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 "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники вывозили древесину в Ривне, пилили на доски и продавали по $500 за кубометр. В полиции подсчитали, что всего они нанесли ущерба на 1 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, "черные лесорубы" незаконно добывали древесину на территории Межигорского лесничества и ландшафтного заказника местного значения "Пуща Водица". Злоумышленников задержали, когда они везли древесину из Киевской области в Ривне.

Черные лесорубы с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция 01Черные лесорубы с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция 02

"В целях конспирации тщательно планировали каждый выход на "работу" и планировали маршруты вывоза древесины породы "дуб". Склад хранения находился в г. Ривне. В дальнейшем реализовывали древесину по цене 500 долларов США за кубический метр", — сказано в сообщении.

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Полицейские конфисковали бревна, оборудование, черновые записи.

Черные лесорубы с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция 03Черные лесорубы с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция 04Черные лесорубы с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция 05Черные лесорубы с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция 06

Задержаны 8 членов группировки. Пятерым из них сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, а троим — по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

"Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе проверяются должностные лица лесных хозяйств", — добавили в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178358
 
 
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«27 февраля 2020.
Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутниковую систему Starlink [глобальний мобільний інтернет без провайдерів] Илона Маска. Об этом сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Самусь. Его слова приводит РИА Новости.»
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просто в Києві сидять дятли "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция - Цензор.НЕТ 8684, яким все по барабану
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А де ці дятли будуть сидіти коли всі дуби спиляють?
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добывали древесину на территории Межигорского лесничества и ландшафтного заказника местного значения "Пуща ВодицаИсточник: https://censor.net.ua/n3178358 - на святе зазіхнули ..?! "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция - Цензор.НЕТ 7608
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у бандитов на все случаи жизни законы приготовлены ....
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Alex Vitenberg2 дні тому (змінено)

Україна це геополітична ціль. Ми буферна зона між ЄС та НАТО і Московією. Вихід до моря. Чорноземи. Природні ресурси. 40,000,000 населення, яке будуть обкрадати податками та зросійщувати. Більша армія та можливість розмістити війська та військові бази ближче до Європи. З Україною Московія підтверджуватиме вигадку про начебто єдиний народ та нібито спільну історію "дрєвнєрусскага гасударства" котре розділилося на 3 народи.
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і шо перестали ділитися з мусорами і ФСЕ? чи мало давали?
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бо чужаки з Рівного приперлися - там все місцеві прокручують ...
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".. здоровенные жлобы
порубили все дубы.." (С)
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Ну этих ворюг,мабуть,закроют? А может и не закроют.
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