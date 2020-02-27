 Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Сновского горсовета.

Памятник Ленину продали через систему PROZORRO. С молотка он ушел со второй попытки: впервые памятник хотели продать в октябре 2019 года, но тогда желающих приобрести его не нашлось.

"Во второй раз его выставили на продажу через систему PROZORRO в начале февраля 2020 со стартовой ценой 326 823,00 грн. На этот раз купить памятник выразили желание два участника — ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ" и ООО "РАЗВИТИЕ-СВ"", — сказано в сообщении.

Победителем аукциона стало ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" из Запорожья.

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"Полученные средства от продажи памятника будут использованы на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", — добавили в пресс-службе.