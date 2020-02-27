 Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет общественного контроля при ГБР — это орган, который имеет мощные функции, и от настроя, силы и искренности намерений его членов напрямую зависит успех ГБР. Поэтому встречайте — конкурсная комиссия, на плечи которой возложено найти нам такую РГК", — отметила Венедиктова.

В состав комиссии вошли:

- Татьяна Козаченко - президент "Юридической компании "Капитал". Председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции, член Совета общественного контроля при НАБУ.

- Владимир Сущенко - председатель правления ОО "Экспертный центр по правам человека", научный консультант по правовым вопросам ОО "Украинско центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова/Центр Разумкова".

- Юрий Бутусов — главный редактор Цензор.НЕТ.

- Роман Маселко — член правления ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Фонд DEJURE", ОО "Секретариат РГК". Был членом совета общественного контроля при НАБУ. Является членом Общественного совета добродетели.

- Василий Пехно — редактор программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Мы получили 31 заявку на участие и я благодарю каждого неравнодушного гражданина, который решил попробовать себя в этом время- и энергозатратном деле!" — добавила Венедиктова.