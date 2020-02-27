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 Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана

Прокуроры Офиса генерального прокурора 27 февраля направили в Днепровский районный суд г.Киева обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению одного из бывших судей Днепровского районного суда столицы в незаконном препятствовании в феврале 2014г организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций по предварительному сговору группой лиц, и в постановлении судьей заведомо неправосудных решений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офисе генпрокурора .

"По версии следствия, указанное лицо, находясь в должности судьи Днепровского районного суда г.Киев, 19 февраля 2014г рассмотрела в судебном заседании и удовлетворила необоснованные ходатайства об избрании 2 подозреваемым исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, а 1 человеку судьей избрана мера пресечения в виде личного обязательства", - отмечается в тексте.

В дальнейшем, по результатам досудебного расследования уголовного производства в отношении указанных незаконно задержанных лиц, уголовное производство было закрыто за отсутствием в их действиях состава уголовного преступления. Таким образом, отмечают в ведомстве, были нарушены конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные ст. 29 Конституции Украины.

Досудебное расследование проводилось следователями Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд направили обвинительный акт относительно экс-следователя, который в 2014 году незаконно преследовал участников Революции Достоинства

Источник: https://censor.net.ua/n3178355
 
 
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А есть договор с Францией о экстрадиции,ну на всякий случай?
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Майже перемога.Скільки там років Славянську Штефу судять?
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Та подожди ещё. Тут так поворачивается, что Штепа ещё губернатором Донецкой области будет. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана - Цензор.НЕТ 2290
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офис гкнпрокурора скоро станеца без прокурора, таких прокуроров,рябых, на шапку двоих надо
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Судью предупредили, чтобы ноги уносил? Или он уже давно у кацапов? У нас же только удравших судят. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана - Цензор.НЕТ 3182
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Украинский депутат роскошно отметил в Москве день рождения жены

27.02.2020 20:45

Наталья Ткачук, источник: «Facebook»
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Журналист Денис Казанский в фейсбуке сообщил, что на организацию праздника депутат потратил около одного миллиона долларов.
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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана - Цензор.НЕТ 1093"На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов", - сообщил Казанский.
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Мда...Вялая тема будет.Просто обязательный объём антизеленских картинок и изречений вообще безотносительно темы.Бывает...
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