 Израиль запретил въезд в страну иностранцам из Италии из-за вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают в четверг израильские СМИ.
Изначально запрет хотели ввести с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу 27 февраля. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.
Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться на карантине 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.
Израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке всех перелетов в Италию и Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио откладывается до апреля. Ранее авиакомпания собиралась запустить этот рейс 11 марта. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.
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Слова ни о чём.
Эвакуация граждан других стран даёт Украине позитивный имидж.
медицина в Израиле намного лучше, чем в Украине
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обсерации это пох
**** одноглазая.
агрессивный, бестия,
чистый фараон.
ну, а где агрессия -
там нам не резон.
tZE informE inform
@tZEinform
"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано" МОЗ Не потому ли, что тест-систем вы не выдаете на места. Например в Черновцы, где уже ТРИ явных случая. Или ждете пока умрут?