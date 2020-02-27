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Все про:награда (1239) Немцов (681) Путин (25447) Россия (75060) убийство (5518)

 В годовщину убийства Немцова Путин присвоил награду чеченскому сенатору Геремееву, упоминающемуся в материалах об убийстве

Сулейман Геремеев — дядя Руслана Геремеева, которого адвокаты Немцова называли организатором убийства оппозиционера.

Сенатор Сулейман Геремеев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В тексте документа сказано, что Геремеев получает награду "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

При этом, как отмечает российский оппозиционный телеканал "Дождь", за последние 5 лет Геремеев не внес ни одного законопроекта.

Последние предложенные им проекты закона датированы 2015 годом. Один из них вернули, так как он дублировал существующий проект, а другой — потому что он не соответствовал требованиям регламента. До этого сенатор выступал инициатором еще пяти законопроектов, ни один из них не был принят.

Читайте на Цензор.НЕТ: Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова

Сулейман Геремеев стал сенатором в 2009 году, до этого он работал советником, а затем помощником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве Бориса Немцова, адвокаты семьи оппозиционера настаивали на его допросе. Геремеев приходится дядей Руслану Геремееву, бывшему заместителю командира батальона "Север". Адвокаты Немцова называли Руслана Геремеева организатором убийства.

Также на Цензор.НЕТ: Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ

Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3178362
 
 
 Топ комментарии
 
Хуйло открыто издевается и плюет на весь мир и его принципы. А вы с етим Выродком фашистским продолжаете договариваться. Запомните, Хуйло никогда не оставит Украину в покое и до конца будет пытаться ее уничтожить какой бы вы там договор или мир с ним не подписали. Хватит себя обманывать. Старый медведь-людоед не перестанет есть человечину
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У подонка своё чувство юмора...
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Дешевкам проще искать в глазах пуйла мир, чем признать собственную трусость и ущербность.
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***** открыто издевается и плюет на весь мир и его принципы. А вы с етим Выродком фашистским продолжаете договариваться. Запомните, ***** никогда не оставит Украину в покое и до конца будет пытаться ее уничтожить какой бы вы там договор или мир с ним не подписали. Хватит себя обманывать. Старый медведь-людоед не перестанет есть человечину
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Дешевкам проще искать в глазах пуйла мир, чем признать собственную трусость и ущербность.
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Навіщо ж ти цапа зґвалтував?
(і не кажи, нібито ще навесні тебе не попереджали, що Ослобородько поведе країну в пащу до цього ведмедя-людожера)
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по поводу медведя-людоеда я всегда вспоминаю "злой дух ямбуя" и "13 й воин".
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все просто не хотят помнить одно кредо: "Обычно добро борется со злом. Но в смутные времена безысходности злу может противостоять только другое зло". ((
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Добро, зло, понятия относительные. Более важно для развития человечества, устремленность в действии, или тупое , трусливое безделие. В первом случае достигаются результаты, во втором все идёт прахом...
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сегодня, речь не идёт о развитии. сегодня речь идёт о том что будет ли вообще будущее при таком развитии событий.
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Бушующее будет в любом случае, а каково оно будет, зависит от конкретных поступков людей.
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когда это мордовский пигмей ******** стал писаться с большой буквы?
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человеческие грани у моли уже давно отсутствуют.
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А нам ще довго чекати, коли Гіркіну дадуть Героя України?
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Украины вряд ли, малороссии скорее всего...
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уже давно петя его под полным прикрытием выпустил с окружения и дал ему выйти со своими головорезами.
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Враньё, как он смылся всем хорошо известно.
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Почему Муженко позволил боевикам Гиркина беспрепятственно выйти из Славянска, - Бутусов

