 Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.
По словам источников, дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дом" и как "Дім".
Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00.
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