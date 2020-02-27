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 Политика Украины
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Все про:промышленность (241) сельское хозяйство (244) поддержка (366) Маркарова (119) Милованов Тимофей (170)

 Милованов пообещал 90 млрд грн поддержки промышленности и аграриям, Маркарова не согласна

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр финансов Оксана Маркарова разошлись во мнениях относительно того, стоит ли выделять 90 млрд гривен на поддержку украинских промышленников и аграриев.

Дискуссия развернулась на странице Милованова в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На последующие три года мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро. Для сравнения: в этом и прошлом годах поддержка приблизительно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет распределяться, согласно лучшим современным практикам, и будет решать проблемы в тех направлениях, где работают рынки", — написал Милованов.

Он уточнил, что в сельское хозяйство планируют вложить 45,52 млрд гривен, а промышленность — более 32,65 млрд. Еще 12,41 млрд грн пойдут на поддержку экспортного потенциала Украины.

"По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд на 2021, 31 млрд на 2022, 33 млрд на 2023, всего более 90 млрд грн", — добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов

Подход Милованова не пришелся по душе министру финансов Оксане Маркаровой.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", — написала она в комментариях.

Также на Цензор.НЕТ: Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат, - Маркарова

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Милованов пообещал 90 млрд грн поддержки промышленности и аграриям, Маркарова не согласна 03
Милованов пообещал 90 млрд грн поддержки промышленности и аграриям, Маркарова не согласна 04

Источник: https://censor.net.ua/n3178334
 
 
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Тут ти правий, що це два дебіла, а точніше два зебіла.
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Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!
Радость и веселье!
Две собаки на дубу
Рядышком висели…
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Раздача денег это не поддержка - это разворовывание средств налогоплательщиков,таких тупых экономистов нужно сразу на гильотину.
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Ну тут так сразу и не скажешь, смотря как направлять деньги, например в ЕС тратятся огромные деньги на поддержку аграриев.
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и поэтому нужно срочно отдать днег ассоциации владельцев шпал и сборщиков металлолома? а после этого обязательно нужно прорыть канал между азовским и черным морями? ато евнробляхеры нападут?
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кому конкретно мыло в ваннов пообещал? за какой процент?
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так ведь косюки это подельники мыролюбного винницкого свиненка.
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Процент буде після того, як за хабар дадуть вашу воду на Крим.
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За эти деньги можно построить 3 завода с высокодоходной стоимостью продукции и экспортировать ее заробативая валюту . Будут рабочие места, поступления в бюджет, и валютная выручка
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У нас це неможливо, бо за їхню зарплату не будуть працювати. Лікарів звільняють і тепер лікувати не буде кому...
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Ви там вже домовтесь, щоб складно звиздіти.
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Мі-ЛО-ВА-НОВ !!!! Наш цирк опять зажигаєт огні !

Милованов пообещал 90 млрд грн поддержки промышленности и аграриям, Маркарова не согласна - Цензор.НЕТ 2593
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что за спор один пообещал, а другая не согласна, выходите из машины
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Сначала дадите, а потом заберете. Сосед сегодня плакался, дали допомогу, а автомобильный прицеп не включил в декларацию, выявили, что у него два транспортных средства, штраф + вернуть все, что выдали. Так что пошли вы на ...... с вашими поддачками.
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