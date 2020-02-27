EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1073  24
Материалы по теме:
Все про:Китай (1250) COVID-19 (360)

 Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ

Власти города Цяньцзянь обещают денежные вознаграждения тем, кто добровольно обратится к врачам при появлении симптомов заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщила в четверг газета Beijing Evening News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза, ждет вознаграждение в размере 1000 юаней ($143), пациентов с подозрением на вирус — 2000 юаней ($285). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней ($1426)", — говорится в заявлении городских властей.

Эта мера вступает в силу 27 февраля и будет действовать до 2 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19

Город Цяньцзянь с населением около 1 млн человек расположен в провинции Хубэй, в которой возник и распространился новый тип коронавируса. В настоящий момент в городе выявлен 91 случай заражения коронавирусом, еще в девяти случаях зафиксирован летальный исход.

Ранее денежные вознаграждения в связи с диагностикой коронавируса стали выплачивать власти ряда других китайских городов провинции Хубэй.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав разработал инструкции для украинцев, которые едут в страны со случаями коронавируса, - главный санврач Ляшко

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3530 человек, увеличившись за сутки на 627 человек. В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744, всего зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178326
 
 
 Топ комментарии
 
А зебилизмом? Сколько вы дадите зебилам ,если они обратятся к вам за помощью? Они явно в этом нуждаются, а с врачами тут туго.
 показать весь комментарий
 
Задовольняться рошенкою. Зебілізм невиліковен.

Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 2361
 показать весь комментарий
 
значит китайцы знают то что не знаем мы , что за хрень мейд ин чина гуляет по свету...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зебилизмом? Сколько вы дадите зебилам ,если они обратятся к вам за помощью? Они явно в этом нуждаются, а с врачами тут туго.
 показать весь комментарий
 
 
Задовольняться рошенкою. Зебілізм невиліковен.

Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 2361
 показать весь комментарий
 
 
В такому разі ЗЄбіли почнуть шукати де заразитися навмисно. Але ЗЄшобла і з баблом кидане їх.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине того кто признается закидают камнями и забьют мотыгами. И даже того кто не признается а будет рядом
 показать весь комментарий
 
 
А вот это вы зряяя(бросается за "кравчучкой")
 показать весь комментарий
 
 
ну нормально так придумали як хапнуть...киеврада будет первой ?
 показать весь комментарий
 
 
На похороны. Китайские коммунисты их расстреливают.
И то брешут - трупы сжигают в печах.
 показать весь комментарий
 
Зря вы ето сказали. Ждите нашествие со всего мира прокаженных
 показать весь комментарий
 
 
значит китайцы знают то что не знаем мы , что за хрень мейд ин чина гуляет по свету...
 показать весь комментарий
 
 
а ты выпей ,....На сегодняшний момент мы знаем лишь об одном подозрении на супер-распространителя вируса nCoV-2019. В обычной ситуации заболевшие как правило способны заразить всего несколько ближайших контактов. Однако, так называемые супер-распространители являются чрезвычайно заразными носителями вируса, которые способны передавать его огромному числу прямых контактов. ..... теперь вдуплился что они ищут?
 показать весь комментарий
 
та да...инопланетяне и алиенты не так впечатляют Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 241

Гуманоиды
 показать весь комментарий
 
Прекрасная возможность подработать для наших гастарбайтеров. Лучше полежать пару недель в больничке чем 2 месяца собирать раком на поле клубнику
 показать весь комментарий
 
 
Беспрецедентные меры. Почему китайцы боятся обращаться в больницу. Боятся, что утилизируют? Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 2134
 показать весь комментарий
 
А наши уехали с Китая могли б подзаработать
 показать весь комментарий
 
 
Е, обережніше, бо наші ще туди на "заробітки" поїдуть
 показать весь комментарий
 
Все равно денег не получит, не успеет. Умный народ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх