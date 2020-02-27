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 Политика Украины
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 Не надо новых инициатив, надо выполнять имеющиеся договоренности, - председатель ОБСЕ Рама об урегулировании на Донбассе

Албания во время председательства в ОБСЕ в 2020 году не будет выдвигать новых инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе, а сфокусируется на содействии выполнения существующих договоренностей и улучшении жизни гражданских лиц в зоне кофликта.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама во время совместной пресс конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Мне кажется, что не надо новых инициатив. Нам нужна реализация того, что уже есть. То, что мы предлагаем, это не новые инициативы. Это работа по поощрению выполнения тех договоренностей, которые есть. Если мы будем придумывать новые идеи, не выполняя то, о чем договорились, то продолжим разрушать те зачатки доверия, которые появились от того небольшого прогресса, который был достигнут", - заявил он.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что нужна "добрая воля" для наращивания доверия и имплементации договоренностей. "Для нас важно делать больше для обычных людей, пока крупные игроки будут пытаться решить большие вещи, большие проблемы. Мы будем рады помочь. Но я не считаю, что у нас есть возможности самостоятельно решить эти проблемы или что у нас есть больше возможностей, чем у крупных игроков ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель ОБСЕ Рама побывал в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Именно поэтому, подчеркнул Рама, во время албанского председательства в 2020 году будет фокус на улучшении ситуации на местах, жизнь простых людей в зоне конфликта. "Форматы договоренности, формулы - конечно, они должны обсуждаться и воплощаться. Но люди продолжают жить каждый день. То, что я увидел лично в районе конфликта в Станице Луганской - это было ощущение, что я нахожусь на съемочной площадке в Голливуде. настоящая катастрофа", - заявил он.

Рама поддержал действия Президента Украины Владимира Зеленского "по движению вперед" - "это требует мужества". "Я поддерживаю все его шаги, направленные на выполнение договоренностей, формул и форматов, всех решений", - сказал он.

Также читайте: Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эдди Рамой расширение мандата СММ на Донбассе, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178308
 
 
 Топ комментарии
 
А Будапештский меморандум никто не хочет выполнить, или договор о признании границ, о мире и сотрудничестве?
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дебальцево по минским договорнякам под контролем Киева...
пока папуасы лугандонии не сдрыснут за линию - говорить нема про шо...
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толку от вас ОБСЕ вы статисты не более...... с миротворцами на границе с рф дело веселее пойдёт......
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А Будапештский меморандум никто не хочет выполнить, или договор о признании границ, о мире и сотрудничестве?
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Уже выполнили!Крайнюю озабоченность каждый раз включают)
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И наши ослы вприпрыжку скачат, чего б еще такого подписать, что бы только с пуйлом за одним столом посидеть...
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Разровнять все с землёй и заминировать-единственный действенный вариант охраны границ от Мордора.
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дебальцево по минским договорнякам под контролем Киева...
пока папуасы лугандонии не сдрыснут за линию - говорить нема про шо...
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Какое Дебальцево? Тише! Эта тема табу для нашей власти, их интересует только то куда подальше отступить...
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Закрыть наглухо блокпосты и пусть едут через Крым за пенсиями. Эти кормильцы пусть поживут в путлеровском раю.
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Председатель ОБСЕ Рама идёт на х@@@@@@@@@@@@й!!!!!!!
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Да он то и лучших побуждений, обращается к раше, а толку то?
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Как это без инициатив, тогда работать придется. Придумает такое.
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будь снисходительнее... что раме в рамину голову пришло, то рама и озвучил...
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Так давайте выполняйте .Сколько раз ваших слепых кротов сепарня не допускала к местам хранения военной техники?К ним идите и требуйте.
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В Минских соглашениях есть ключевой пункт по безопасности , подразумевающий вьівод с территории Донбасса "иностранньіх войск и вооружений". Вот на чем Путина и будут иметь...
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Здається,ця рама забула ще виразити глибоку занепокоєність.Дуже серьозну таку занепокоєність.Явну та постійну.
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