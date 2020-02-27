 Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Сновского горсовета.
Памятник Ленину продали через систему PROZORRO. С молотка он ушел со второй попытки: впервые памятник хотели продать в октябре 2019 года, но тогда желающих приобрести его не нашлось.
"Во второй раз его выставили на продажу через систему PROZORRO в начале февраля 2020 со стартовой ценой 326 823,00 грн. На этот раз купить памятник выразили желание два участника — ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ" и ООО "РАЗВИТИЕ-СВ"", — сказано в сообщении.
Победителем аукциона стало ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" из Запорожья.
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"Полученные средства от продажи памятника будут использованы на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", — добавили в пресс-службе.
А это к сожелению в статье нет..
Напомню всем : что Ахметов перевёз свою компанию с людьми в Запорожье из Донецка , после начала военных действий
Этого лысого бандита можно и у нас увидеть.
Раньше он был на крыше дома с часами почти напротив Katz Delicatessen на Houston, показывал рукой в сторону Уолл Стрит.
Место называли Красная Площадь и пускали туристов.
Потом через лет 8 перестали, так как это туристы стучали по бронзовому остолопу и будоражили жильцов на последнем этаже.
вот теперь снова поставили)
тундряной рейх здрыгнувся
-Так таварыгчи революцинеры,кто такие Эрнст Тельман и Адольф Гитлер?
голос из толпы..
так эти казлы краснопузые фашисты оба.надо их проверить на тотализаторе ЛГБТ,вдруг голубизна конченная