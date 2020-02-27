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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24448) законопроект (2346) военнослужащие (4443)

 В Раде зарегистрирован законопроект о криминализации надругательства над военнослужащими и военной формой

В Раде предложили криминализировать надругательство над военнослужащими Вооруженных сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 338 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотреть, что публичное надругательство над военнослужащими Вооруженных Сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов. То же самое деяние, совершенное в особый период, - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Предполагается, что законопроект, в случае его принятия, будет служить превентивной мерой в предотвращении таких действий и установит адекватную ответственность за их совершение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3178303
 
   
 Топ комментарии
 
А за надругательство над Украиной когда посадят нашего ЗЕ?
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Что при свинорылом, что при зе ни одного нормального закона не приняли. Только важные принимают типа вот этого.
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А за надругательство над Украиной когда посадят нашего ЗЕ?
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Думаю, что проще и раньше.
Однажды ночью ЗЕленого недоноска просто пристрелят, а тебе об этом по телевизору скажут.
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А вот и ни фуя! Он будет спать в зеленой военной форме и зеленых носках. У Раді зареєстровано законопроєкт про криміналізацію наруги над військовослужбовцями і військовою формою - Цензор.НЕТ 6401
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По вказаному закону Зе вже надругався над выйськовими.
Під Золотим, над Звіробій і над усіма, коли ухилився від призову за повісткою воєнкомата, коли корчив рожіці і сміх.йочки в рашці, а йшли бої, вже йшла неоголошена москалями війна.
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Очень верное решение. Теперь пожирание шевронов с флагом своей страны будет караться крупным штрафом а то и тюрьмой а не вручением из рук гаранта ордена хмельницкого.
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Да чего уже там стесняться, даешь закон чтобы каждому мусору и нацхвардейцу аваковскому кланяться обязательно и выворачивать карманы
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Сейчас внесут правки про МВД. После первого чтения уберут ЗСУ. Вуаля
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Значит получается что Аваков с сыном пошьют то и носите. А критиковать - себе дороже.Хотя есле честно сказать материал у кацапов лучше чем с того что строчит Аваков и К
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новое погоняло шмаркле - бронепамперс!
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Оп-па! СТООДИНАДЦАТЫЙ!!!! В январе поспорил с товарищем - Насобираю к весне сотню "погремух" нашего "шута горохового", или нет?.... Я УЖЕ проиграл - придётся ставить "магарыч"... Спор есть спор... Я, просто, не подумал о "тенденции" - "клован" превысил все мои ожидания....
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Я его иначе чем ЗЕгенерат не называю. Емко - и ум и национальность в одном слове.
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"Йо-пе-ре-се-те!!!" Ще не звірявся, однак, бачу, що четвертої частини в мене не вистачає... Капець... Прийдеться брать дві пляшки.... Поки до кінця списку доберемся, боюсь, ще і їх не вистачить... Ну, нічого... "Закуски" вистачить...
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Вчасно я скопіював - тебе вже "захрестили"... Сьогодні, мабуть, модер - з "толєрантних"...
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Зато Конституцию Украины уже трахнули во все дыры и в разных позах и никто за ето даже штраф не заплатит
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Что при свинорылом, что при зе ни одного нормального закона не приняли. Только важные принимают типа вот этого.
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потому что они мыролюбные и даже реформистские.
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шо значить надругательство і штраф. збоченець це придумав
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Когда депутатам скучно, к ним приходит обострение. А может это ранняя весна на них так подействовала?
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а слабо закон по "титушкам" принять, ведь это платные бандиты?
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Зеленский называл Украинскую армию баранами - P.S. на блатном сленге «баран» это труп, и труп малоуважаемого зека к тому же, и судя по последним высказываниям подонка, блатной сленг он знает отлично. Хорошо понимал что выдавал своему рашистскому кварталу для насмешек над погибшими Героями…
https://www.youtube.com/watch?v=QduwX0NfzeU&feature=emb_title#t=76
В Раде зарегистрирован законопроект о криминализации надругательства над военнослужащими и военной формой - Цензор.НЕТ 9369

"Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам", - дочитал лысый и посмотрел на экран, где начал транслироваться видео ролик.
Грозный баран готовился было вступить в сражение с коровой.
Но, взяв мощный разбег, животное в итоге лишь прикоснулось рогами об рога противника.
Смешно? Конечно, смешно!
Студия же ухахатывается.
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крім Зеленського решта з Даунбасу.
То що ж ви хотіли?
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Почему-то в Италии форма итальянских карабинеров, а во Франии форма французской жандармерии полностью отличается от военной формы ине считается формой АРМИИ ?

Итальянские карабинеры и францухские жандармы это есть ВНУТРЕННИЕ войска и никакого отношения они не имеют к Вооруженнім силам Италии или к Вооруженнім силам Франции.

При Совке у внутренних войск были КРАСНЫЕ погоны ВВ или у некоторых красные погоны СА и они не относились к ВС Совка а относились к внутренним войскам для подавления
как сейчас у путлера россгвардия.
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Я бы для начала запретил ношение военной формы гражданскими лицами.
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А що ти розумієш під "військовою формою"?. Військова форма - це не тільки штани, куртка і кепка... Це і "знаки розрізнення", кокарда, інші аксесуари... Лише ВЕСЬ КОМПЛЕКС є "військовою формою"...У мене, наприклад, у виписці з наказу про звільнення в запас, є пункт - "звільнений з правом носіння військової форми одягу"... Відсутність такої відмітки вважається "плювком в лице"... І мене, бачачи на формі невивигорілі сліди зірочок, часом, звертаються за званням...
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Мене особисто обурює коли якесь міністерське чмо натянуло камуфляж і пішло на дипломатичний прийом - він що за горщиками з зеленню збирається ховатись від обстрілу "ворожими дипломатами"? Військова форма має використовуватись строго за призначенням. Польова в полі а парадна на свята. Носіння її шантрапою в повсякденному житті як в ********** вважаю не правильним. У мене теж є своя робоча форма хоч я і вчений. І коли я в формі то веду себе інакше бо є представником університету, науки, дисципліни яку представляю. Кого представляє жлоб в камуфляжі який хоче виглядати "чоловіком" а поводиться як гопник?
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Это правильно, а то скоро их просто начнут бить.
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здається слуги вже надругались над цим законом, ублюдки
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