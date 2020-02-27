 Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова

Площадь Под Каштанами переименована в площадь Бориса Немцова решением городского совета Праги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Петиция с предложением назвать площадь именем Немцова появилась еще несколько лет назад. Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на смену названия. Однако в начале февраля ведомство признало, что переименование не коснется жилых домов, и жителям района не придется менять документы.
Власти Праги, обосновывая переименование, отмечают, что хотели бы отметить вклад Немцова в строительство демократической России, а также поддержать тех, кто борется в России за права человека.
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У переименования есть и противники, которые утверждают, что оно не согласовано с жителями района. Против переименования выступил президент Чехии Милош Земан, который считает, что его главная цель – не увековечение памяти Немцова, а стремление сделать критический выпад в адрес российских властей.
На церемонию были приглашены представители российского посольства. МИД России пока не прокомментировал переименование площади. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его делом пражских властей, но при этом призвал их "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма".
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Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.
умеют мокшам мечты обламывать...
Также нужно вспомнить красноармейцев, которые запросили посадку в аэропорту Праги в 1968 под видом аварийной - после чего захватили аэропорт, и начали вторжение в Чехословакию, т.н. "Пражская весна".
Сраный рузский мир одним словом - лжецы и убийцы
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Единственное когда Немцов был непонятен,это когда у Шустера рассказывал,что ржавую украинскую трубу газовую лучше продать.Может просто ошибался,может...уже не спросим и мнение не узнаем.(
Дело ЮКОСа: cуд Гааги использовал аргумент аннексии Крыма против РФ
https://charter97.org/ru/news/2020/2/27/367488/
https://www.delfi.lv/news/arzemes/video-cecenu-blogeris-polija-atvaira-kadirova-sutitu-slepkavu.d?id=51920927
27 февраля 2015 в фашистской рашке был подло убит в спину Борис Немцов.
Больше там не осталось продемократических политиков.
Та Пох. Помню Боря в средине 2000 на украинском ТВ закинув ногу на ногу предлагал "продать россии ни кому не нужную нефте-газовую ржавую украинскую трубу" и на эти российские деньги поднять "украинскую экономику".
Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается Украинский вопрос.