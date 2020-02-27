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 Общество
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Все про:Комиссия (117) Совет общественного контроля (10) ГБР (996) Венедиктова (51)

 Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР. ДОКУМЕНТ

В состав комиссии вошли 5 человек. Их отобрали среди 31 кандидата, подавшего заявку.

Об этом и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет общественного контроля при ГБР — это орган, который имеет мощные функции, и от настроя, силы и искренности намерений его членов напрямую зависит успех ГБР. Поэтому встречайте — конкурсная комиссия, на плечи которой возложено найти нам такую РГК", — отметила Венедиктова.

В состав комиссии вошли:

- Татьяна Козаченко - президент "Юридической компании "Капитал". Председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции, член Совета общественного контроля при НАБУ.

- Владимир Сущенко - председатель правления ОО "Экспертный центр по правам человека", научный консультант по правовым вопросам ОО "Украинско центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова/Центр Разумкова".

- Юрий Бутусов — главный редактор Цензор.НЕТ.

- Роман Маселко — член правления ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Фонд DEJURE", ОО "Секретариат РГК". Был членом совета общественного контроля при НАБУ. Является членом Общественного совета добродетели.

- Василий Пехно — редактор программы "Свобода слова Савика Шустера".

Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР 01

Читайте на Цензор.НЕТ: В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

"Мы получили 31 заявку на участие и я благодарю каждого неравнодушного гражданина, который решил попробовать себя в этом время- и энергозатратном деле!" — добавила Венедиктова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178314
 
 
 Топ комментарии
 
Венедиктова на пару с бобиком шапкокрада идут нах -- им не место в ГБР Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР - Цензор.НЕТ 9515
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать политическое преследование Петра Порошенко, тем самым обязал НАБУ признать Президента Порошенко потерпевшим по делу пленок Трубы.
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Мабуть це ДБР розформують, бо вони пішли проти США.
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Венедиктова на пару с бобиком шапкокрада идут нах -- им не место в ГБР Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР - Цензор.НЕТ 9515
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать политическое преследование Петра Порошенко, тем самым обязал НАБУ признать Президента Порошенко потерпевшим по делу пленок Трубы.
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Теперь ГБР или хорошо...или ничего...а то забанят...😃
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Майже рік проти мене фабрикують десятки справ. Та нічого не знайшли і певен - не знайдуть. Як Президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів. Завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування - політично вмотивовані.
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Якого біса доброчесність перекладають на москальську як добродетель. Вже на редакторів грошей не вистачає?
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я вот в упор ни одного из списка не вижу, кто бы на выборах президента голосовал не за ЗЕ
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Ударим автопробегом по бездорожъю и бюрократизму. Просто формальность , вряд ли руководство ДБР будет учитывать мнение совета. На него надо совет народных комиссаров.
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