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/882-pochemu-muzhenko-pozvolil-boevikam-girkina-besprepyatstvenno-vyjti-iz-slavyanska-butusov
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Вы наделяете одних Божественными качествами тотального контроля, при этом прощаете другим глобальную некомпетентность, правда всегда посередине. Пример, обвинение Пороха во всех возможных грехах, и оправдание большинства в голосовании за клоунов демагогов.
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десятки комбатов давали по этому поводу интервью.. петя и его опг ***** просто сдали тогда словянск.. видно недокурок им так приказал.
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Имена десятков комбатов в студию! А так ты дешевое трепло.
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Когда Гиркин захватил Славянск ,- Пороршенко еще не был ПРЕЗИДЕНТОМ !
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Так что иди НА *** ольгинсская подстилка !
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свиненок не виноват? это не он мужеложенку назначил? это не он устроил 3003 мыролюбных перемирия?
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Тарута: первый раз Порошенко сдал Донбасс 5 июля, когда выпустили Гиркина-Стрелкова из Славянска
..на тот момент город 1,5 месяца был оцеплен, и там не было ни коммуникаций, ни продовольствия. В городе в то время находился один из главарей боевиков Гиркин-Стрелков. Сергей Тарута отметил, что в день выхода из города боевики сформировали колонну, а украинские силовики предоставили им «коридор».
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А как брать ГОГОД !, город свавянск силами 2-х боеспособных бригад на все ВСУ ????!
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кто же если не мыролюьный свин? онжыдети?
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тогда в словянске и вокруг были наши войска. только на программе шустера выступало оч мног комбатов и говорили что он тогда были в центре города и патрулировали улицы но потом был приказ о выходе с города..
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шустера после этих програм вальцман и выжал с украины.
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несмотря на то что они адиннарот богоизбранных реформистов и безальтернативных мыролюбцев.
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КАКИЕ ВОЙСКА ?!!!
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Да на обороне Киева был ОДИН БТР !!
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ОДИН , -который ездил вокруг города ( меняя номерные знаки ) - СОЗДАВАЯ видимость несколько десятков машин....
.
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свиненок создал всу? и мыролюбно на нем нареформил немало.
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я нареформированные шекеля твоим хозяином не считал. Но думаю что очень много. Думаю на полную орблицовку золотом снаружи и внутри винницкой синагоги хватило бы.
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я сама разговаривала с парнем добробатом с одессы за которым гонялись тогда прокуроры вальцмана(он скрывался во львове потому что на добробатов открыли дела о завладении оружия которые они реально и захватывали чтоб выбивать гиркина нах.. ибо на первых неделях они воевали без стволов) и он подтвердил мне тогда эти события о выходе с города по приказу.
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соевых гоев очень плющит и у них подгорает когда их хозяина ( рэбэ) називают не по кличке парашенка а по реальной фамилии.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
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ответ. нам насрать кто и где в 14 -15 гоу гастролировал. Но нам не насрать какая винницкая мыролюбная мразь занималась мыролюбством в эти годы
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Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!
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Путин демон. Бедное Зе посмотрело в глаза и жидко обгадилось
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Петя обгадился в Минске, наклал в штаны.
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Может и припустил малость,не приходилось раньше с настоящими демонами общаться,но потом тыкал хйло мордой в свои экскременты все пять лет,а вот Зе согласно на все условия,почувствуйте разницу.
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причем 2 раза. а потом пытался все это выдавать за соевый мыролюбный шыкалад.
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Ласкаво просимо в обійми братьєв! Яки ні разу не агресори!
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это у тебя на болотном менцком улусе вяликой мордовии так говорят?
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я тебя понимаю. болотный климат, ограниченное питание ( потейт) извилин не прибавляет.
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Ребят, после того, как он назвал жен моряков "Курска", которые "она утонула" проститутками прошло уйма лет.
Он давно перестал стесняться.
Ребят, он сцал в глаза детям Беслана. Он похерил убитых в норд осте.
Он взошел на крови терактов, остановленных только схваченными местными людьми за руку в Рязани с мешками с сахаром.
Ребята, он не поленился поплевать на могилу Политковской (урожденной Мазепы).
Вы у ЭТОГО чела совесть ищете?
даж не смешно.
Каждый - и кто за Украину и кто против нее - для него даже не пешка. Пыль.
это вы по старой памяти думаете что он человек.

сместите точку отсчета.
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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не убедительно. грязного и мыролюбного свинохряка не отмыть от его реформизма и мыролюбства.
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Так и есть! Мы новое поколение - порохоботы.
До нас были Мазепинцы, Петлюровцы, Бандеровцы.
Шануймося, бо ми того гідні !
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Грушникам которые убивали ядом за границами Макшании не забыл дать орденов? Вот и Немцов был врагом дохнущей макшанской империи. И я только за -даги, чечены - убивайте макак макшанских скоко можете. Ордена вас ждут.
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На рашке нет политической оппозиции, поле зачищено. Потому когда пуйло сдохнет, власть будут брать сильнейшие, прям как по Дарвину. При этом прольется море крови.
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В связи с годовщиной смерти г-на Немцова скромно неупомянута украинская модель Анна Дурицкая, непосредственно присутствовавшая на месте гибели оппозиционного политика. От интересно, а как так сложилось, шо 55-летний дядька выгуливал 23-летнюю зачётную украинскую тёлу? Кто бы шо ни говорил, а пикантный моментик имел место быть.
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