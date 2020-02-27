 Украинские биатлонисты завоевали золото на чемпионате Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Сборную Украины в гонке представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Семеренко завершила свой этап первой, Джима передала эстафету второй, а Прима вернул украинскую сборную на первую позицию. Пидручный сражался за золото с представителем Беларуси, который не справился с заключительной стрельбой, после чего белорусская сборная осталась без медали.

Результаты гонки.

1. Украина - 1.11.32,1 (0+9)

2. Россия - отставание в 32,2 (0+9)

3. Норвегия - отставание в 33,7 (0+3)

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