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Все про:Немцов (681) Прага (68) Чехия (925)

 Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова

В пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в столице Чехии состоялась церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России.

Площадь Под Каштанами переименована в площадь Бориса Немцова решением городского совета Праги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Петиция с предложением назвать площадь именем Немцова появилась еще несколько лет назад. Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на смену названия. Однако в начале февраля ведомство признало, что переименование не коснется жилых домов, и жителям района не придется менять документы.

Власти Праги, обосновывая переименование, отмечают, что хотели бы отметить вклад Немцова в строительство демократической России, а также поддержать тех, кто борется в России за права человека.

Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова

У переименования есть и противники, которые утверждают, что оно не согласовано с жителями района. Против переименования выступил президент Чехии Милош Земан, который считает, что его главная цель – не увековечение памяти Немцова, а стремление сделать критический выпад в адрес российских властей.

На церемонию были приглашены представители российского посольства. МИД России пока не прокомментировал переименование площади. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его делом пражских властей, но при этом призвал их "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма".

Также на Цензор.НЕТ: Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ

Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3178319
 
   
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алоизович нэ проскочыв к 75-летию...
умеют мокшам мечты обламывать...
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даже гончарук на фоне маруськи- грязной головы выглядит гигантом мысли.
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В унитазе волосы не очеть удобно споласкивать. И как всегда воды не хватает.
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Осталось переименовать улицу,на которую выходит "чёрный ход" посольства, на "улицу Романа Шухевича"...
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Годный троллинг! Надо было в Киеве у кацапского в Шухевича!
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кого троллинг?
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"...Песков... призвал "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма". Письков не уточнил, о каком годе и о каких фошиздах идёт речь. Поэтому год этот- 1968, а фошизды- из вонючего совка. Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 293
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щас ржанье из руцкого мида донесётся )) и машка в танце забьётся )
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Ща у каців інурезна діарея трапиться..
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Главное - не забывать о красноармейцах, которые сначала не пришли на помощь восстанию Власовцев против немецких оккупантов, а после того как немцы сами отступили из Праги по приказу из Берлина - оккупировали Прагу и расстреляли раненых власовцев, лежавших в госпиталях.
Также нужно вспомнить красноармейцев, которые запросили посадку в аэропорту Праги в 1968 под видом аварийной - после чего захватили аэропорт, и начали вторжение в Чехословакию, т.н. "Пражская весна".
Сраный рузский мир одним словом - лжецы и убийцы Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 1510
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Светлая память.Если бы он был менее принципиален,то куйло могло и не быть в природе.Ельцин ведь его тянул в своё кресло.Но,тогда бы и мы могли не узнать ,что рядом живёт страна-тварюга.Историю не переписать.
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Единственное когда Немцов был непонятен,это когда у Шустера рассказывал,что ржавую украинскую трубу газовую лучше продать.Может просто ошибался,может...уже не спросим и мнение не узнаем.(
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Нємцов ставши президентом роісі все одно став би пуКіним...
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Как Россия по собственной глупости из за Крыма попала на 50 миллиардов долларов. Хахаха.

Дело ЮКОСа: cуд Гааги использовал аргумент аннексии Крыма против РФ

https://charter97.org/ru/news/2020/2/27/367488/
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Юмористы.
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Именами премьеров РФ площади называют, скоро Ельцин- центры открывать будут.
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А слово "литвин" будут понимать, навроде "киммерийцев" или "тавров"... ПОЗОРИЩЕ на всю Европу - народ, ДОБРОВОЛЬНО отказывающийся от своего языка!!!
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Язык белых русов перенят многими странами( в том числе и тобой).
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"Единственное, что (путин) хотел и получил (при оккупации Крыма), так это высокий рейтинг, основанный на имперской истерике и циничной лжи агитпропа. Но это ненадолго. Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить все на Обаму долго не получится". - Борис Немцов

27 февраля 2015 в фашистской рашке был подло убит в спину Борис Немцов.

Больше там не осталось продемократических политиков.
Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 8210
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А чем знаменит Немцов, кто он такой, что с ним так носятся ?
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ничем. просто от его имени на засраной мордовской удмуртии у **************** и прочих скрепцов пердачилы подрывает.
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Нас-ать на этого Немцова в России всем давно. Не понятно только, почему другие с ним так носятся ?
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ну так вы и серете себе в ватные портки от него.
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Тебе, русский, лучше знать. Это ж твой фюрер его убил.
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да карликовый вепс не фюрер. оно просто микроскопическое ***** по кличке путен.
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А может быть твой фюрер ? Я бы не хотел, чтобы именем непонятного иностранца из категории современных оппозиционеров, назвали какую-нибудь остановку в моем районе, не то что площадь в столице. 95 % и не знают, кто это такой.
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У нас - Президент, которого избирают каждые 4 года. У русни - фюрер, который будет фюрером, пока не сдохнет. А чьими именами в твоей стране-помойке называют улицы, никому дела нет, русский.
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Гуляв, учора, по "природі"... Мав у руках "пневмат"..."Хляснув" дві ондатри і крижнів... Готував сам... "пішли, як брехня по селу...". Як там внучка? не проситься на Тальнівщину?... У мене подруга була, з Тального... "Не вийшло".... Не знаю...Може, і краще?... Тричі заміж виходила...
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Влiтку були на Тельнiвщини, ледве онуку там не залишили - дуже вона родини сподобалася. Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 785
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Хотя бы тем...что назвал вашего ***** ********...и в этом он был прав на все 100 процентов...
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Переименовали кацапы та и переименовали. А нам, в Украине, какой интерес до этого ?
Та Пох. Помню Боря в средине 2000 на украинском ТВ закинув ногу на ногу предлагал "продать россии ни кому не нужную нефте-газовую ржавую украинскую трубу" и на эти российские деньги поднять "украинскую экономику".
Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается Украинский вопрос.
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зато в Харькове адольфович решил переименовать в проспект жукова.
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