 В годовщину убийства Немцова Путин присвоил награду чеченскому сенатору Геремееву, упоминающемуся в материалах об убийстве

Сенатор Сулейман Геремеев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
В тексте документа сказано, что Геремеев получает награду "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".
При этом, как отмечает российский оппозиционный телеканал "Дождь", за последние 5 лет Геремеев не внес ни одного законопроекта.
Последние предложенные им проекты закона датированы 2015 годом. Один из них вернули, так как он дублировал существующий проект, а другой — потому что он не соответствовал требованиям регламента. До этого сенатор выступал инициатором еще пяти законопроектов, ни один из них не был принят.
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Сулейман Геремеев стал сенатором в 2009 году, до этого он работал советником, а затем помощником главы Чечни Рамзана Кадырова.
Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве Бориса Немцова, адвокаты семьи оппозиционера настаивали на его допросе. Геремеев приходится дядей Руслану Геремееву, бывшему заместителю командира батальона "Север". Адвокаты Немцова называли Руслана Геремеева организатором убийства.
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Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.
(і не кажи, нібито ще навесні тебе не попереджали, що Ослобородько поведе країну в пащу до цього ведмедя-людожера)
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Чи, наперекір ворогу?.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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Так что иди НА *** ольгинсская подстилка !
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..на тот момент город 1,5 месяца был оцеплен, и там не было ни коммуникаций, ни продовольствия. В городе в то время находился один из главарей боевиков Гиркин-Стрелков. Сергей Тарута отметил, что в день выхода из города боевики сформировали колонну, а украинские силовики предоставили им «коридор».
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Да на обороне Киева был ОДИН БТР !!
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ОДИН , -который ездил вокруг города ( меняя номерные знаки ) - СОЗДАВАЯ видимость несколько десятков машин....
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Опять 85 раз ??
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!
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Какой петя ?
Он давно перестал стесняться.
Ребят, он сцал в глаза детям Беслана. Он похерил убитых в норд осте.
Он взошел на крови терактов, остановленных только схваченными местными людьми за руку в Рязани с мешками с сахаром.
Ребята, он не поленился поплевать на могилу Политковской (урожденной Мазепы).
Вы у ЭТОГО чела совесть ищете?
даж не смешно.
Каждый - и кто за Украину и кто против нее - для него даже не пешка. Пыль.
это вы по старой памяти думаете что он человек.
сместите точку отсчета.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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...
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До нас были Мазепинцы, Петлюровцы, Бандеровцы.
Шануймося, бо ми того гідні !