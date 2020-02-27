 На Донбассе снова зафиксированы российские РЭБ для глушения беспилотников ОБСЕ, - Цимбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нетрудно понять, почему российская сторона так категорична в своем нежелании возвращать контроль над границей правительству Украины. Если это будет сделано, то российское тяжелое вооружением и системы вооружения не смогут поступать в Украину. И здесь я хочу обратить ваше внимание на недавнее обнаружение Специальной мониторинговой миссией трех комплексов радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица" и СБ-636 "Свет-КУ") и активной радиолокационной станции (1РЛ134 "Дунай") возле оккупированной Россией Вербовой Балки", - заявил он.
Дипломат подчеркнул, что использование таких систем "глушения" сигналов БПЛА Миссии ОБСЕ в сочетании с запугиванием наблюдателей для недопущения запуска ими мини-БПЛА "остается важным элементом продолжающихся усилий России по препятствованию деятельности СММ в оккупированных районах Донбасса".
Отдельно глава украинской миссии при ОБСЕ указал на ограничение свободы передвижения наблюдателей ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, согласно данным СММ, с начала года Миссия ОБСЕ подверглась "ограничениям своей свободы передвижения 169 раз, в том числе 163 раза в неподконтрольных правительству Украины районах".
Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.
Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.
В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.
Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.
Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.
С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.
Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.
На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.
Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.
Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.
Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.
Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.
Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.
Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.
Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».
Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.
Татьяна Худякова.
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Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! . Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Анатолий Штирлиц
Їхтамнєт в Сирії жаліється що його танчик підбили. А про те що він робить в Сирії не каже нічого так як і скільки дітей та мирних мешканців вбили росіянє.
https://twitter.com/i/status/1233087386856366080