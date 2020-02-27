 В годовщину убийства Немцова Путин присвоил награду чеченскому сенатору Геремееву, упоминающемуся в материалах об убийстве

Сенатор Сулейман Геремеев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В тексте документа сказано, что Геремеев получает награду "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

При этом, как отмечает российский оппозиционный телеканал "Дождь", за последние 5 лет Геремеев не внес ни одного законопроекта.

Последние предложенные им проекты закона датированы 2015 годом. Один из них вернули, так как он дублировал существующий проект, а другой — потому что он не соответствовал требованиям регламента. До этого сенатор выступал инициатором еще пяти законопроектов, ни один из них не был принят.

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Сулейман Геремеев стал сенатором в 2009 году, до этого он работал советником, а затем помощником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве Бориса Немцова, адвокаты семьи оппозиционера настаивали на его допросе. Геремеев приходится дядей Руслану Геремееву, бывшему заместителю командира батальона "Север". Адвокаты Немцова называли Руслана Геремеева организатором убийства.

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Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.