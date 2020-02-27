 Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Парк имени Николая Островского в Соломенском районе Киева переименован в парк имени Николая Зерова. Парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь - 4,11 га.
Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии.
Также переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе столицы. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...нi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припи...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пi...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно.
и звучит привычно и слух не режет
ну или Преображенский
парк имени Николая Зерова как то по совковому
не?
Его родня не была репрессирована, сохранила свои квартиры и должности, вплоть до должности директора института АН Украины.
А по жизни органы всячески поддерживали его потомков и облегчали им быт и учебу.
Посему, я склонен верить тем, кто утверждает о его сотрудничестве с органами и долгой жизни под другой фамилией, в том числе и за границей.
В то время, как Миколу, якобы, расстреляли, брат защищает докторскую, становится академиком...
И так по всем членам семьи.