 На Донбассе снова зафиксированы российские РЭБ для глушения беспилотников ОБСЕ, - Цимбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нетрудно понять, почему российская сторона так категорична в своем нежелании возвращать контроль над границей правительству Украины. Если это будет сделано, то российское тяжелое вооружением и системы вооружения не смогут поступать в Украину. И здесь я хочу обратить ваше внимание на недавнее обнаружение Специальной мониторинговой миссией трех комплексов радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица" и СБ-636 "Свет-КУ") и активной радиолокационной станции ​​(1РЛ134 "Дунай") возле оккупированной Россией Вербовой Балки", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что использование таких систем "глушения" сигналов БПЛА Миссии ОБСЕ в сочетании с запугиванием наблюдателей для недопущения запуска ими мини-БПЛА "остается важным элементом продолжающихся усилий России по препятствованию деятельности СММ в оккупированных районах Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на своих пунктах "Гуково" и "Донецк" пользоваться биноклями и беспилотниками

Отдельно глава украинской миссии при ОБСЕ указал на ограничение свободы передвижения наблюдателей ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, согласно данным СММ, с начала года Миссия ОБСЕ подверглась "ограничениям своей свободы передвижения 169 раз, в том числе 163 раза в неподконтрольных правительству Украины районах".