минимальный. Поражает пожилых с диабетом, с дыхательными органами и далее. Это уже не риск, можно сказать - КРАНТЫ. Как то так. Это реалии. Тут уже не до смеха и деньги не помогут на данном этапе.
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К Алексеевичу говно не липнет, сколько его не обмазывал Зеленский, а вот сам Зеленский в говне, которое лил на Президента тонет вместе со своими слугами, потому что как оказалось, самое лучшее, что умеет делать Зеленский, так это публично своим йухом играть перед своими родителями и детьми на пианино.
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Порошенку 55, Бубочькє 43.
Прмо аж така різниця.
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Нифига себе...коронавирус результативнее ракетного удара с беспилотника. Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 6982
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Бамбарбия, киргуду. Он говорит, что если вы откажитесь, они вас зарэжут. Шутка. (С) Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 9915
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сто пудов з пенсійним фондом звязано .молодим спід а старим коронний - тільки вмирайте Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 5289
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Це хтось вирішив собі що занадто багато пенсів на планеті..
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да, жесть. когда до нас эта фигня дойдет?
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В каждом начале столетия, начиная с 1220 года Планета Земля борется за свое существование и за свою жизнь с облепившими её, планету, страшными микробами под именем "человек".
И тогда Планета Земля, что-бы защититься от человеческого вируса во всём мире заразила людей "гриппом Испанкой".
В 1918 году прошлого солетия "Испанским гриппом" было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты.. Умерло 100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли.Так шо не бздите, може лично нас и пронесет.
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Интересно, шо там в КНДР сейчас творится. Хотя в принципе и так это страна-изолятор.
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