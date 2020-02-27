 "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, "черные лесорубы" незаконно добывали древесину на территории Межигорского лесничества и ландшафтного заказника местного значения "Пуща Водица". Злоумышленников задержали, когда они везли древесину из Киевской области в Ривне.

"В целях конспирации тщательно планировали каждый выход на "работу" и планировали маршруты вывоза древесины породы "дуб". Склад хранения находился в г. Ривне. В дальнейшем реализовывали древесину по цене 500 долларов США за кубический метр", — сказано в сообщении.

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Полицейские конфисковали бревна, оборудование, черновые записи.

Задержаны 8 членов группировки. Пятерым из них сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, а троим — по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

"Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе проверяются должностные лица лесных хозяйств", — добавили в полиции.

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