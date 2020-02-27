 Украине необходимо Министерство по вопросам оборонно-промышленного комплекса, - Горбулин

С такой инициативой во время круглого стола на тему: "Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины" выступил председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ Владимир Горбулин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Если появится министерство и вице-премьер, то появится человек и соответствующий орган, которые системно будут заниматься не только текущими делами, но и развитием отечественных вооружений и технологий. Это ответственность конкретного лица и это прямое влияние на внешний вид армии будущего. Это также планирования развития оборонного потенциала, поскольку именно через профильное министерство и образованный в нем соответствующее подразделение, например, Агентство по развитию передовых технологий, можно было бы реализовать настоящие реалистичные подходы к стратегическому планированию перевооружения нашей страны, включая осуществлением перехода от использования имеющихся технологических возможностей к постановке конкретных задач нашей промышленности ", - заявил Горбулин.
По его мнению, количество и глубина имеющихся болевых точек в секторе безопасности предоставляет мотивацию сосредоточиться на решении трех важных вопросов: пересмотреть существующую модель управления ОПК и взаимоотношения с заказчиками, сосредоточиться на вопросе качества и технологичности перевооружения, создать на базе Офиса Президента Украины или СНБО площадка для коммуникации власти, экспертной среды и производителей.
В экспертный совет по вопросам ОПК при Офисе Президента могли бы войти несколько экспертных институтов, представители Академии наук и промышленных объединений. Ведь сегодня, по словам Горбулина, чувствуется сильный разрыв между Минобороны, Генштабом, представителями оборонной промышленности и институтами НАНУ.
Горбулин также считает, что новое министерство необходимо для того, чтобы объединить усилия государства и частных предприятий в сфере ОПК. Именно оно бы выбирало из частных предприятий те, продукцию которых сегодня возможно довести до серийного производства. "Это бы значительно сократило сроки изготовления новейшего вооружения и позволило испытывать и предоставлять возможности ВСУ сразу отрабатывать его", - подчеркнул Горбулин.
Он напомнил, что эксперты в прошлом году определили приоритетные направления в вопросах перевооружения, среди которых автоматизация и связь, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные авиационные комплексы и наземные морские беспилотные системы.
Особый акцент Горбулин сделал необходимость создания и реализации ракетной программы. "Если ракетные программы не являются ключевыми для страны, настойчиво строит ракетный щит сдерживания, то что-то не так с приоритетами", - подчеркнул академик.
Покоління гаджетів.
Окрім, українського.
«1962 року закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету, інженер-механік за спеціальністю «літаючі апарати».
У 1962-1977 роках працював у КБ «Південне» (Дніпропетровськ), був безпосереднім учасником розробки стратегічних ракетних систем і космічних апаратів серії «Космос».
З 1977 по 1990 рік працював в апараті ЦК Компартії України. З 1980 року - завідувач сектора ракетно-технічної та авіаційної техніки. Брав участь в організації і координації робіт з усіх програм створення ракетно-космічної та авіаційної техніки в Україні. »
он СНБО и обороной при многих президентах рукооводил !
И Горбулина в министры.😏
Зеленский, где обещанные;
НОВЫЕ ЛИЦА?
КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ?
где, наконец зарплата
педикампедагогикам в 4000 ЕВРО ? педикине учителя, а те, кто им 4000 евро обещал.
Krychek
Ахаха!
Bell Helicopter выпустила мультик, где перспективный разведывательно-ударным вертолетом Invictus поражает Армату.
Ватные поцреоты уже визжат. Хотя чего визжать? Армат то на вооружении нет. И скорее не будет. Полько для парадов.
Надежда только на санкции и время. К сожалению.
Ермак и Зеленский фантазируют и напрасно тратят свое и наше время.
Вступление в НАТО - надежда на защиту от агрессора. Но.
Повышение обороноспособности страны.
Министр обороны у нас скорее теоретик "движения к НАТО", чем реальный, тем более боевой офицер.
Очень настораживает политика министра обороны на закупку импортных готовых изделий ВПК, в то время, как надо стимулировать собственное производство ВПК.
Главным драйвером изменений в повышении обороноспособности страны, на мой взгляд, должен являться Министр обороны. Он должен стать разработать некий очень конкретный пошаговый документ с ответственными и датами реализации - и убедить лично Зеленского закрепить в документе и подписать к реализации реальных, а не косметических изменений.
А далее - все остальные причастные - и общество - должны отслеживать реализацию.
--
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
----
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений. Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км. Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах. Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут. И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны". Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора. И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км. При чем Уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета. А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
С полным штатом, финансированием, с высокими зарплатами работничков-"щоб не крали" и т. д.))))
А почему бы не добавить с десяток адмиралов, пару маршалов и хоть одного генералиссимуса?
Нащо? А щоб були...
Вот только не сильно верится в то, что в нашей НАНУ остались кто-то, кроме заслуженных старперов. Вот вообще не верю....
--------
Монополизм обычно зло. Государственный менеджмент в наших реалиях приводит только к национализации убытков и приватизации прибыли.
В последние годы мы наблюдаем, как в Украине гособоронные предприятиями проигрывают конкурентную борьбу частникам.
В условиях, когда госзаказы являются единственным источником финансирования оборонного предприятия, очевидно, что бОльшую часть денег съедали те, кто собственно давал заказы
(на уровне мародера, Пашинского, топ-приближенных депутатов).
Следующую часть финансов "откусывал" в свою пользу Укроборонпром и топ-менеджмент, причем не пропорционально своей роли в общем результате.
До непосредственных исполнителей - инженеров-рабочих доходят копейки. Поэтому и текучка кадров и практически нет инновационных новых технологий: за те зарплаты работают только ветераны труда (со всеми вытекающими). Разрубить этот коррупционный клубок можно только приватизацией (оборонных) предприятий (с оговоренными условиями к владельцам не-смены профиля основной деятельности в течении ряда лет) ПРИ НЕОБХОДИМОМ УСЛОВИИ определенного уровня госзаказов.
И, возможно, лучше было бы вообще расформировать Укроборонпром.
Даже Турция уже давно пошла по этому пути.
И у них уже есть заметные успехи.
Не??