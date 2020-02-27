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 Политика Украины, Общество
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Все про:отставка (2516) СБУ (14397) Нескоромный Дмитрий (2)

 В СБУ не опровергают и не подтверждают информацию об увольнении первого замглавы службы Нескоромного

В пресс-службе СБУ пока не подтверждают и не опровергают распространенную в СМИ информацию о якобы отставке первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом в комментарии Укринформу сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого", - отметила она.

Как сообщалось, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Президент Владимир Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178360
 
 
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потому что это со стороны мыролюбной сбу было бы нескромно.
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нет. с дурдома таньюха чирновилка пишет и дибильный парубей.
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Я не думаю, що ці люди пишуть з психіатричної лікарні, а ось твої пости доволі маніакально-агресивні. Алкоголь або наркотики вживаєш?
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Поскромнее надо быть- аргументировал свое решение презЕдент, сел на велосипед и поехал увольнять всех кого словит.
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Была у меня давно-давно, в старые времена, одноклассница Ксеня Несмачная.....така була файна дивчина, хочь так ii йiш, хоч на хлiб намазивай В СБУ не опровергают и не подтверждают информацию об увольнении первого замглавы службы Нескромного - Цензор.НЕТ 5761
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В начале поста был Нескромный, в конце новости стала Нескромная... В СБУ не опровергают и не подтверждают информацию об увольнении первого замглавы службы Нескромного - Цензор.НЕТ 5330

Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромная. Источник: https://censor.net.ua/n3178360
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