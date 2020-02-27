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Все про:Житомирщина (803) СБУ (14397) ископаемые (24)

 Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области добычу более 500 тыс. куб.м. гранита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества", - сказано в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы задокументировали, что участники махинации добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров, гранит реализовывали частным структурам.

"Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 млрд грн. Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде", - добавили в ведомстве.

Во время досудебного расследования собрано доказательные материалы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.240 Уголовного кодекса Украины, бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця".

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Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ 01
Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ 02
Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3178352
 
 
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К счастью окружающая среда не представляет что такое 1,3 млрд.грн
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бобіки починають рахувати кожну копійку, щоб, хоч, на пенсії в поточному місяці вистарчило.... еканамісти тисячоліття
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бурштын ,гранит,земля,лес кругляк,песок с днепра
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"- на сегодня наряды...
гранитный карьер - 2 человека.
карьер гранитный - 2 человека!
- огласите весь список карьеров, пста."
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Организаторам лопаты в руки и пусть восстанавливают первозданный вид природы, высаживают выращивают флору и фауну до конца дней своих, а когда эти падлы сдохнут, пусть их дети продолжат благое дело и так пока не вернут в исходное состояние все 60 га!!! кстати в помощь и рабочих туда же, не верю , что они не знали о незаконности, и главное все ручным инструментом... но увы как всегда никто ни за что не ответит, у нас в районе недавно был подобный случай, уголь открытым способом добывали местные царьки - бандиты, шуму много было , а в итоге все на воле и в куй не дуют...
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так,глядишь, все,кому не лень,так и разберут украину по кирпичику
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Наконец то! НА 1,3 ЛЯРДА ЗАМЕТИЛИ! а ДО ЭТОГО НУ НИКАК!
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оце бізес, прям страшне... посадіть царьків ну чи то у топку заженіть...
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Так президент же поборол незаконную добычу гранита? Или то он бурштын поборол? Я уже путаюсь...
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А что ***,из Китая гранит везти,дайте твари людям делать нормальный бизнес,не заплатили сбушной крыше - сразу воры и ущерб.
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а остальные добывают руду, гранит и прочее законно ?
бандиты разрешают ?
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