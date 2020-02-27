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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4724) СНБО (3380)

 Зеленский ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на три года

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №59 от 27 февраля, опубликованном на официальном сайте Главы государства. 

Сам документ частично засекречен.

Кабинету министров поручено не допускать уменьшения утвержденных расходов и обеспечить финансирование приоритетных проектов, в том числе по развитию ракетного вооружения. Также правительству поручено проанализировать выполнение государственных контрактов и использование средств гособоронзаказа в 2019 году и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение утвержденных показателей.

До 1 июня Кабмин должен внести в СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178348
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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Зебил. Ты хоть понимаешь чем отличается прямое бюджетное Зеленский ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на три года - Цензор.НЕТ 4743 финансирование от госгарантий? Хотя у кого я это спрашиваю.
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«Кабинету министров поручено не допускать уменьшения утвержденных расходов и обеспечить финансирование приоритетных проектов, в том числе по развитию ракетного вооружения. Источник: https://censor.net.ua/n3178348»
Для тих, хто розуміє.
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очередное обещание без подкрепленной суммы?
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Красиві слова, а от довіри немає. Одним словом привладі Зєсранци.
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Подписал-хорошо ,теперь надо ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ на 1000% !!!!
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ну вот и решилось дело мастеров из предыдущей новости....
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успешно порешили?не думаю...руки у зелени не с того места
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не смеши...какие руки?клешни рептилоидов.
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Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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Зебил. Ты хоть понимаешь чем отличается прямое бюджетное финансирование от госгарантий? Хотя у кого я это спрашиваю.
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Ролик в Ютьюбе апреля 2013 года.Зеленые человечки РАБссии впервые заявили, что готовы воевать на любой территории любой страны мира.До Майдана сколько? Правильно, 6 с лишим месяцев.Спасибо сайтеру Ютьюба Диме Камикадзе за видос.
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Посмотрела YouTube клиты с Зеленским.
Хотелось составить представление о нем как о человеке и актере.
Он не комик.
Комиками были Луи Де Фюнес, Франсуа Бурвиль, Чарли Чаплин, Вицын, Никулин , Моргунов, Крамаров в конце концов.
Комики меняли наши взгяды на жизнь и через нас- мир вокруг нас.
Этот- клоун. Пошлый и глупый, впридачу плагиатор.
При президенте- клоуне во что превращается страна?
Подумали?
Правильно, молодцы.
Страна превращается в цирк.
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прєвращаЮТ....в гладіаторську арену...для *****...
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