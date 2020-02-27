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 Экономика
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Все про:концессия (47) Антимонопольный комитет (360) Ольвия (1)

 Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию порта "Ольвия"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию порта "Ольвия" в городе Николаев.

Об этом сообщается на сайте АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что важным условием концессионного договора по порту "Ольвия" стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.

"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, катарская компания QTerminals выиграла конкурс по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия".

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Источник: https://censor.net.ua/n3178318
 
 
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"позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, ..." )
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концессии, ассоциации, "экономика" сколько в этих словах мыролюбности и возможностей нареформировать себе безальтернативно.
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а ведь есть ещё и такое старинное но вечно мощное средство, как "удар автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" )
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"..концентрация не приводит к монополизации.."
Монополизация Рынка
ситуация в экономике, когда один или несколько крупных производителей или продавцов обладают на рынке подавляющим преимуществом в производстве и сбыте определенного ассортимента товаров, что приводит к монополизации цен и установлению диктата на рынке.
Словарь бизнес-терминов.
🤔
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Не ОБЯЗАТЕЛЬНО приводит,-но привести может.
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Раз уж про экономику...У нас правительство М.Санду хотели индексировать маленькие пенсии на 12% в год,но пришедшие к власти соССиалисты,сказали,что не надо так,а надо ДВА раза в год! Но,по 3%... То есть,на 6% И ведь некоторые дураки рады -это же два раза в год! А вот цыгане Европы,(как некоторые голодранцы высокомерно называют румын),умудрились взять кредит в 150 миллионов долларов,под - 0.11% ... МИНУС (!) 0.11 % ! И это учитывая,что банки предлагали им под такой процент взять 230 миллионов! Кстати,кредит взят для закрытия дыр в бюджете,образованные обещанным предыдущим правительством румынских соССиалистов,увеличением пенсий. Вот такие экономики...
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