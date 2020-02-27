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 Столкновения в Жмеринском горсовете: задержаны 19 человек, полиция начала 2 производства, - Клименко

Медицинская помощь понадобилась 8 полицейским, троих из них госпитализировали. Участники драки будут нести уголовную ответственность.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

Среди задержанных — лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

"В результате противоправных действий 8 полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них — госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность", — заявил глава Нацполиции Украины.

Клименко подчеркнул, что считает недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и депутатского корпуса со стороны лиц, которые "таким образом пытаются достичь поставленных целей".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция немедленно реагировать, как это предусмотрено законом Украины "О Национальной полиции", — добавил Клименко.

Уголовные производства начаты по двум ст. Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 февраля неизвестные в масках ворвались в здание городского совета Жмеринки и попытались сорвать проведение сессии. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

Источник: https://censor.net.ua/n3178351
 
 
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аваковские наваляли аваковским.разнимали тоже аваковские...
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А по какому поводу столкновения трудно написать?
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объединённый национальный отряд "мендельвейс" оступился...
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а вам повод нужен? слепые? не видите как шикуют депутаты и их дочки-сыночки? это только слабенькое начало. скорот СЛУГИ о.....уеют от щастья
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столица украины медленно переезжает в жмеринку
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