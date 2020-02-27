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Все про:Нацсовет_ТРВ (469) Россия (75051) телевидение (597)

 Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию на территории Украины каналов "Еврокино", "Зоопарк" и "Топшоп ТВ".

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за то, чтобы изъять эти каналы из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В пресс-службе отметили, что в Национальный совет обратилась компания ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" на территории Украины, с просьбой удалить соответствующую программу из Перечня иностранных программ. Компания отметила, что она не распространяет и не намерена распространять в дальнейшем канал "Топшоп" в кабельных сетях Украины.

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Руководствуясь нормами Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения по программам "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" и удалил их из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178317
 
   
 Топ комментарии
 
А у меня сейчас только Прямой..и Пятый....остальное закодировали....но и фиг с ним...мне и этих двух хватает...
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Однажды и Г+Г запретят. Дожить бы
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коли національна держава з'явиться..
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Ложь под видом правды страшнее любого оружия

Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7902
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"зоопарк" щось про коронованих віслюків показував?
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Российские запретили, украинские закодировали, вы совсем уже с ума посходили, Зе, что творишь???
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А у меня сейчас только Прямой..и Пятый....остальное закодировали....но и фиг с ним...мне и этих двух хватает...
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лахта, не спать! кураторы ещё на месте. Давайте, втирайте там про хрювну, про диды блокаду пережили- и мы переживём, про космические корапли, бороздящие просторы большого театра...
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Браво, брависсимо!!!
А теперь вопрос: когда "запретят" россейские телеканалы жителям сел, где нет четкого сигнала с телевышки и где пользуются спутниковыми тарелками(украинское ТВ им уже запретили, а россейское когда)?
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"Квартал ТВ" и "Слуга ТВ" вам в каждый дом для промывания мозгов

Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов - Цензор.НЕТ 9881
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Я о таких каналах даже и не слышал. Как много в мире неизвестного!
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"Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов" - детский лепет, самые пропагандистские, антиукраинские телеканалы Мертвечуковские, их все знают, но делают вид, что не знают, видимо боятся кремлёвского мясника, иначе не понятно.
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Потужно, ведром без дна, звезду прикрыли. Спутник, компьютер, смартфон, какая ретрансляция? ЛОПУХИ.
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"Зоопарк" запретили СМЕШНО !!! А как же 112 ( типа Украина), Интер, ZIK ( как бы хайль надюха). NEWS One ( а ля рабинович не еврей), КРТ. Да уж. " Зоопарк" они запретили, "Еврокино".. СМЕШНО !!! Как там говорил герой из "Белого солнца пустыни" Сухов - "Павлины говоришь. Хех....." ( вот говорят все нужно довести до абсурда.. вот этим и занялись, что бы потом запустить "Звезду" " РТР" и т.д.)
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а какого хера реклама на вашем сайте Кривой Рог - Москва
Через:
Кривой Рог
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Днепр
Харьков
Белгород
Курск
Орел
Тула
Москва

Туда1500 грн

Обратно4000 руб
Забронировать место
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это целевая реклама, которую видишь только ты..значит интересуешься
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на спутнике одно кацапское лайно, а они запрещают ретрансляцию.. украинские каналы зачем запретили?
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В инете люблю смотреть ТВ из Сыктыквкара
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може лучше начать с интеров всяких,ньсванов?а шо кацапские -вражеские и так все знают.
а то мне на вопрос,что вы смотрите по телевизору вата гордо отвечает "украинские каналы!".именно те,про которые я говорю.
и ответить нечего...
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...а сивухи, шо розвісили вухі, кажуть шо у демократичному
суспільстві правда і брехня мають однакові права)))
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Есть ещё динозавры которые смотрят телевизор.
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И что самое страшное ходят на выборы.
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Зоопарк запретили, а медведчуковские помойки нет? Очень смешно!
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Думав НьюсВан, Зік та 112 - ан нєт, не знашим щастям....
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Взагалі не дивлюся ТВ з 2013 і не тягне)
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Чем еврокино помешало? А зоопарк????? Дебилы!
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Все це,звісно,дуже добре. А тим часом поїзди в кацапію як їздили,так і їздять...
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що б не робилось, порохососюри проти! їм пєтя по губах помазав!
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