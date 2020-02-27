 В Раде зарегистрирован законопроект о криминализации надругательства над военнослужащими и военной формой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 338 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотреть, что публичное надругательство над военнослужащими Вооруженных Сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов. То же самое деяние, совершенное в особый период, - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Предполагается, что законопроект, в случае его принятия, будет служить превентивной мерой в предотвращении таких действий и установит адекватную ответственность за их совершение.
Однажды ночью ЗЕленого недоноска просто пристрелят, а тебе об этом по телевизору скажут.
Під Золотим, над Звіробій і над усіма, коли ухилився від призову за повісткою воєнкомата, коли корчив рожіці і сміх.йочки в рашці, а йшли бої, вже йшла неоголошена москалями війна.
https://www.youtube.com/watch?v=QduwX0NfzeU&feature=emb_title#t=76
"Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам", - дочитал лысый и посмотрел на экран, где начал транслироваться видео ролик.
Грозный баран готовился было вступить в сражение с коровой.
Но, взяв мощный разбег, животное в итоге лишь прикоснулось рогами об рога противника.
Смешно? Конечно, смешно!
Студия же ухахатывается.
То що ж ви хотіли?
Итальянские карабинеры и францухские жандармы это есть ВНУТРЕННИЕ войска и никакого отношения они не имеют к Вооруженнім силам Италии или к Вооруженнім силам Франции.
При Совке у внутренних войск были КРАСНЫЕ погоны ВВ или у некоторых красные погоны СА и они не относились к ВС Совка а относились к внутренним войскам для подавления
как сейчас у путлера россгвардия.