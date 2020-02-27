 Израиль запретил въезд в страну иностранцам из Италии из-за вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают в четверг израильские СМИ.

Изначально запрет хотели ввести с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу 27 февраля. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.

Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться на карантине 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.

Израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке всех перелетов в Италию и Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио откладывается до апреля. Ранее авиакомпания собиралась запустить этот рейс 11 марта. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.

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