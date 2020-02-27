 В СБУ не опровергают и не подтверждают информацию об увольнении первого замглавы службы Нескоромного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого", - отметила она.

Как сообщалось, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Президент Владимир Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного.

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