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 Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" и начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

По словам источников, дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дом" и как "Дім".

Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов

Источник: https://censor.net.ua/n3178327
 
 
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Хто придумав? Покажіть це "талантіще".
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Дом-2...

Будут в прямом эфире показывать, как беня тянет бубачку во все щели.
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Собчак назву каналу запропонувала, чи спеціально дали таку назву знаючи ту аудиторію?
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сепарню развлекать за бюджетные деньги...кварталобесие нон стоп в массы...
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Думбас 20 років не дивився українське ТБ, а зараз і подавно.
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Я бы,учитывая аудиторию, лучше назвал Dumb-ass Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ - Цензор.НЕТ 2646
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Нахрен он там нужен, если его глушат? Без финансовых вливаний загнётся как и АТР через пару месяцев. На одни и теже грабли наступают. Один дурачок вышки строил, другой каналы открывает.
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ага сивухин канал "ДыРДОМ"... а проукраинская группа "ЗЕбитлз" ( как битлы в 1969-м) .... поедет на антивоенный
концерт для колорадов в Донецке, под
лозунгом «Война закончится, если ты захочешь этого»...
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Удобно. Потом можно назвать по другому "Дон" или "Ган&дон".
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Как там говорится, дом без окон, без дверей.
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ограниченное быдло даже названия подходящего не могло придумать, раха им снится.
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А поспать в прямом эфире за деньги можно будет, как у мертвечука?
Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ - Цензор.НЕТ 8311

Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ - Цензор.НЕТ 1752
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