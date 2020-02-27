 Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за то, чтобы изъять эти каналы из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В пресс-службе отметили, что в Национальный совет обратилась компания ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" на территории Украины, с просьбой удалить соответствующую программу из Перечня иностранных программ. Компания отметила, что она не распространяет и не намерена распространять в дальнейшем канал "Топшоп" в кабельных сетях Украины.

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Руководствуясь нормами Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения по программам "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" и удалил их из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.