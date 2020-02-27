EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  711  3
Материалы по теме:
Все про:армия (7650) Минобороны (6318) правоохранительные органы (1024) хищение (489) ГБР (996)

 Замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в присвоении 0,6 млн. грн, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в присвоении и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в присвоении 0,6 млн. грн, - ГБР 01

Следствием установлено, что военный чиновник, будучи временно исполняющим обязанности директора одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил имущество и завладел денежными средствами предприятия, которые выделялись для строительства жилья для военнослужащих.

В частности, завладел 482 тыс. гривен под видом беспроцентного финансового займа от предприятия, а также присвоил строительные материалы и автомобильные шины на общую сумму более 130 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни. ФОТО

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3178329
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це дріб'язок у порівнянні з директором Укрпошти чи подібним зелебобіком.
 показать весь комментарий
 
случайно переехал квочку рабиновича...вышак ломится.
 показать весь комментарий
 
Щось мало накопали. 25 тис $ то не та сума, судячи з фрагменту будинку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх