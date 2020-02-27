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Все про:Киев (18628) Киевсовет (1191) переименования (561)

 Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали столичній парк и улицу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Парк имени Николая Островского в Соломенском районе Киева переименован в парк имени Николая Зерова. Парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь - 4,11 га.

Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек

Также переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе столицы. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3178344
 
 
 Топ комментарии
 
Островський - це той, що комуняцький пісатєль? Про нього дуже красиво написав Митець Лесь:
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...нi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припи...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пi...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно.
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Если у вас есть собака, то вы уже не живёте на одну зарплату. Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 2952
Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 5689
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Молодці! Я би перейменував усі громадські туалети прізвищами депутатів СН.
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Островський - це той, що комуняцький пісатєль? Про нього дуже красиво написав Митець Лесь:
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...нi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припи...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пi...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно.
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Николай Островский - это сталинский хунвэйбин-фанатик. Книга КЗС, написанная вместо безграмотного Островского посредственным советским журналистом Циперовичем, полное говно, обычная бездарная советская агитка.
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Зате який музей йому в маленькій Шепетівці отгрохали...
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Манкуртовскому быдло-коммунячему режиму требовались свои "иконы" и свои "святые" для раздувания эрзац-религиозного фанатизма. Так что, слепой полуживой труп, заживо гниющией в своей постели, но прославляющий Сралина и коммунизм - это для манкуртовской СССРани очень важная фигура.
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Молодці! Я би перейменував усі громадські туалети прізвищами депутатів СН.
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Только не надо примазываться, Я БЫ, Я БЫ и так премии урезают, а попробуй на одну зарплату прожить, а тут ты еще со своими предложениями.
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Если у вас есть собака, то вы уже не живёте на одну зарплату. Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 2952
Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 5689
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Нє-нє-нє! Треба, шоб людина відразу розуміла, що в неї питають. А то спитають "А де тут Дубілєт?", а поруч тілько "Разумков" та "Сивоха"... Тре щось відразу зрозуміле! Щось на кшталт "Служник", "Бубочка" чи "Узєлєнський" Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 4900
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Спочатку так і буде, а потім звикнуть і будуть знати, що Сивоха і Дубілет різновиди громадських туалетів.
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я бы парк в Кличковский переименовал
и звучит привычно и слух не режет
ну или Преображенский
парк имени Николая Зерова как то по совковому
не?
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А якщо відкрити там казино з рулеткою і виграшем, коли випадає зеро?
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ты ставь на зеро и будет тебе выигрыш..)))
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Предлагаю ВСЕ улицы в УКРАИНЕ переименовать в честь ГЕРОЕВ сложивших свои головы в войне с россией - это был бы ПРАВИЛЬНЫЙ шаг !!!
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На честь загиблих садять дерева, щоби вічно пам'ятали. Парки є ******* меморіали
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Буржуазный национализм на дворе, чего ж вы хотиле? А Островский - писатель голодранцев-интернационалистов, вот и не совпал...
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Скоро всю страну переименуют,так что это бесполезная трата времени и средств налогоплательщиков на содержание переименовальщиков.
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С Зерновым все очень туманно.
Его родня не была репрессирована, сохранила свои квартиры и должности, вплоть до должности директора института АН Украины.
А по жизни органы всячески поддерживали его потомков и облегчали им быт и учебу.
Посему, я склонен верить тем, кто утверждает о его сотрудничестве с органами и долгой жизни под другой фамилией, в том числе и за границей.
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Институты биологии и микробиологии - это, вообще семейные институты семьи Зеровых.
В то время, как Миколу, якобы, расстреляли, брат защищает докторскую, становится академиком...
И так по всем членам семьи.
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