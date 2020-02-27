 Не надо новых инициатив, надо выполнять имеющиеся договоренности, - председатель ОБСЕ Рама об урегулировании на Донбассе

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама во время совместной пресс конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Мне кажется, что не надо новых инициатив. Нам нужна реализация того, что уже есть. То, что мы предлагаем, это не новые инициативы. Это работа по поощрению выполнения тех договоренностей, которые есть. Если мы будем придумывать новые идеи, не выполняя то, о чем договорились, то продолжим разрушать те зачатки доверия, которые появились от того небольшого прогресса, который был достигнут", - заявил он.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что нужна "добрая воля" для наращивания доверия и имплементации договоренностей. "Для нас важно делать больше для обычных людей, пока крупные игроки будут пытаться решить большие вещи, большие проблемы. Мы будем рады помочь. Но я не считаю, что у нас есть возможности самостоятельно решить эти проблемы или что у нас есть больше возможностей, чем у крупных игроков ", - сказал он.

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Именно поэтому, подчеркнул Рама, во время албанского председательства в 2020 году будет фокус на улучшении ситуации на местах, жизнь простых людей в зоне конфликта. "Форматы договоренности, формулы - конечно, они должны обсуждаться и воплощаться. Но люди продолжают жить каждый день. То, что я увидел лично в районе конфликта в Станице Луганской - это было ощущение, что я нахожусь на съемочной площадке в Голливуде. настоящая катастрофа", - заявил он.

Рама поддержал действия Президента Украины Владимира Зеленского "по движению вперед" - "это требует мужества". "Я поддерживаю все его шаги, направленные на выполнение договоренностей, формул и форматов, всех решений", - сказал он.

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