EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1300  29
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8744) Донбасс (20810) ВСУ (458)

 С начала суток 27 февраля один воин погиб, один ранен, враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно:

вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:
дважды неподалеку Новотошковского - с 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Орехово - миномета калибра 120 мм - 3 мины.

 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3178340
 
 
 Топ комментарии
 
Заплатят все
Мнения 27-фев, 18:499 0 0

«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.

Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.

Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.

В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.

Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.

Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.

С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.

Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.

На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.

Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.

Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.

Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.

Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.

Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.

Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.

Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».

Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.

Татьяна Худякова
 показать весь комментарий
 
какое отведение зедебилы хотят? Нужно не отходить, а долбить врагов Украины и отбирать свое.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какое отведение зедебилы хотят? Нужно не отходить, а долбить врагов Украины и отбирать свое.
 показать весь комментарий
 
 
Заплатят все
Мнения 27-фев, 18:499 0 0

«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.

Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.

Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.

В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.

Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.

Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.

С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.

Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.

На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.

Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.

Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.

Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.

Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.

Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.

Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.

Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».

Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.

Татьяна Худякова
 показать весь комментарий
 
 
та шо там те 5 раз, когда даже 18 февраля не смогло сорвать шаги уверенной поступи к миру.
 показать весь комментарий
 
 
скоро бубочка посольство в лугандонии откроет...
как вам звучит амбассадор рабинович?
 показать весь комментарий
 
 
С каждым днем ЛДНР-ОРДЛО все больше и больше отрывается от Украины.. я думаю что это уже навсегда утерянная территория с не лояльным населением можно только отгородиться от них бетонными стенами.
 показать весь комментарий
 
 
Они провели референдум. Они от нас отказались. И нам нужно было сразу отгораживаться, когда было АТО. Чтобы вот такого, как сейчас, не было - шести-летней уже войны. Вопросов очень много. И не только к Зеленскому, увы. А ответов... мы уже не услышим...
 показать весь комментарий
 
Можно подумать что они сами что то решают. Если бы не война, то удмурты с бурятами уже по Днепру с Запорожьем катались.
 показать весь комментарий
 
 
А разве их еще нет в Украине?) БурятОФ и удмуртОФФ))
Если бы "не война", говорите... Очень жаль, что парни гибнут. Очень жаль... Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7267
 показать весь комментарий
 
Так в лугандоне есть. Слава Богу что на неокупированой Украине нет.
 показать весь комментарий
 
опять провокация?
закройте переходы наглухо
за каждого бойца хотя бы на 10 дней
 показать весь комментарий
 
 
перемирие по ЗЕленски С начала суток 27 февраля один воин погиб, один ранен, враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2824

Вечная память Герою !
 показать весь комментарий
 
 
За Порошенко наступали, приЗеленському відступають.
 показать весь комментарий
 
 
Во первых пяточек высоко не задирай поросенок)) новый аккаунт создать это пять минут) во вторых в чем моя брехня если Петя загонял армию в котлы в Иловайске и Изварино и сдавал Дебальцево и ДАП в 2014-2015мм а с 2015 по 2019гг так же само сидел в окопе как сейчас и вел позиционную войну? И в третьих чем ты свинья отличаешься от клятого совка если так же по свиски душишь тут свободу слова?
 показать весь комментарий
 
Ага, особенно разводки после обстрелов со сдачей опорняков...
 показать весь комментарий
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у Пеклі москалі !!!
 показать весь комментарий
 
 
Спочивай з миром Воїн України ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! Щоб здохла ця клята расія та путін - *****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
І сьогодні загиблий... А зелений коронаклован всеодно відводитиме війська...
 показать весь комментарий
 
шо опять? это опять провокации а мы будем идти упрямо к миру! да зеля? может сам с ермаком и сивухой в окопы залезешь? дадим тебе ПК.........
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх