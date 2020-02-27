 Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию порта "Ольвия"

Об этом сообщается на сайте АМКУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что важным условием концессионного договора по порту "Ольвия" стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.
"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, катарская компания QTerminals выиграла конкурс по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия".
Монополизация Рынка
ситуация в экономике, когда один или несколько крупных производителей или продавцов обладают на рынке подавляющим преимуществом в производстве и сбыте определенного ассортимента товаров, что приводит к монополизации цен и установлению диктата на рынке.
Словарь бизнес-терминов.
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