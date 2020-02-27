 Замена половины членов комиссии в 179 округе может означать подготовку к срыву выборов, – КИУ

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

КИУ сообщает, что 24 февраля было принято Постановление ЦИК, которым была заменена половина членов комиссии и ее председателя в 179 округе.

"В частности, досрочно были прекращены полномочия председателя и члена комиссии от партии "Слуга народа", а также заменены четыре члена комиссии, включенных в состав ОИК по представлению председателя ЦИК. КИУ отмечает, что замены членов комиссий от политических партий, которые выдвинули кандидата, является обычной практикой и часто могут свидетельствовать, что тот или иной член комиссии не демонстрирует достаточной лояльности к партии, выдвинувшей его. Однако замены членов комиссии со стороны ЦИК являются менее частой практикой и могут вызвать непонимание", – отмечают авторы заявления.

Особое непонимание для КИУ вызывает синхронность замены в составе комиссии как со стороны одной из политических партий, так и со стороны ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры на выборах в Раду по 179 округу: Светличная (самовыдвижение) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Диденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

"КИУ напоминает, что прецеденты использования технологии срыва выборов уже имели место в Украине ранее. В частности, в 2012 году ЦИК приняла решение о невозможности установить результаты на 5 избирательных округах", – сообщается в заявлении.

КИУ выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в 179 округе, и призвал новоназначенных членов окружной избирательной комиссии к надлежащему исполнению своих обязанностей и безусловному соблюдения норм действующего законодательства.

"В то же время КИУ обращается к представителям международных организаций и иностранных государств с просьбой уделить должное внимание выборам в 179 округе и следить за соблюдением принципов свободного, честного и демократического голосования", – резюмируется в заявлении.

Также читайте: ЦИК зарегистрировала "клона" Светличной в 179-м округе, - КИУ