 "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета"

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-службы организации отмечается: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета. Более десяти человек пострадали, у одного проломлен череп. Все началось с того, что в Жмеринском городском совете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и. о. городского главы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. У местных жителей были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлака"

В пресс-службе отмечают: "Представители патриотического центра сообщают, что Юрий Свитлак в городе имеет репутацию человека, связанного с криминалитетом. Поэтому, несмотря на значительное количество нарушений и скандалов с его участием, местная громада не протестовала против его назначения до сих пор, потому что боялась. И похоже, не зря. Когда у горсовета

появилась палатка активистов "Відверто про коррупцію" малою правдою до великих змін" ее моментально разбили неизвестные. Женщин, которые находились внутри, избили"

"Снесли палатку общественной организации, которая проводила социологический опрос о коррупции в городе. Наемники избили девушек, которые находились в палатке, сломали оборудование. Тогда громада вышла на протест. В помещении горсовета председатель встретил людей заслоном титушек, которых защищали полицейские в полном снаряжении. Титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, завязалась драка. Активистов "Нацдружин" затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задержала полиция, надевали наручники и добивали на полу", - говорится в сообщении "Национальных дружин".

В организации отмечают: "Заметим, что на видеозаписи событий хорошо видно, как неизвестные молодые люди "расправились" с палаткой активистов и избили женщин, которые в ней находились - одну из них повалили на землю. Также на записи зафиксированынеизвестные молодые люди, которые вместе с якобы полицией сбили с ног одного из активистов и начали бить его ногами, что явно не похоже на методы работы настоящих силовиков".

Также на записи зафиксированынеизвестные молодые люди, которые вместе с якобы полицией сбили с ног одного из активистов и начали бить его ногами, что явно не похоже на методы работы настоящих силовиков".