EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1068  40
Материалы по теме:
Все про:вирус (385) Израиль (1021) COVID-19 (360)

 Израиль запретил въезд в страну иностранцам из Италии из-за вспышки коронавируса

Руководство Израиля запретило въезд в страну для иностранцев из Италии в связи со вспышкой коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают в четверг израильские СМИ.

Изначально запрет хотели ввести с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу 27 февраля. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.

Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться на карантине 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.

Израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке всех перелетов в Италию и Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио откладывается до апреля. Ранее авиакомпания собиралась запустить этот рейс 11 марта. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3178310
 
   
 Топ комментарии
 
у них там власть. а у нас зелёное недоразумение. у них там народ. а у нас 73% раствор зебилов
 показать весь комментарий
 
Ізраїльське середньовіччя.
 показать весь комментарий
 
нам заробітчани або туристи з Італії,чи з іншої країни привезуть,це питання часу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Задраить эту Италию наглухо и открыть через полгода. Там уже яснее будет.
 показать весь комментарий
 
Время прошло...теперь уже драй не драй...ничего не изменится...
 показать весь комментарий
 
 
Израиль правильно делает, ограничивает въезд для предупреждения заражения своих граждан. А что делает Зеленский и Ко? Украина открыта на все стороны даже агрессору. При чем коронавирус похоже создан в РФ и оттуда же разносится спецслужбами по всему миру. Кругом уже эта инфекция есть, а у кацапов нет. Хотя Китай рядом. Коронавирус -это кацапское бакоружие, а кацапы - террористы мирового уровня.
 показать весь комментарий
 
Разумеется...у них там власть истерию не разгоняла...и депутат кнеседа не кричал своим избирателям что он сделает все что бы в их округ никого не привезли...
 показать весь комментарий
 
 
у них там власть. а у нас зелёное недоразумение. у них там народ. а у нас 73% раствор зебилов
 показать весь комментарий
 
 
У нас при владі Коломойський, громадянин Ізраїлю.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді давай про преференції Коломойському та його фінансування виборів.
 показать весь комментарий
 
Обойдёшься. Не в ресторане. Там будешь музыку заказывать.
 показать весь комментарий
 
Тобто визнав, що бєня твій преЗедент
 показать весь комментарий
 
Ты достал меня кацапским стилем своего мухлежа. Я признал, что ты обнулил свою репутацпию и переливать из пустого в порожнее с тобой для меня западло.
 показать весь комментарий
 
Это он там гражданин Израиля, а у нас рабовладелец.
 показать весь комментарий
 
А чому у Нових Санжарах ізраїльтянин?
 показать весь комментарий
 
 
це розумне середньовіччя
--

Слова ни о чём.

Эвакуация граждан других стран даёт Украине позитивный имидж.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты прогнал, хуже надутого зекомандой опускалова украинского народа при эвакуации не представить.
 показать весь комментарий
 
А можно на каком-нибудь литературном языке?
 показать весь комментарий
 
Можно.Команда президента сознательно пошла по пути дискредитации украинского народа, организовав такую эвакуацию на годовщину Майдана.
 показать весь комментарий
 
ОЧЧень серьёзное обвинение. Не слишком ли сложно для головожопых? Мотив?
 показать весь комментарий
 
Израильтяне своих вообще никак не встречали. Они отказались их везти к себе в Израиль, поэтому Зеленский притащил из Уханя в Украину из не только украинцев, но израильтян.
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю подробностей этой истории. Однако ж камнями они своих не встречали. То, что камни кидали идиоты, мне очевидно. Будешь спорить?
 показать весь комментарий
 
Какая-то избирательная у тебя информированность. Про камни в санжарах знаешь, а про то, что Израиль отказался эвакуировать своих граждан их очага коронавируса (и Зеленский привез их в Украину), не знаешь. Я вот считаю, что отказаться от своих граждан это в сто раз хуже, чем встречать их камнями. Тем более, что медицина в Израиле намного лучше, чем в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Он не отказался. Он договорился с евреем зе про маленький гешефт. К тому же там всего один человек был.

медицина в Израиле намного лучше, чем в Украине
--
обсерации это пох
 показать весь комментарий
 
говорю: моше даян -
**** одноглазая.
агрессивный, бестия,
чистый фараон.
ну, а где агрессия -
там нам не резон.
 показать весь комментарий
 
А что мещает из Италии вылететь через Швецарию или Германию?
 показать весь комментарий
 
Это дискременация по территориальному принципу,нарушение прав человека! Итальянцы,подавайте в суд!
 показать весь комментарий
 
 
нам заробітчани або туристи з Італії,чи з іншої країни привезуть,це питання часу.
 показать весь комментарий
 
 
а кидали бы камни - никто б не прилетел!)))
 показать весь комментарий
 
Это и есть настоящая защита своих граждан Израилем от вируса, в отличие от "защиты" по зеленски, когда границы открыты и власть таким образом ускоряет появление вируса в Украине.
 показать весь комментарий
 
Плотность населения Китая 138 человек на кв. км ,Израиля 377, а в Тель-Авивском округе 8 000. Поэтому Израиль не торопится забрать своего из Украины.
 показать весь комментарий
 



tZE informE inform



@tZEinform

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано" МОЗ Не потому ли, что тест-систем вы не выдаете на места. Например в Черновцы, где уже ТРИ явных случая. Или ждете пока умрут?Ізраїль заборонив в'їзд у країну іноземцям з Італії через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 4819
 показать весь комментарий
 
Вангую, щас Зеленский заберет их в Украину!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх