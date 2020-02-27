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Все про:аукцион (159) Ленин (537) Черниговщина (622) декоммунизация (488) Prozorro (116)

 Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен

Демонтированного еще в 2016 году Ильича купила фирма из Запорожья. На вырученные деньги в центре Сновска, где раньше стоял памятник, устроят фонтан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Сновского горсовета.

Памятник Ленину продали через систему PROZORRO. С молотка он ушел со второй попытки: впервые памятник хотели продать в октябре 2019 года, но тогда желающих приобрести его не нашлось.

"Во второй раз его выставили на продажу через систему PROZORRO в начале февраля 2020 со стартовой ценой 326 823,00 грн. На этот раз купить памятник выразили желание два участника — ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ" и ООО "РАЗВИТИЕ-СВ"", — сказано в сообщении.

Победителем аукциона стало ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" из Запорожья.

Читайте на Цензор.НЕТ: Один из последних памятников Ленину демонтировали на Одесчине. ФОТО

"Полученные средства от продажи памятника будут использованы на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", — добавили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178354
 
 
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Из чего он сделан...и какой вес этой тушки?
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коммуняки решили вождя поставить в запорожье,капище устроить иначе нах он кому нужен?
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Думаю, эти ребята переплатили. Для тира - хорошая мишень, но слишком дорогая. Ну а если китайцам продать или кацапне, то могут еще и заработать на этой дряни.
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Что бы понять переплатили или нет...заработают или нет...нужно знать из чего он отлит..и его вес...
А это к сожелению в статье нет..
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от жеж крученые Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 5211.и тут сумели навариться
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Из Запорожья Ахметов решил построить очередную малороссийскую территорию, вместо ИМ ЗАГАЖЕННОГО ДОНЕЦКА?

Напомню всем : что Ахметов перевёз свою компанию с людьми в Запорожье из Донецка , после начала военных действий
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Так его поставят в Запорожье теперь?
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У Запоріжжі будуть ЗНР створювать тож вождя не вистачає?
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в одному місті зявиться новий фонтан, а в Запожопї - памятник члєніну Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 2471
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Эрдоган готов закрыть пролив Босфор.остановитесь Эрдоганыч,а куда летать будут СКРЕПолетные бараны РАБссии? Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 7413
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Та звозьте всіх члєнінів у Кривий Ріг, до будинку батьків найвеличнішого. Він вже з Єрмаком знайдуть їм схованку до часу організації малороського федерального округу московії
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https://usa.one/2017/06/v-nyu-jorke-snova-ustanovili-pamyatnik-leninu/

Этого лысого бандита можно и у нас увидеть.
Раньше он был на крыше дома с часами почти напротив Katz Delicatessen на Houston, показывал рукой в сторону Уолл Стрит.
Место называли Красная Площадь и пускали туристов.
Потом через лет 8 перестали, так как это туристы стучали по бронзовому остолопу и будоражили жильцов на последнем этаже.
вот теперь снова поставили)
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мы еще доживем до времен,когда памятник петру святейшему можно будет приобиесть за грывну-полторы
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чЛенин приехал в Берлин в 1913 году для встречи с немецкими братьями и говорит :
-Так таварыгчи революцинеры,кто такие Эрнст Тельман и Адольф Гитлер?
голос из толпы..
так эти казлы краснопузые фашисты оба.надо их проверить на тотализаторе ЛГБТ,вдруг голубизна конченная
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А ведь могли его на 9 мая скинуть с самолета на красную площадь,вот бы весело было.
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