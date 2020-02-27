 Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ

Об этом сообщила в четверг газета Beijing Evening News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза, ждет вознаграждение в размере 1000 юаней ($143), пациентов с подозрением на вирус — 2000 юаней ($285). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней ($1426)", — говорится в заявлении городских властей.

Эта мера вступает в силу 27 февраля и будет действовать до 2 марта.

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Город Цяньцзянь с населением около 1 млн человек расположен в провинции Хубэй, в которой возник и распространился новый тип коронавируса. В настоящий момент в городе выявлен 91 случай заражения коронавирусом, еще в девяти случаях зафиксирован летальный исход.

Ранее денежные вознаграждения в связи с диагностикой коронавируса стали выплачивать власти ряда других китайских городов провинции Хубэй.

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В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3530 человек, увеличившись за сутки на 627 человек. В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744, всего зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.