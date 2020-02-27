 Зеленский ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на три года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №59 от 27 февраля, опубликованном на официальном сайте Главы государства.
Сам документ частично засекречен.
Кабинету министров поручено не допускать уменьшения утвержденных расходов и обеспечить финансирование приоритетных проектов, в том числе по развитию ракетного вооружения. Также правительству поручено проанализировать выполнение государственных контрактов и использование средств гособоронзаказа в 2019 году и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение утвержденных показателей.
До 1 июня Кабмин должен внести в СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.
Для тих, хто розуміє.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
Хотелось составить представление о нем как о человеке и актере.
Он не комик.
Комиками были Луи Де Фюнес, Франсуа Бурвиль, Чарли Чаплин, Вицын, Никулин , Моргунов, Крамаров в конце концов.
Комики меняли наши взгяды на жизнь и через нас- мир вокруг нас.
Этот- клоун. Пошлый и глупый, впридачу плагиатор.
При президенте- клоуне во что превращается страна?
Подумали?
Правильно, молодцы.
Страна превращается в цирк.