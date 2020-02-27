 Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офисе генпрокурора .
"По версии следствия, указанное лицо, находясь в должности судьи Днепровского районного суда г.Киев, 19 февраля 2014г рассмотрела в судебном заседании и удовлетворила необоснованные ходатайства об избрании 2 подозреваемым исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, а 1 человеку судьей избрана мера пресечения в виде личного обязательства", - отмечается в тексте.
В дальнейшем, по результатам досудебного расследования уголовного производства в отношении указанных незаконно задержанных лиц, уголовное производство было закрыто за отсутствием в их действиях состава уголовного преступления. Таким образом, отмечают в ведомстве, были нарушены конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные ст. 29 Конституции Украины.
Досудебное расследование проводилось следователями Государственного бюро расследований.
27.02.2020 20:45
Наталья Ткачук, источник: «Facebook»
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