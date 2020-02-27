 С начала суток 27 февраля один воин погиб, один ранен, враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно:

вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:

дважды неподалеку Новотошковского - с 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Орехово - миномета калибра 120 мм - 3 мины.

27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения".

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