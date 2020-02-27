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Все про:биатлон (130) чемпионат (261)

 Украинские биатлонисты завоевали золото на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, прошла смешанная эстафета. По ее итогам украинская сборная, которая была фаворитом гонки, завоевала первое золото на ЧЕ и четвертую медаль соревнований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Сборную Украины в гонке представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Семеренко завершила свой этап первой, Джима передала эстафету второй, а Прима вернул украинскую сборную на первую позицию. Пидручный сражался за золото с представителем Беларуси, который не справился с заключительной стрельбой, после чего белорусская сборная осталась без медали.

Результаты гонки.

1. Украина - 1.11.32,1 (0+9)

2. Россия - отставание в 32,2 (0+9)

3. Норвегия - отставание в 33,7 (0+3)

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Источник: https://censor.net.ua/n3178312
 
   
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А тепер - на практику... Донбас чекає... "Стрельба по бегущему кабану"...
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А тепер - на практику... Донбас чекає... "Стрельба по бегущему кабану"...
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Увы и ах ,но Чемпионат Европы в мире биатлона это ОЧЕНЬ низкий уровень соревнований ,Чемпионат Мира ,Олимпиада ,Кубок Мира это да а Европа это отстойник для молодёжи и неудачников .
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А Бринзак заробив 20 баксів від Логінова за акредитаційну картку
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Видимо плотно зарядились, если даже мельдоников с асматиками обогнали.
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