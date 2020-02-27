 Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова

Площадь Под Каштанами переименована в площадь Бориса Немцова решением городского совета Праги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Петиция с предложением назвать площадь именем Немцова появилась еще несколько лет назад. Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на смену названия. Однако в начале февраля ведомство признало, что переименование не коснется жилых домов, и жителям района не придется менять документы.

Власти Праги, обосновывая переименование, отмечают, что хотели бы отметить вклад Немцова в строительство демократической России, а также поддержать тех, кто борется в России за права человека.

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У переименования есть и противники, которые утверждают, что оно не согласовано с жителями района. Против переименования выступил президент Чехии Милош Земан, который считает, что его главная цель – не увековечение памяти Немцова, а стремление сделать критический выпад в адрес российских властей.

На церемонию были приглашены представители российского посольства. МИД России пока не прокомментировал переименование площади. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его делом пражских властей, но при этом призвал их "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма".

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Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.